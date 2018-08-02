«Ак Барс» привез большой хоккей — праздник удался

Альметьевск принял трехкратного обладателя Кубка Гагарина

Доброй традицией для «Ак Барса» становится открывать сезон контрольных игр встречей в резиденции патрона клуба, ПАО «Татнефть», Альметьевске. В первый день августа казанский клуб, вернувшийся со сборов в Сочи и Финляндии, нанес визит в столицу татарстанской нефти в ранге трехкратного обладателя главного трофея КХЛ. Для города-труженика и его жителей, беззаветно влюбленных в хоккей, пребывание чемпиона и его матч с местным «Нефтяником» стали настоящим праздником хоккея в разгар лета, в чем лично убедился известный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Четверо первых чемпионов России в составе «Ак Барса» на тренерских скамьях

«Нефтяник» можно считать младшим братом «Ак Барса». Но на уровне лиги ВХЛ, в которой клуб выступает, это не рядовая команда, а уже бренд. Еще в первый год проведения чемпионата ВХЛ альметьевцы играли в финальной серии (уступив тюменскому «Рубину») и с тех пор почти всегда котировались как гранды второго эшелона российского хоккея. После взлета в 2016-м и завоевания Кубка Братины последовал небольшой спад, но в прошедшем сезоне «нефтяники», на эмблеме которых после ребрендинга красуется агрессивный бык, снова «замочили» почти всех соперников, став третьими в «регулярке» и «на сухую» пройдя два раунда плей-офф. Разъяренного быка смог остановить только матадор в форме «СКА-Невы» — две питерские команды оказались выше всех остальных соперников по лиге во всех отношениях. Заслуженные бронзовые награды, завоеванные в год 40-летия ДЮСШ «Нефтяник», стали плодом слаженной работы всех звеньев клубной системы, мастеровитых, в том числе доморощенных, игроков, и нового тренерского штаба под руководством самого прогрессирующего татарстанского тренера Ильнура Гизатуллина.

В межсезонье штаб этот укрепился — компанию чемпиону России-98 в составе «Ак Барса» Гизатуллину составил его партнер по «золотой» дружине Юрия Ивановича Моисеева Дмитрий Ячанов. 46-летний Ячанов защищал цвета казанского клуба на протяжении шести сезонов, сыграв за это время в Суперлиге более 150 матчей. Завершал карьеру этот голкипер-интеллектуал с аналитическим умом в Санкт-Петербурге, где открыл свою вратарскую школу и продолжил хоккейную карьеру на тренерском поприще, поработав, в частности, с голкиперами ЦСКА и «Лады».

Таким образом, матч «Нефтяник» — «Ак Барс», открывающий сезон в одном из самых хоккейных регионов страны, обещал стать уникальным хотя бы потому, что на тренерских скамейках встретились сразу четверо(!) обладателей первого «золота» в истории казанского и татарстанского хоккея – Гизатуллин и Ячанов с одной стороны и помощники Зинэтулы Билялетдинова Александр Завьялов и Сергей Абрамов с другой. Но главная уникальность проекта заключалась даже не в этом, а в благотворительном характере поединка: все сборы от билетов, атрибутики, проданной на аукционе формы перечислялись в фонд помощи детям, страдающим аутизмом. И поэтому, независимо от результата, в выигрыше оставались все — и болельщики, увидевшие в деле любимые команды, включая новичков, и город, получивший заслуженный праздник, и детишки, понимающие, что кумиры играют ради них.

Дерби с корнями

Год назад, кстати, к полному счастью альметьевских поклонников хоккея, для которых была устроена автограф- и селфи-сессия и раздача специальных плакатов, их любимцы впервые не уступили «старшему брату» в основное время (2:2), проиграв только в послематчевой буллитной серии. А первая встреча между «Нефтяником» и «Ак Барсом» состоялась 15 декабря 2004 года, в год 40-летия альметьевского хоккея. Тогда Альметьевск буквально «стоял на ушах» — в «локаутный» для НХЛ год к ним в гости пожаловали Алексей Морозов, Венсан Лекавалье, Фред Брэтуэйт, Руслан Салей и другие звезды мирового хоккея. Тот матч завершился победой казанцев 5:0, и с тех пор между соперниками было проведено шесть поединков, в которых первенствовали «старшие по рангу».

