Сегодня в Казани стартует чемпионат мира по пляжному гандболу

Сегодня, 24 июля, в Казани начнется чемпионат мира по пляжному гандболу.

Турнир пройдет до 29 июля в Центре пляжных видов спорта.

В ЧМ примут участие 32 мужские и женские национальные команды. На ЧМ приедут несколько новичков. У мужчин впервые в истории получили шанс побороться за золотые медали команды Новой Зеландии, Швеции и Вьетнама, у женщин — сборные Франции, США, Греции, Мексики, Парагвая и Вьетнама.