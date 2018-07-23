Шамиль Газизов о Сейдахмете: «Все идет по революционному плану нашего тренерского штаба»

В ходе открытой тренировки ФК «Уфа» генеральный директор клуба Шамиль Газизов прокомментировал положение дел с Еркебуланом Сейдахметом:



— В конце прошлого сезона он получил травму. Нельзя сказать, что она повторялась, но были моменты, когда нужно было возвращать его в рабочее состояние. Он проходит лечение и реабилитацию. Поэтому в играх мы его не задействуем. Он парень очень талантливый, и хочу заметить, что вскоре будет звездой, по крайней мере, Премьер-лиги. Мы его аккуратно к этому подводим. Поэтому болельщиков просим не беспокоиться насчет его судьбы, все идет по революционному плану нашего тренерского штаба.