Подопечным Билялетдинова, занимающимся ледовой подготовкой с первого рабочего дня сочинского сбора (то есть с 12 июля), явно не терпелось проверить себя не в двусторонке, а в противостоянии с серьезным, мотивированным оппонентом, да еще в игре, носящей статус дерби. Тренерам хотелось увидеть в приближенной к боевой обстановке новичков — защитников Курашова и Педана, форварда Падакина, проверить в деле молодых ребят, которые в числе 10 человек прошли сборы с главной командой и готовы были, подобно Лямкину и Язькову из сезона 2017/18, заявить о своих полноценных претензиях на основу. Точно такие же ожидания связывали с игрой и наставники «Нефтяника», который открывает чемпионат на неделю позже «Ак Барса» гостевой встречей 6 сентября против «Тороса».

В «Нефтянике», кстати, довольно серьезное обновление состава. Вратарскую линию, в которой с прошлого сезона остался один Илья Голубев, пополнили Роман Смирягин и Андрей Филоненко, которого привез с собой работавший с ним в системе ЦСКА Ячанов. Известные по «Барсу» защитник Антон Савельев и нападающий Артем Осипов, воспитанники нижнекамского хоккея братья Альшевские, имеющие на двоих более 350 игр в КХЛ, один из самых результативных форвардов ВХЛ Михаил Мокин, латышский воспитанник с опытом игры за рижское «Динамо» Николай Елисеев, Денис Мингалеев из «Автомобилиста» должны придать составу Гизатуллина необходимую глубину для того, чтобы остаться в числе топ-клубов ВХЛ. Иных задач, кроме как завоевание медалей, перед «Нефтяником» не ставят.

После игры форвард «Ак Барса» Данис Зарипов с теплотой говорил о традиционных летних встречах с «Нефтяником»:

— Нам всегда нравится играть в Альметьевске. По поддержке и атмосфере — здесь встречают очень тепло. Такие матчи просто необходимы как городу, так и республике, и дело не в результате, а в том, что мы делаем праздник для города, — сказал он.

— Успели отойти от победы в Кубке Гагарина?

— И не собираюсь. Это будет мой очередной стимул к новой победе. Это трудно дается, но мы с ребятами этот сезон будем держать в голове, чтобы дойти в новом до самого верха.

Град шайб на головы зрителей

А до игры в фойе «Юбилейного» проводились разнообразные конкурсы, выстроилась очередь желающих сфотографироваться с Кубком Гагарина, который привезли с собой чемпионы. Ваш автор работал на матче в двух ипостасях — в качестве корреспондента «РВ» и комментатора местной телекомпании, так что приходилось быть «немного Фигаро».

«Ак Барс» вышел на лед в следующем составе: в воротах Шарыченков, первая пятерка Марков — Яруллин в защите, Секач — Ландер — Азеведо в нападении. Второй состав: Батыршин — Манухов — Зарипов — Ткачев — Галиев. Третий: Педан — Абросимов — Лукоянов — Бурмистров — Потапов. Четвертый: седьмой защитник Курашов, тройка Глухов — Попов — Клинкхаммер плюс в заявке Данил Воеводин (перешедший, к слову, из «Нефтяника») и Падакин.

С первых же секунд поединка события начали накручиваться друг на друга, как быстро сменяющиеся кадры кинопленки. Не успел на скамеечку штрафников присесть Попов, как Умед Гильманов через 9 секунд(!) реализовал большинство. Команды возобновили игру в равных составах и спустя менее чем полминуты Филоненко не справился с несложным броском Маркова. Счет сравнялся, а шла всего лишь третья минута.

Дальше больше. На 4-й минуте Хамидуллин бросил Ландера на борт, и «приговор» в исполнение привел другой защитник гостей Батыршин. Несколько минут счет не менялся, но не успел период преодолеть экватор, как Шарыченков не смог ничего противопоставить проходу Мокина — 2:2. Голевое пиршество в первой 20-минутке завершил на 13-й минуте Зарипов, добив в сетку шайбу, отскочившую от молодого вратаря «нефтяников» после броска Яруллина. Счет вполне мог сравнять самый активный у хозяев в первом периоде Ярослав Альшевский, но, видимо, не все, что летело в сторону ворот в первой трети матча, должно было в них залететь. В целом на площадке царил типично летний веселый бесшабашный хоккей — на потеху публике, в блокнот тренерам.

