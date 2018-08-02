Актуальное видео: как тушили пожар на улице Халева в Казани

Сегодня в Казани произошел пожар в одной из квартир, расположенной на пятом этаже в доме №15 по улице Халева. Позже огонь перекинулся на кровлю. Площадь пожара, по данным МЧС, составила 700 кв. м деревянных конструкций кровли здания. Из окна горевшей квартиры по пожарной автолестнице был спасен мужчина. Пострадавших нет. Всего были эвакуированы 75 человек.

Подробности — в видеосюжете «Реального времени».