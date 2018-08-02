В Казани произошел пожар площадью 700 квадратных метров

В Казани сегодня произошел пожар в одной из квартир, расположенной на пятом этаже в доме №15 по улице Халева. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на балконе квартиры поступило в 12.59 по московскому времени. Позже огонь перекинулся на кровлю. В 13.59 пламя локализовали. Через 9 минут было ликвидировано открытое горение.

Площадь пожара, по данным МЧС, составила 700 кв. м деревянных конструкций кровли здания. Из окна горевшей квартиры по пожарной автолестнице был спасен мужчина. Пострадавших нет. Всего были эвакуированы 75 человек.

Ранее «Реальное время» писало о пожаре в казанском Осиново. Там горел мусор в строящемся доме второй очереди ЖК «Салават купере».