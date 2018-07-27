Главное, чтобы Днем с «Рубином» дело не закончилось

В воскресенье команда Бердыева должна показать такой футбол, чтобы болельщики остались на весь сезон

Фото: Олег Тихонов

29 июля на «Казань Арене» «Рубин» откроет новый сезон домашним матчем против ФК «Краснодар». А накануне татарстанский клуб провел мероприятие для болельщиков и СМИ — День с «Рубином». Около 2 000 болельщиков ушли в этот вечер со стадиона довольными, как и журналисты, которые утолили информационный голод вокруг клуба. Как прошла открытая тренировка, презентация новичков и пресс-конференция «Рубина» перед стартом сезона — в материале «Реального времени».

Получится ли «вернуть» Полоза

Праздник начался за пределами стадиона, когда накануне стало известно, что Дмитрий Полоз официально сдан в аренду «Рубину» питерским «Зенитом». Если тренерскому штабу казанского клуба удастся вернуть игроку ту форму, которая позволяла ему много и «вкусно» забивать за «Ростов» в Лиге чемпионов, а позже перейти в «Зенит», то это однозначное усиление для «рубиновых». Получится ли — вопрос другой.

Ну а сам День с «Рубином» начался с открытия фан-парка. Организовано все было «бюджетно», но весьма уютно. Небольшое футбольное поле с карликовыми воротами, которое на весь вечер оккупировали дети — некоторые ради футбола даже не пошли смотреть любимую команды в чашу стадиона «Казань Арены». Также организаторы презентовали довольно банальные музыкальные номера, в пику им — зрелищное шоу мотофристайлеров и оригинальный «салон красоты», где всем желающим фанатам сделали прически в цветах и логотипах «Рубина».

Чуть позже сегодня «Реальное время» опубликует видеосюжет, в котором все это можно будет увидеть на мониторе ваших компьютеров и смартфонов, а пока перенесемся на сам стадион, где болельщикам представили новичков клуба. Только в этот момент, когда все зрители собрались на трибунах, стало ясно, что День с «Рубином» привлек около 2 000 зрителей. Для казанского клуба, который из сезона в сезон теряет болельщиков, это можно считать достижением. Теперь важно закрепить лояльность фанатской базы игрой и результатом на футбольном поле.



Организовано все было «бюджетно», но весьма уютно



И снова о финансах: «Нобоа и Попова не заменить»



А сделать это будет непросто, учитывая сложную финансовую ситуацию в «Рубине», о которой прямо говорил вчера Курбан Бердыев на пресс-конференции.

— Все понимают, что в клубе непростая финансовая ситуация. Какие у вас ожидания от этого сезона? Возможно ли попадание в первую половину турнирной таблицы?

— Сложный вопрос задаете. Нельзя предвидеть ничего: ни финансовые условия, ни тех игроков, которых мы пытаемся приобрести, в аренду или бесплатно. Собираем с миру по нитке. Но надеемся на более высокий результат.

— Кто в этом составе способен заменить Кристиана Нобоа и Ивелина Попова в плане импровизации и игры в атаке?

— Вы сами прекрасно понимаете, что таких игроков заменить невозможно. Их купить невозможно. Были бы деньги, мы бы Попову предложили достаточно приличные условия, Кристиану тоже. Но их заменить невозможно. Где-то за счет коллективных действий, но личности заменить невозможно. Это самое сложное — заменить интеллектуально сильного игрока. Практически невозможно. Вот Домингеса невозможно заменить, Нобоа тоже.

Неизвестно, что получится у «Рубина» в воскресенье, но вчера на поле «Казань Арены», которое достойно подготовили к сезону, презентация новичков началась весьма оригинально. Чико Флорес, Хорен Байрамян и другие зафутболили мячи на трибуны, и кто поймал их, тот вышел на поле в компанию новым игрокам «Рубина». Таким образом, каждому футболисту досталось по одному фанату. Сначала эти команды из двух человек соревновались в попадании в небольшую бочку, а затем стреляли футбольным мячом по перекладинам ворот. Причем одному из фанатов это даже удалось.

Пришло время для серьезной тренировки «Рубина», которую журналисты могли наблюдать в полном объеме. Фото rubin-kazan.ru



Как Бухарова на трибуну десантировали

Затем самого ожидаемого «новичка» «Рубина», который на самом деле лишь вернулся в казанский клуб, «десантировали» на трибуну, где началось настоящее столпотворение за право сфотографироваться с Александром Бухаровым. Габаритному форварду уже 33 года и только забитые голы поддержат фитиль народной любви к этому игроку.

