Как «тихий пьяница» едва не лишил соседей крова: кто возместит ущерб погорельцам на Халева?

Жильцы горевшей хрущевки вернулись в квартиры и подсчитывают убытки

Фото: Юлия Косолапкина

Жильцы Халева, 15 приходят в себя после пожара и ночи с полным отключением всех коммунальных услуг. Впрочем, неудобства продолжаются и сегодня днем. Квартиры пострадали в разной степени: у одних все жилище залито водой, в полную негодность пришли сети, у других — последствия небольшие. Подробности — в материале «Реального времени».

«У нас полностью залило квартиру»

Жители пятиподъездного дома на Халева, 15 постепенно возвращаются к привычной жизни после пожара накануне. Напомним, 2 августа произошел пожар на пятом этаже, площадь горения составила 700 квадратных метров. Начавшись на балконе квартиры, пожар перекинулся на крышу. Полностью потушить его удалось только через час после приезда пожарных.

Сегодня с утра во всех подъездах окна распахнуты, двери тоже.

— Да, был пожар, начался на пятом этаже. Мы ночевали дома, вся квартира оказалась полностью в воде после того, как пожар потушили, хоть мы и живем на первом этаже, — рассказала девушка из второго подъезда.

Почерневший балкон на пятом этаже резко выделяется, под ним на газоне следы горевших вещей — видимо, что-то падало на землю.

Почерневший балкон на пятом этаже резко выделяется



Жильцы с утра не торопились выходить из дома, вероятно, приводили в порядок квартиры, никого не было и у школы №73, где накануне предложили разместиться пострадавшим. Позже в пресс-службе мэрии Казани подтвердили, что никто не остался ночевать в школе.

— Огонь дошел до пятого подъезда, вся крыша выгорела. К тому же пока пожар тушили, все ушло по санитарным каналам вниз, в итоге два стояка сгорели в подвале. У кого-то нет теперь стояка канализационного. Это же кооперативный дом, но у администрации должны быть фонды на это, чтобы восстановить. Крыша, как-никак, на четыре млн рублей тянет, вчера говорили. На этого, из 40-й квартиры, дело завели, вчера вечером отпустили, так его медик пьяным привел, — рассказывает слесарь дома Ринат.

— Придурок, зачем дома делать пожар? — возмущается житель третьего подъезда.

Со слов слесаря, он, по решению собрания жильцов, отключал в 40-й квартире воду за неуплату коммунальных долгов, хотели оставить и без света, но не стали.

— За неделю до этого с председателем был разговор, чтобы отключить и свет. Она была против, сказала, что пьяный будет со свечками лазить, еще пожар случится, — вспомнил пророческие слова слесарь.

Огонь на крыше распространился быстро, искры летели в разные стороны, да так, что почти полностью выгорел балкон с другой стороны дома.

Дверь 40-й квартиры с почерневшим балконом никто не открыл, хотя было слышно, что внутри кто-то есть

Мчался, как сайгак

Дверь 40-й квартиры с почерневшим балконом никто не открыл, хотя было слышно, что внутри кто-то есть. Председатель кооперативного дома оказалась более разговорчивой.

— Он тут давно живет, родители купили эту квартиру на двоих с братом. Живет один, развелся, три сына. Работать не хочет, тихий пьяница, неконфликтный, где-то вроде работает, хватает на выпивку. У него проходной двор, когда его нет — дружки спокойно заходят, курят на балконе. У него там висело из шины что-то типа лебедя, это была пепельница, она и загорелась, — дала характеристику жителю 40-й квартиры и рассказала о причине пожара председатель ЖСК «Волга-5» Людмила Пудова.

Задолженность жильца 40-й квартиры она подтверждает и говорит, что на владельца даже подавали в суд и приставы должны были заняться этим вопросом.

Последствия пожара в ее квартире незаметны, и она уверенно говорит, что жильцы практически не пострадали.

— В квартирах все нормально, люди не пострадали, особого ущерба нет, кого-то затопило, да. Ничего такого серьезного. В третьем подъезде сгорел стояк, вчера и сегодня слесарь из подвала не выходит. А вся крыша полетела, сказали подготовить документы, хотя мы ее меняли три года назад, нанимали подрядную организацию, два года копили на ремонт, — говорит Пудова.

Уже на улице почтальон, подойдя к председателю дома, сразу спросила, не с 40-й ли квартиры все началось, и оказалась права. Место пожара для большинства не стало неожиданностью.

Вскоре на улицу вышел и сам житель 40-й квартиры Евгений, бросив на ходу, что это началось не с его балкона, и побыстрее ушел к дому напротив. Рассказывать свою версию случившегося поначалу не хотел, добавив, что вчера «одному чуть камеру не сломал», но потом разговорился.

«Я как узнал, мчался сюда, как сайгак», — возмущается Евгений (слева), разбавляя разговор нецензурными выражениями

— Она (председатель ЖСК, — прим. ред.) тут про меня расскажет! В МЧС мне вообще бумагу показали, что пожар с крыши начался, а потом искра или уголь на балкон упали. У меня пол на балконе деревянный, а почему-то не сгорел. Да, в полицию вчера ходил, отпустили, сегодня опять пойду. Вот вешают статью 168-ю (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, — прим. ред.), а это не у меня начало гореть! На крыше какие-то рабочие были, болгаркой резали, вот искра и попала. Бабульки тут напротив сидят, видели, но их никто не опрашивал, легче на меня повесить, конечно. Я как узнал, мчался сюда, как сайгак, — возмущается Евгений, разбавляя разговор нецензурными выражениями.

Жильцы дома, узнав о его версии с рабочими, возмутились и сказали, что никого не было.

Собственники — жители

В пресс-службе МЧС РТ подтвердили, что на данный момент две предварительные версии случившегося — неосторожность при курении или неосторожное обращение с огнем, никаких бумаг, о которых говорил Евгений, не показывали.

— Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, — добавил начальник отдела по работе со средствами массовой информации МЧС РТ Андрей Родыгин.

Пока же проводятся следственные мероприятия, экспертизы, которые точно установят место начала пожара и причину.

Жильцам дома на помощь со стороны рассчитывать не придется.

— Жители дома — собственники, вопрос об оценке ущерба, ликвидации последствий на них, точнее на ЖСК, к тому же пока идут экспертизы, стоит дождаться экспертной оценки, — прокомментировали ситуацию в пресс-службе мэрии Казани.