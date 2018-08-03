Дело страховщика: «Не виновата я — все договоры оплачены!»

Экс-директор казанского филиала СК «Мегарусс-Д» считает необоснованными претензии по поводу хищения денег

Закончилось, едва начавшись, сегодня в Вахитовском суде сегодняшнее заседание по делу экс-директора филиала СК «Мегарусс-Д» Дарьи Алякиной, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере. К рассмотрению дела судебный состав вернется лишь через полтора месяца. Корреспонденту «Реального времени» удалось выяснить, какие доказательства в пользу обвиняемой намерена осенью выложить перед судом защита.

Уголовная арифметика



Судебный процесс по делу Дарьи Алякиной стартовал в октябре прошлого года. По версии следствия, доцент КФУ, экс-руководитель казанского филиала страховой компании «Мегарусс-Д» и замгендиректора ЗАО СК «Мегарусс-Д» создала четыре подконтрольные фирмы — «Век», «Фаворит», «Солидарность» и «Леон-Эль», которые страховые полисы для реализации не получали, зато получали деньги по фиктивным агентским договорам за якобы заключенные от имени «Мегарусс-Д» договоры страхования — на их счетах оседало до 30 процентов прибыли с якобы проданных ими полисов.

Всего, по версии обвинения, Алякина похитила у СК «Мегарусс-Д» почти 477 млн рублей, однако 308 млн рублей впоследствии были компании возвращены — как полагает обвинение, с целью сокрытия преступления. В итоге в обвинительном заключении фигурируют не полмиллиарда, а более скромная сумма ущерба — 168,3 млн рублей. За это гособвинение попросило для Алякиной наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в 1 млн рублей.

Едва заседание началось, защитник подсудимой Владимир Гусев заявил ходатайство — попросил отложить процесс в связи с тем, что не успел к нему подготовиться. Фото Инны Серовой

Суд отдыхает — адвокат работает

Сегодня утром в Вахитовском райсуде должно было продолжиться рассмотрение дела Дарьи Алякиной, однако едва заседание началось, защитник подсудимой Владимир Гусев заявил ходатайство — попросил отложить процесс в связи с тем, что не успел к нему подготовиться из-за того, что был занят в другом процессе.

Судья Лилия Галимова ходатайство удовлетворила. И с учетом того, что судебный состав уходит в отпуск, защитник получил почти полтора месяца на подготовку к судебным прениям — до 14 сентября…

Защита: главное, что по документам неоплаченных договоров нет

По окончании судебного заседания ранее не комментировавший ход процесса адвокат подсудимой согласился поговорить с корреспондентом «Реального времени». Владимир Гусев изложил свою версию событий, в результате которых его подзащитная оказалась на скамье подсудимых, и в этой версии вообще не фигурировали какие-либо незаконные перечисления денежных средств со счетов СК «Мегарусс-Д» на счета других компаний.

— Вопрос суммы такой… Сам потерпевший ее назвать не может. Реально сам «Мегарусс» предоставил справку, что неоплаченных договоров нет, они все оплачены. Это документ!





Владимир Гусев изложил свою версию событий, в результате которых его подзащитная оказалась на скамье подсудимых, и в этой версии вообще не фигурировали какие-либо незаконные перечисления денежных средств. Фото Ирины Плотниковой

— В материалах дела содержатся сведения, что неоплаченных договоров нет, — подтвердила и сама Дарья Алякина, давая понять, что раз все перечисления средств между фирмой, которой она руководила, и ее партнерами происходили в рамках договорных отношений и условия договоров не нарушались, то и претензии по поводу хищения денег не имеют оснований.

— Говорят, что денег в кассе нет, хотя суммы в кассе сходятся с отчетами копеечка в копеечку, — продолжил Гусев. — Поэтому, когда приехал генеральный директор [в казанский филиал СК «Мегарусс-Д»], он не мог определиться, какая же сумма ущерба у них имеется. И они ее якобы посчитать не могут — поэтому и суммы ущерба варьировались. В итоге размер ущерба они оставили на усмотрение суда.