Химграду на большую стирку дали почти миллиард

В казанском технополисе будут производить высокоточные приборы учета и стирать белье в промышленных масштабах

5 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов открыл два новых производства на территории технополиса «Химград» в Казани. НПП «Ирвис» соединяет достижения фундаментальной науки с производством, а компания Cotton Way оптимизирует издержки татарстанского здравоохранения на стирку постельного белья.

Гипотезы академика Колмогорова и ракеты для разгона града

Научно-производственное предприятие «Ирвис» производит приборы, осуществляющие учет газа: счетчики, расходомеры, счетчики пара и другие. В линейке продукции есть и такие устройства, как противоградовые ракеты, которые можно использовать для защиты от осадков или искусственно их увеличить. Прогнозная выручка НПП за 2017 год составляет 206 млн рублей. Команда выросла из КНИТУ-КАИ и на деле реализует интеллектуальный потенциал высшей школы.

По мнению ректора КНИТУ-КАИ Альберта Гильмутдинова, который был участником церемонии в «Химграде», «Ирвис» — это характерный пример моста между фундаментальной наукой и производством. «Мы очень рады, что наши коллеги создали такой сверхуспешный проект. Неслучайно их название расшифровывается как «Исследования, разработки, внедрение и сбыт», — подчеркнул Гильмутдинов в комментарии «Реальному времени».

Научно-производственное предприятие «Ирвис» производит приборы, осуществляющие учет газа: счетчики, расходомеры, счетчики пара и другие



О синергии, которую дает сотрудничество фундаментальной науки, вузов и бизнеса, рассказал «Реальному времени» Николай Михеев — один из ведущих сотрудников НПП «Ирвис» и параллельно руководитель Лаборатории гидродинамики и теплообмена Казанского научного центра РАН: «Лаборатория в Химграде — общий проект Казанского научного центра РАН, КНИТУ-КАИ и НПП «Ирвис». Главная фундаментальная составляющая наших исследований теплообмена и течения — в нестационарных потоках, главным образом, это турбулентность. То, что сделано в направлении турбулентности, в основном принадлежит нашему великому соотечественнику Колмогорову. В 1941 году он выдвинул гипотезы о том, как переносится турбулентность потока, но до сих пор нет экспериментального подтверждения, поскольку требуются измерения с так называемым колмогоровским масштабом. Он очень маленький, но мы сейчас получили оптический метод измерения, который позволяет надежно определять характеристики рассеивания турбулентности. Есть у нас и ряд прикладных направлений. НПП «Ирвис» участвует в большой работе по обновлению первичных государственных эталонов. Много вопросов к нам по части энергосбережения».

Говоря о клиентах предприятия, генеральный директор НПП Дмитрий Кратиров упомянул «Татнефть», «Альметьевский насосный завод», но специально отметил, что устойчивость компании заключается в том, что она работает не только с крупными заказчиками. Покупателем продукции «Ирвиса» может быть даже кафе. Главное, что клиентам нужно измерять потоки газа или жидкости.

Ежедневно по 15 тонн белья из Москвы в Казань

Бизнес другого резидента «Химграда», компании Cotton Way, может, и не зависит напрямую от фундаментальной науки, но организация производства и логистика здесь тоже имеет просчитанную научную основу. Cotton Way занимается предоставлением в аренду и последующей обработкой текстильных изделий — постельного белья для гостиниц, больниц и поездов, а также спецодежды для предприятий. История Cotton Way в Татарстане началась с пилотного проекта в 2012 году. Производство, открытое в Химграде, позволит ежедневно стирать и гладить до 30 тонн белья. А совокупные инвестиции в новое предприятие составили 900 млн рублей.

Производство, открытое в Химграде, позволит ежедневно стирать и гладить до 30 тонн белья



«Наша компания на рынке с 2008 года. Первым клиентом была Федеральная пассажирская компания — филиал ОАО «РЖД». Но постепенно мы стали расширять работу, охватив медицину, фитнес-центры и рынок спецодежды», — рассказал «Реальному времени» генеральный директор Cotton Way Александр Уткин. «Здесь специализированная фабрика-прачечная с якорным обслуживанием медицины. Мы надеемся, что мощностей хватит не только на Татарстан, но и на близлежащие регионы. Мы будем пропагандировать перевод медучреждений на аренду текстиля в соседних регионах, что не потребует строительства новых фабрик. Этот бизнес строится таким образом, что создается крупный центр, который обслуживает всех в радиусе 500 километров. В Европе радиус чуть меньше — 300—350 километров. В нашем случае из Казани мы покрывали даже Москву, перевозя в день по 10—15 тонн», — сообщает гендиректор Cotton Way.

Логистика — очень важная составляющая бизнеса по аренде текстильных изделий. Как рассказал Александр Уткин, для доставки внутри города используется и собственный автопарк Cotton Way, и машины взятые на аутсорсинг. Для дальних перевозок требуется только специализированный транспорт с особыми условиями складирования продукции.

Аутсорсинг для здравоохранения Татарстана

Открывая производство Cotton Way, президент Татарстана Рустам Минниханов специально подчеркнул, что результаты, достигнутые на сегодняшний день, — это только полпути. «У компании есть большие планы внедрить свои услуги в крупных промышленных предприятиях Татарстана. Спецодежда — это очень большая тема для каждой компании. И я уверен, что продолжение этой фабрики будет, потому что мы увидели, как благодаря аутсорсингу облегчаем жизнь наших медучреждений», — сказал президент в своём обращении.

Фабрика Cotton Way создана с учетом требованиям всех СанПиН для медучреждений. В обработке белья реализован принцип, что за весь цикл человек прикасается к изделиям только три раза: первый раз — при загрузке в стиральную машину, второй раз — при подаче постиранного и подготовленного к утюжке белья, третий раз — при упаковке готового белья. Все остальные процессы автоматизированы. Подобные мировые стандарты были недостижимы в условиях больничных прачечных и небольших аутсорсинговых компаний.

Адель Вафин оценил экономический и медицинский эффекты от партнерства с Cotton Way



Министр здравоохранения Татарстана Адель Вафин в комментарии «Реальному времени» оценил экономический и медицинский эффекты от партнерства с Cotton Way: «В первый год работы наладился учет. Мы стали точно понимать, какие у нас реальные потребности, потому что стали все считать. Но самое главное, когда мы берем в аренду текстиль, мы уверены, что он чистый и выглаженный. Для компании-поставщика выгодно предоставлять качественные услуги. На белье меньше пыли, которая вредна для больного, вредна для медоборудования, где она скапливается, и для систем жизнеобеспечения больницы. Проект важен и с точки зрения вывода непрофильной деятельности из ведения медучреждений».

С вводом производства Cotton Way появляется новая ниша и на рынке труда. «У нас нет людей, которые просто стирают и гладят. Ручной труд минимизирован. Поэтому каждый наш сотрудник, скорее, инженер, чем гладильщик или прачка», — рассказал «Реальному времени» региональный Cotton Way Роман Шишкин. Зарплата сотрудников нового производства около 30 тыс. рублей, что выше, чем у их коллег в других прачечных.

Сейчас Cotton Way занимает 4000 квадратных метров. К 2019 году планируется увеличить площадь в два раза.