Педан подтвердил репутацию

Сначала показалось, что перерыв не остудил соперников. Не прошло и полутора минут, как Ярослав Альшевский нарушил правила, и всего 31 секунда понадобилась Станиславу Галиеву, чтобы четким кистевым броском с паса Зарипова довести превосходство гостей до двух шайб — 4:2.

— Тут всегда классно играть, хорошая атмосфера. Праздник для людей, для детей. И для нас в том числе. Первая игра наконец-то. Повеселились, получили удовольствие, — делился эмоциями после матча Галиев.

— Как оцените игру «Нефтяника»? Класс команды намного ниже, чем у «Ак Барса»?

— Да нет, почему — они хорошо играли. Старались, бились. Желаем команде удачи в сезоне.

— Сегодня у вас был необычный девайс (видеокамера, — прим. ред.) на шлеме. Видео потом себе оставите?

— Попросили надеть, посмотрим, какое видео получится.

— «Запикивать» много придется?

— Думаю, да.

Но далее вместо того, чтобы уйти от хозяев в отрыв на классе, «барсы» начали удаляться и тем самым позволили подопечным Гизатуллина вернуться в игру. Начало этому процессу положил любитель жесткой игры Педан, заработавший дисциплинарный штраф. Подтвердились ожидания, что у Андрея будут сложности с адаптацией к российскому хоккею. Хватит ли терпения у Билла?

— Что там было в эпизоде с удалением? — спросили журналисты у Педана после игры.

— Разный рост. Я не видел, как соперник подсел под меня. Никакого умысла не было, рабочий момент, — пояснил защитник.

Самое интересное, что гости могли отличиться и в меньшинстве, но после видеопросмотра гол Малыхина не был засчитан, так как арбитр увидел движение ногой. Время шло, игра успокаивалась, к Педану подсаживались то Бурмистров, то Попов, и кончилось все тем, что за 15 секунд до сирены на второй перерыв самый активный и самый невезучий «нефтяник» Я. Альшевский все-таки выстрадал свою шайбу. Он добил ее в пустой угол ворот в падении, издал радостный клич и отправил команды передохнуть при минимальном перевесе гостей в счете — 4:3. А самым примечательным событием периода, помимо удаления Педана, стал аукцион, во время которого игровой свитер Дмитрия Обухова с автографами хоккеистов «Ак Барса» был продан за 7 тысяч рублей. Увидели зрители и пятое звено нападения «Ак Барса» — его составили Малыхин, Воеводин и Падакин.

— Я бы не стал сравнивать в таких матчах класс команд — это было видно невооруженным глазом, что мы играем в разных лигах. Но самоотдача у альметьевцев была неплохой, были моменты, когда счет мог измениться в их сторону. Класс в итоге сказался. Это была праздничная игра. Мы хотели показать хорошую игру, чтобы было больше шайб и чтобы понравилось зрителям, — сказал после матча Данис Зарипов.

Этот комментарий идеально описал третий период матча, в котором «Ак Барс» наконец-то сыграл на классе и не только удержал победный счет, но и упрочил преимущество: на 55-й минуте первое звено разыграло трехходовку, которую завершил Азеведо — 5:3. К чести «быков», они не сдавались, и реализуй Хапов за 3 минуты до сирены выход один на один, еще неизвестно, чем бы все закончилось. А закончилось буллитной серией, в которой, к восторгу трибун, успех праздновали хозяева. Местные мальчишки же еще долго висли на барьерах и ступенях «Юбилейного» в надежде получить автографы от своих кумиров. Вы заказывали праздник — вы его получили!

Зинэтула Билялетдинов: «Не надо делать выводов по первой встрече»

— Не надо делать выводов по первой встрече. Мы увидели то, что хотели, проверили ребят, — сказал после игры главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

— Что скажете об игре Воеводина?

— Пока сказать особо ничего. Но мы увидели его отношение к игре, его желание.

— Как в целом оцените игру новичков?

— Сейчас я бы не хотел этого делать. Это всего лишь первая игра после очень сложного сбора, поэтому надо посмотреть, подождать.

— С чем связано то, что площадку в «Татнефть-Арене» уменьшают до «финских» размеров?

— Не ко мне вопрос.

— Это плюс или минус?

— Не знаю.

— Шарыченкова заменять по ходу игры не планировали?

— Нет.