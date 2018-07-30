Как «Казаньоргсинтез» противостоит сайтам-клонам

Материальный ущерб от действий мошенников составил от 80 тыс. рублей до 200 тыс. долларов

Фото: Роман Хасаев

Нередко в России мошенники создают сайты-клоны известных промышленных предприятий, через которые предлагают продукцию по цене ниже рыночной. На заманчивое предложение чаще всего отзываются недавно открывшиеся компании. Так, аферисты несколько раз создавали сайты-двойники «Казаньоргсинтеза». Несмотря на то, что выйти на организаторов мошеннической схемы не так-то просто, профилактическая работа «Казаньоргсинтеза» позволила сократить количество преступлений, связанных с сайтами-клонами. Подробнее — в материале «Реального времени».



Осторожно — мошенники!

Сайт ПАО «Казаньоргсинтез» встречает посетителей ярким желтым всплывающим окном, предупреждающим о возможных случаях мошенничества с сайтами-клонами нефтехимического предприятия. Неизвестные лица через подобные площадки в Сети якобы от имени представителей компании «продавали» продукцию по цене ниже рыночной. Аферисты рассылали письма с электронных адресов, похожих по написанию и звучанию на оригинальную почту предприятия, указав в текстах поддельные номера телефонов. Компании, желающие сэкономить на продукции КОСа, попадались на крючок и без личной встречи с представителями компании отправляли предоплату на указанный расчетный счет.

«С коммерсантами заключался фиктивный договор на фальшивых фирменных бланках, похожих на документы «Казаньоргсинтеза». Общение в основном шло виртуально: через факс, электронную почту. Задаток покупатели перечисляли на указанный в письме счет, но в итоге не получали полиэтилен и не могли вернуть предоплату. Только после того, как обман вскрылся, горе-предприниматели начинали поиски настоящих телефонов «Казаньоргсинтеза», выходили на нас», — рассказал корреспонденту «Реального времени» заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму ПАО «Казаньоргсинтез» Ростислав Саркисов.

Подобную схему мошенники используют и в отношении других крупных промышленных предприятий Татарстана и России. При этом практически все IP-адреса телефонов, указанных в рассылках и размещенных на сайтах-клонах, оказываются зарегистрированы в Европе. Поэтому отключить их бывает непросто.

Подобную схему мошенники используют и в отношении других крупных промышленных предприятий Татарстана и России. Фото предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»



Один из сайтов-клонов, похожий на официальную страницу ПАО «Казаньоргсинтез», служба безопасности предприятия обнаружила в 2016 году. Написание адреса сайта было схоже с оригиналом, содержало измененные контактные телефоны, адреса электронной почты. Благодаря обращению «Казаньоргсинтеза» в МВД по РТ сайт-клон был закрыт, а 10 телефонных номеров, 15 адресов электронной почты, указанных мошенниками, заблокировали. Все фальшивые адреса и телефоны, с которых направлялись фиктивные письма с поддельными печатями, опубликованы на сайте предприятия для того, чтобы компании-партнеры были в курсе, что эти контактные данные принадлежат мошенникам. Информация также рассылается действующим и потенциальным клиентам «Казаньоргсинтеза».

В 2018 году обнаружили 11 телефонных номеров мошенников

Несмотря на то, что служба экономической безопасности «Казаньоргсинтеза» неоднократно предупреждала о мошенниках, продукция по сниженным ценам заманивает новых горе-предпринимателей, которые забывают о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В 2017 году список «Казаньоргсинтеза» пополнили 12 телефонных номеров и 14 адресов электронной почты мошенников. В 2018 году было установлено 11 телефонных номеров, пять из которых выступали от имени группы компаний «ТАИФ». Также в этом году было зафиксировано три адреса электронной почты.

Потерпевшими в основном становятся жители России. Однако в этом году от действий мошенников пострадали предприниматели из Литвы. За помощью они обратились в МВД по РТ. На запрос «Реального времени» о данном инциденте в пресс-службе МВД по РТ сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 159 ч. 4 УК РФ. «В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления. В связи с тем, что предварительное следствие по уголовному делу не завершено и лица, подлежащие привлечению в качестве обвиняемых, не установлены, разглашение указанных данных противоречит интересам предварительного следствия», — прокомментировала запрос редакции пресс-служба МВД по РТ.

Размер материального ущерба, который пострадавшим нанесли создатели сайтов-двойников «Казаньоргсинтеза», варьируется от 80 тысяч рублей до 200 тысяч долларов. В 2016 году было зафиксировано семь подобных случаев, в 2017 году — 17, в 2018 году — девять. Если бы не активные действия самого предприятия по предотвращению действий мошенников, обманутых предпринимателей могло быть гораздо больше.

Предупрежден — значит защищен

Конечно, аферисты не могут нанести материального ущерба «Казаньоргсинтезу», однако под удар попадает репутация одного из крупнейших нефтехимических предприятий Татарстана, и поэтому компания делает все, чтобы обезопасить имидж. Официальный сайт «Казаньоргсинтеза» защищен сертификатом безопасности. Всплывающие окна информируют о возможных действиях преступников. Благодаря рассылке КОСа на предприятие обращаются потерпевшие предприниматели или компании, получившие письма от мошенников. Таким образом, база телефонов и адресов аферистов на сайте предприятия постоянно обновляется.

Служба экономической безопасности «Казаньоргсинтеза» работает на профилактику и предупреждение подобных случаев. «У нас есть форма защиты, связанная с документами. Наши письма отличаются по структурному бумажному носителю, шрифту, который мы используем при заключении договора. В ходе профилактических мероприятий приходят сообщения с просьбой подтвердить, что рассылка о продаже продукции исходит от нас. Мы отвечаем, что это мошенники и предлагаем обратиться в правоохранительные органы по факту о покушении на мошенничество», — сообщил Ростислав Саркисов, напомнив, что «Казаньоргсинтез» распространяет продукцию только на площадке Onlinecontract.

Официальный сайт «Казаньоргсинтеза» защищен сертификатом безопасности. Фото Максима Платонова



Благодаря профилактической и информационной работе количество обращений от пострадавших от действий мошенников уменьшилось. Если предприниматели все-таки перечисляют деньги за «продукцию», то следственные органы принимают решение о возбуждении уголовного дела и начале расследования. В ходе расследования уголовного дела проводится необходимый комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление мошенников и их наказание. Сайты-двойники блокируются, а липовые телефоны отключают. Конечно, аферисты позднее создают новые, однако работа правоохранительных органов все равно тормозит их деятельность.

Жертвами аферистов в основном становятся новые компании, которые впервые приобретают нефтехимическую продукцию татарстанского производителя. Чтобы избежать подобных рисков, необходимо договариваться о личной встрече с представителями предприятия, узнавать больше о его работе и изучать сайт «Казаньоргсинтеза».