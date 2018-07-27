Главное, чтобы Днем с «Рубином» дело не закончилось
В воскресенье команда Бердыева должна показать такой футбол, чтобы болельщики остались на весь сезон
29 июля на «Казань Арене» «Рубин» откроет новый сезон домашним матчем против ФК «Краснодар». А накануне татарстанский клуб провел мероприятие для болельщиков и СМИ — День с «Рубином». Около 2 000 болельщиков ушли в этот вечер со стадиона довольными, как и журналисты, которые утолили информационный голод вокруг клуба. Как прошла открытая тренировка, презентация новичков и пресс-конференция «Рубина» перед стартом сезона — в материале «Реального времени».
Получится ли «вернуть» Полоза
Праздник начался за пределами стадиона, когда накануне стало известно, что Дмитрий Полоз официально сдан в аренду «Рубину» питерским «Зенитом». Если тренерскому штабу казанского клуба удастся вернуть игроку ту форму, которая позволяла ему много и «вкусно» забивать за «Ростов» в Лиге чемпионов, а позже перейти в «Зенит», то это однозначное усиление для «рубиновых». Получится ли — вопрос другой.
Ну а сам День с «Рубином» начался с открытия фан-парка. Организовано все было «бюджетно», но весьма уютно. Небольшое футбольное поле с карликовыми воротами, которое на весь вечер оккупировали дети — некоторые ради футбола даже не пошли смотреть любимую команды в чашу стадиона «Казань Арены». Также организаторы презентовали довольно банальные музыкальные номера, в пику им — зрелищное шоу мотофристайлеров и оригинальный «салон красоты», где всем желающим фанатам сделали прически в цветах и логотипах «Рубина».
Чуть позже сегодня «Реальное время» опубликует видеосюжет, в котором все это можно будет увидеть на мониторе ваших компьютеров и смартфонов, а пока перенесемся на сам стадион, где болельщикам представили новичков клуба. Только в этот момент, когда все зрители собрались на трибунах, стало ясно, что День с «Рубином» привлек около 2 000 зрителей. Для казанского клуба, который из сезона в сезон теряет болельщиков, это можно считать достижением. Теперь важно закрепить лояльность фанатской базы игрой и результатом на футбольном поле.
И снова о финансах: «Нобоа и Попова не заменить»
А сделать это будет непросто, учитывая сложную финансовую ситуацию в «Рубине», о которой прямо говорил вчера Курбан Бердыев на пресс-конференции.
— Все понимают, что в клубе непростая финансовая ситуация. Какие у вас ожидания от этого сезона? Возможно ли попадание в первую половину турнирной таблицы?
— Сложный вопрос задаете. Нельзя предвидеть ничего: ни финансовые условия, ни тех игроков, которых мы пытаемся приобрести, в аренду или бесплатно. Собираем с миру по нитке. Но надеемся на более высокий результат.
— Кто в этом составе способен заменить Кристиана Нобоа и Ивелина Попова в плане импровизации и игры в атаке?
— Вы сами прекрасно понимаете, что таких игроков заменить невозможно. Их купить невозможно. Были бы деньги, мы бы Попову предложили достаточно приличные условия, Кристиану тоже. Но их заменить невозможно. Где-то за счет коллективных действий, но личности заменить невозможно. Это самое сложное — заменить интеллектуально сильного игрока. Практически невозможно. Вот Домингеса невозможно заменить, Нобоа тоже.
Неизвестно, что получится у «Рубина» в воскресенье, но вчера на поле «Казань Арены», которое достойно подготовили к сезону, презентация новичков началась весьма оригинально. Чико Флорес, Хорен Байрамян и другие зафутболили мячи на трибуны, и кто поймал их, тот вышел на поле в компанию новым игрокам «Рубина». Таким образом, каждому футболисту досталось по одному фанату. Сначала эти команды из двух человек соревновались в попадании в небольшую бочку, а затем стреляли футбольным мячом по перекладинам ворот. Причем одному из фанатов это даже удалось.
Как Бухарова на трибуну десантировали
Затем самого ожидаемого «новичка» «Рубина», который на самом деле лишь вернулся в казанский клуб, «десантировали» на трибуну, где началось настоящее столпотворение за право сфотографироваться с Александром Бухаровым. Габаритному форварду уже 33 года и только забитые голы поддержат фитиль народной любви к этому игроку.
Лафа для болельщиков быстро закончилась. Пришло время для серьезной тренировки «Рубина», которую журналисты могли наблюдать в полном объеме. Это редкость, поскольку в прошлом сезоне журналистов пускали лишь на 15 минут тренировочных занятий.
Начальная фаза тренировки была привычной: разминка, короткие и средние передачи интересовали, пожалуй, лишь тренерский штаб. Однако терпеливые болельщики, из числа тех, кто не ушел, а решил подождать, были вознаграждены двусторонней игрой в исполнении любимой команды. Судя по ней, атакующее трио в матче с Краснодаром составят Бухаров, Азмун и Полоз. Кстати, именно последний открыл счет в двусторонке, сыграв на добивание после удара Азмуна. Несколько позже Павел Могилевец счет удвоил в пользу своей команды. Сердар Азмун же и в тренировочном матче против своих же партнеров умудрялся транжирить 100-процентные моменты. Как-то будет в игре с «Краснодаром»? Под занавес занятия тренерский штаб решил отработать стандарты угловые и стандарты с угла штрафной. Все подачи в центр и на ближнюю штангу завершились двумя голами. В тренировочном формате выглядело это симпатично, но все оценки лучше приберечь до воскресенья — дня старта сезона против довольно грозного «Краснодара».
Помимо новичков в занятии принял участие правый защитник Ибрагим Цаллагов, который находится в «Рубине» на просмотре. «Цаллагов сейчас у нас на просмотре. Не знаю, как с «Зенитом» урегулируем вопрос его перехода. Также присоединилась группа игроков, с которыми мы подписали контракты», — сказал после открытой тренировки на пресс-конференции главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев.
«Безусловно, есть удовлетворение, что эти ребята пришли. Другое дело, что функциональное состояние у всех разное, поэтому в тренировочный процесс нужно будет вводить существенные корректировки». Фото rubin-kazan.ru
Курбан Бердыев: «Мы благодарны Цезарю»
— Есть удовлетворение от проделанной работы, но у нас только к концу второго сбора появились очертания состава, — также сказал он.
— Теми ребятами, которые пришли в команду, довольны? Довольны ли вы селекцией?
— Безусловно, есть удовлетворение, что эти ребята пришли. Другое дело, что функциональное состояние у всех разное, поэтому в тренировочный процесс нужно будет вводить существенные корректировки. Но все будем решать по ходу.
— Кудряшов сегодня наблюдал за тренировкой со скамейки. Что с ним?
— Федор с травмой приехал со сборной, и в тренажерном зале почувствовал напряжение в мышцах. Он не готовится к матчу с «Краснодаром».
— Кто будет капитаном команды в новом сезоне?
— Он рядом, он и будет. Мы благодарны Цезарю [Навасу], что он с пониманием отнесся к нашей финансовой ситуации. Мы ему сказали: Цезарь, у нас сейчас практически новая команда, нужен тот человек, который объединяет. Он согласился, хотя пропустил сборы, но тем не менее сейчас в хорошем функциональном состоянии. Мы очень рады, что он согласился, — заявил Бердыев.
«Основная мотивация – продолжать выступать на профессиональном уровне и играть в футбол». Фото rubin-kazan.ru
Навас: «Футбол — моя главная радость в жизни»
Навас же свою мотивацию сыграть еще сезон за более низкую зарплату объяснил иначе. «Основная мотивация — продолжать выступать на профессиональном уровне и играть в футбол. Это моя главная радость жизни», — сказал он.
— Наигрывается ваша связка с соотечественником, испанцем Чико Флоресом. Это дополнительное преимущество, что вы говорите на одном языке?
— Я довольно давно не играл в Испании. Не следил за их рынком. Но по предсезонным сборам понял, что он отличный игрок, тактически все налету схватывает. Хорошо, что мы разговариваем на одном языке. Я сделаю все, чтобы он быстро адаптировался, — заверил собравшихся капитан «Рубина».
Уже в воскресенье мы узнаем, будет ли мгновенный прогресс в действиях казанского клуба или болельщикам придется опять ждать.
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