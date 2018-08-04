Возвращение Marriott: отель уйдет за 600 миллионов, но в Казани останется

Новый оператор вернул гостинице престижный бренд и рассчитывает продолжать работать под ним в Казани

Фото: Ирина Плотникова

Вернул себе вывеску казанский отель Marriott. Знаковой вывески он лишился после того, как из-за неуплаты арендной платы там сменился оператор с ноября 2016 года отель работал под брендом Center Hotel Kazan Kremlin. Как сообщил «Реальному времени» арендатор здания, старый бренд отелю вернули. Между тем здание, в котором он размещается, вместе с земельным участком, в очередной раз выставлено на торги.…

Все идет по плану



— Мы перешли под бренд Marriott, как и планировали, год назад, — сообщил «Реальному времени» гендиректор фирмы-оператора — московского АО «Гостиничная компания» Алексей Карелов. — Когда мы заходили туда, мы сразу сказали, что очень сожалеем, что оттуда ушел Marriott, и сделали все, чтобы его вернуть. Для этого пришлось заключить новый договор франшизы и выполнить все условия, которые требует выполнять Marriott согласно своим стандартам. Мы постарались сделать это максимально быстро. У нас целая команда, которая знает все условия Marriott, поэтому это удалось, несмотря на то, что были определенные сложности. Коллектив, особенно казанский, работал на полную катушку, поэтому то, что планировалось сделать за полгода удалось осуществить за два с половиной месяца.

По словам Карелова, сложнее всего оператору отеля было подготовить к возвращению бренда коллектив:

— Мы во многом поменяли менеджмент, потому что нужны были люди, свободно владеющие английским языком и имеющие опыт работы в международных сетях. Мы были вынуждены поменять и FMB, и отдел продаж, и главного бухгалтера. А главная задача, которая перед нами стояла, — подготовить кадры. Ведь Marriott славится чем? Тем, что у него — одна из самых сильных программ обучения, поэтому и требования к специалистам, которые остаются работать, очень высокие. Мы создали работоспособный коллектив, который показывает результат!

По словам Карелова, сложнее всего оператору отеля было подготовить к возвращению бренда коллектив



Алексей Карелов также сообщил, что высказывавшиеся им ранее планы в короткие сроки поднять доходность отеля удалось реализовать. Правда, год назад он говорил о ее повышении на 20—30 %, а поднять ее удалось пока, по его словам, лишь на 15%.



«Подозрительная» сделка

Тем временем конкурсный управляющий обанкротившегося казанского ООО «Динамикс Групп», которому принадлежат здание гостиницы и земельный участок, на котором оно стоит, не оставил попыток добиться признания недействительной сделки владельца с прежним оператором — казанским ООО «Си Уай Казань Отель Лизинг». В арбитраже продолжается сражение за признание договора на оказание услуг по управлению недействительным, пока — безуспешное.

3 апреля 2018 года Арбитражный суд РТ отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Павла Лесникова, однако тот обжаловал это определение в Одиннадцатом Арбитражном апелляционном суде. Но безуспешно — 21 июня апелляционная инстанция оставила его в силе.

— Мы будем пытаться и дальше оспаривать эту сделку, поскольку она имеет признаки подозрительности, — заявил Лесников «Реальному времени».

По его мнению, судом не был учтен тот факт, что оспаривается не факт заключения договора с «Си Уай Казань Отель Лизинг», а условия этого договора, и что этот договор повлек для должника — ООО «Динамикс Групп» — увеличение кредиторской задолженности. При этом, указывает конкурсный управляющий, в «Си Уай Казань Отель Лизинг» — фирме, аффилированной «Динамикс Групп», не могли не знать, что компания «Динамикс Групп» неплатежеспособна, следовательно, целью заключения договора с оператором было причинение вреда ее кредиторам…

Арбитражный управляющий не оставляет надежды продать здание отеля с земельным участком



Поскольку эти доводы не сработали ни в Арбитражному суде РТ, ни в Одиннадцатом Арбитражном апелляционном суде, Лесников рассчитывает, что их услышат в кассационной инстанции.



Дешево и престижно

Не оставляет арбитражный управляющий и надежды продать здание отеля с земельным участком. Первоначально оно выставлялось на продажу с молотка со стартовой ценой в 1,2 млрд рублей, но покупателей не нашлось.

Сейчас на электронной торговой площадке ЗАО «Новые Информационные Сервисы» появилось новое объявление — со стартовой ценой 864 млн рублей. А продать отель, как пояснил «Реальному времени» Павел Лесников, могут и за много меньшую сумму. Согласно условиям торгов, при отсутствии покупателей каждые 2 недели цена будет падать на 81 млн рублей. И если к 1 октября гостиничное здание не будет продано, она достигнет 600 миллионов.

На вопрос, есть ли шансы продать гостиничное здание, Лесников ответил:

— По цене 864 миллиона заявок не было, а сейчас ожидаем.…

Ни арбитражный управляющий, ни руководитель оператора отеля не сомневаются, что кому бы ни продали здание, Marriott в нем останется.

— Глупо было бы кому бы то ни было отказываться от возможности работать в Казани под этим брендом! — горячо отреагировал на перспективы гостиницы работать под престижной вывеской Алексей Карелов.

Ни арбитражный управляющий, ни руководитель оператора отеля не сомневаются, что кому бы ни продали здание, Marriott в нем останется

— Работать под брендом Marriott будет заинтересован любой собственник и договор с нынешней управляющей компанией мы заключали именно с таким прицелом, — согласился с ним Павел Лесников.