Лафа для болельщиков быстро закончилась. Пришло время для серьезной тренировки «Рубина», которую журналисты могли наблюдать в полном объеме. Это редкость, поскольку в прошлом сезоне журналистов пускали лишь на 15 минут тренировочных занятий.

Начальная фаза тренировки была привычной: разминка, короткие и средние передачи интересовали, пожалуй, лишь тренерский штаб. Однако терпеливые болельщики, из числа тех, кто не ушел, а решил подождать, были вознаграждены двусторонней игрой в исполнении любимой команды. Судя по ней, атакующее трио в матче с Краснодаром составят Бухаров, Азмун и Полоз. Кстати, именно последний открыл счет в двусторонке, сыграв на добивание после удара Азмуна. Несколько позже Павел Могилевец счет удвоил в пользу своей команды. Сердар Азмун же и в тренировочном матче против своих же партнеров умудрялся транжирить 100-процентные моменты. Как-то будет в игре с «Краснодаром»? Под занавес занятия тренерский штаб решил отработать стандарты угловые и стандарты с угла штрафной. Все подачи в центр и на ближнюю штангу завершились двумя голами. В тренировочном формате выглядело это симпатично, но все оценки лучше приберечь до воскресенья — дня старта сезона против довольно грозного «Краснодара».

Помимо новичков в занятии принял участие правый защитник Ибрагим Цаллагов, который находится в «Рубине» на просмотре. «Цаллагов сейчас у нас на просмотре. Не знаю, как с «Зенитом» урегулируем вопрос его перехода. Также присоединилась группа игроков, с которыми мы подписали контракты», — сказал после открытой тренировки на пресс-конференции главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.

«Безусловно, есть удовлетворение, что эти ребята пришли. Другое дело, что функциональное состояние у всех разное, поэтому в тренировочный процесс нужно будет вводить существенные корректировки». Фото rubin-kazan.ru



Курбан Бердыев: «Мы благодарны Цезарю»

— Есть удовлетворение от проделанной работы, но у нас только к концу второго сбора появились очертания состава, — также сказал он.

— Теми ребятами, которые пришли в команду, довольны? Довольны ли вы селекцией?

— Безусловно, есть удовлетворение, что эти ребята пришли. Другое дело, что функциональное состояние у всех разное, поэтому в тренировочный процесс нужно будет вводить существенные корректировки. Но все будем решать по ходу.

— Кудряшов сегодня наблюдал за тренировкой со скамейки. Что с ним?

— Федор с травмой приехал со сборной, и в тренажерном зале почувствовал напряжение в мышцах. Он не готовится к матчу с «Краснодаром».

— Кто будет капитаном команды в новом сезоне?

— Он рядом, он и будет. Мы благодарны Цезарю [Навасу], что он с пониманием отнесся к нашей финансовой ситуации. Мы ему сказали: Цезарь, у нас сейчас практически новая команда, нужен тот человек, который объединяет. Он согласился, хотя пропустил сборы, но тем не менее сейчас в хорошем функциональном состоянии. Мы очень рады, что он согласился, — заявил Бердыев.

«Основная мотивация – продолжать выступать на профессиональном уровне и играть в футбол». Фото rubin-kazan.ru



Навас: «Футбол — моя главная радость в жизни»

Навас же свою мотивацию сыграть еще сезон за более низкую зарплату объяснил иначе. «Основная мотивация — продолжать выступать на профессиональном уровне и играть в футбол. Это моя главная радость жизни», — сказал он.

— Наигрывается ваша связка с соотечественником, испанцем Чико Флоресом. Это дополнительное преимущество, что вы говорите на одном языке?

— Я довольно давно не играл в Испании. Не следил за их рынком. Но по предсезонным сборам понял, что он отличный игрок, тактически все налету схватывает. Хорошо, что мы разговариваем на одном языке. Я сделаю все, чтобы он быстро адаптировался, — заверил собравшихся капитан «Рубина».

Уже в воскресенье мы узнаем, будет ли мгновенный прогресс в действиях казанского клуба или болельщикам придется опять ждать.

1 / 28 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов