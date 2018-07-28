Сейдахмет не нужен в соцсетях, его надо продать в «Реал»: как правильно использовать «казахского Месси»

В руководстве ФК «Уфа» все делают правильно

Если вы спросите в Казахстане, какой клуб ваш самый любимый из российского чемпионата, большинство непременно ответят «Уфа». Такая любовь к уфимцам началась едва ли из-за игровых успехов команды, а скорее из-за перехода туда «казахского Месси». Сейдахмет редко появляется на поле, его почти не показывают клубные соцсети, но это не мешает его поклонникам массово следить за «Уфой». На неделе у «Уфы» впервые в истории состоялся матч в еврокубках, но Еркебулана не было даже в заявке. Такое развитие событий не нравится казахам, но почти наверняка устраивает руководство команды, которое хочет сделать деньги на воспитании игрока, а не созданиях фан-групп в родной стране Еркоша. О том, почему «Уфе» выгоднее вырастить нового игрока для «Реала», нежели раскручивать свои соцсети на имени одного Сейдахмета — в материале «Реального времени».

В Уфе свой «имиджевый» игрок

Современный футбол — это не только матчи, победы или поражения в них. Теперь в любом виде спорта, будь то футбол, либо хоккей, немаловажную роль в существовании команды играют и другие важные аспекты. Наиболее часто среди них вспоминают маркетинговую составляющую работы. Приобретения новых игроков отныне тоже оценивают, в том числе по привлекательности футболиста на предмет его пользы для привлечения дополнительной фанатской аудитории.

С нынешней зимы в «Уфе» появился свой «имиджевый игрок», который моментально привлек к уфимскому клубу многочисленную аудиторию из Казахстана. Нечто подобное было в «Ростове», когда те при Бердыеве подписали контракт с казахским вратарем Стасом Покатиловым. Но история с Сейдахметом куда более интересная. Еркебулан, в отличие от Покатилова, личность для своей страны медийная, одно лишь прозвище «казахский Месси» само по себе привлекает к нему особое внимание.

На данный момент Еркош сыграл всего в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 55 минут. Фото vk.com/ufafc



Правда, в игровом плане успехи Сейдахмета в «Уфе» оставляют желать лучшего. На данный момент Еркош сыграл всего в двух матчах, проведя на поле в общей сложности 55 минут. Но надо понимать, что ему всего 18 лет, а РПЛ заслуженно носит статус одного из самых жестких чемпионатов в Европе. Естественно, за это время сложно определить потенциал игрока, и уфимские поклонники почти никак не привязаны к Еркебулану. Первый летний сбор команды он пропустил из-за повреждения, на втором участвовал лишь в тренировках, а по возвращению в Уфу вновь выбыл из строя. Такое может говорить либо о его травматичности, либо о том, что «казахский Месси» испытывает некие физиологические сложности в силу своего 18-летнего возраста.

Популярность Сейдахмета в соцсетях клуба

Пока наличие Сейдахмета куда больше пользы приносит в социальной активности клуба. За Еркошем моментально потянулись поклонники его таланта из Казахстана, которые принялись активно терроризировать соцсети «Уфы». Отныне любая запись, посвященная команде, сопровождается массовыми мессенджами от казахов. Несмотря на то, что Еркебулан еще даже не числится в заявке уфимцев в еврокубки, первым комментарием на записи в день дебюта в Лиге Европы был вопрос «А Еркош сыграет?».

Такая активность от казахской части поклонников дает положительную динамику для соцсетей клуба. Начиная с конца декабря до середины июля, увеличилось суммарное количество подписчиков на каналы «Уфы» в социальных сетях. Если в конце года эта цифра едва дотягивала до отметки в 90 тысяч, то сейчас всего лишь за полгода она прибавила еще 30 тысяч поклонников. Прирост составил почти треть от того, что было наработано за 3 года до этого.

Летом в Уфе ощутили и отсутствие Сейдахмета. На то время, когда Еркебулан почти не участвовал в видео и других материалах соцсетей со сборов, количество просмотров заметно снизилось. Если зимой «Дневники сборов» стабильно показывали отметку в 7—9 тысяч просмотров, то сейчас максимум достиг всего 5 тысяч. При этом не стоит забывать и о том, что отдельные видео сразу же после перехода «казахского Месси» набирали просто сумасшедшие для «Уфы» показатели. Вот он дал комментарий для клубного канала — 16 тысяч просмотров, поздравление Еркоша с днем рождения — 53 тысячи, сюжет о песнях Лео — 35 тысяч, а дневник сборов с заставкой Еркебулана — 53 тысячи.

Казахстан пока не готов приносить в казну клуба огромные суммы, с деньгами там еще хуже, чем в кризисной футбольной России

Революционные планы на Сейдахмета

Впрочем, в «Уфе» не хотят использовать Еркебулана лишь в качестве приманки для соцсетей, и это правильное решение. С одной стороны, конечно, игрок принес с собой популярность клуба в своей родной стране. Однако с другой, это не та площадка, которую можно и нужно монетизировать. Казахстан пока не готов приносить в казну клуба огромные суммы, с деньгами там еще хуже, чем в кризисной футбольной России. Да и вряд ли это как-то повлияет на посещаемость домашних матчей, казахи не поедут так далеко, чтобы увидеть игру своего кумира.

Тем временем в «Уфе» на него рассчитывают больше как на игрока, способного выстрелить. Сейдахмет футболист с очень большим талантом, развивая который можно достичь гораздо большего в денежном плане. Нечто подобное произошло с украинцем Зинченко, но тот был и постарше Еркоша, да и выглядел куда увереннее в своих силах. Подтверждает наличие больших планов на игрока и гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.

— В конце прошлого сезона он получил травму. Нельзя сказать, что она повторялась, но были моменты, когда нужно было возвращать его в рабочее состояние. Он проходит лечение и реабилитацию. Поэтому в играх мы его не задействуем. Он парень очень талантливый, и хочу заметить, что вскоре будет звездой по крайней мере Премьер-лиги. Мы его аккуратно к этому подводим. Поэтому болельщиков просим не беспокоиться насчет его судьбы, все идет по революционному плану нашего тренерского штаба, — сказал Газизов корреспонденту «Реального времени» на открытой тренировке «Уфы».



Подтверждает наличие больших планов на игрока и гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов. Фото bashinform.ru



Про аккуратную подводку, наверное, стоит поговорить отдельно. Сейдахмет, действительно, прямо сейчас не тянет место в основном составе. Но никто не отрицает, что именно этот сезон является для него переходным. Как только Еркош вылечит все свои болячки, он снова начнет с выходов на замену в концовке матчей. Представить, что он сможет вытеснить из основы Слая, Кротова или Облякова сейчас сложно, но с течением времени и расставанием с одним из них Сейдахмет вполне может рассчитывать на «железное» место в старте. Только для начала ему надо обрасти мясом, и тогда обязательно все получится. Как у Еркебулана, так и у «Уфы», которая наверняка мечтает воспитать еще одного вундеркинда для топ-клуба планеты. Например, для мадридского «Реала».