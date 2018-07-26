«Смогла же 4-миллионная Хорватия стать второй на ЧМ. В Татарстане народа больше живет»

Ждет ли водное поло республики новая эра? В Академии тенниса состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция ФВПРТ

Фото: Олег Тихонов

Накануне собрания руководства и актива республиканских ватерполистов из Москвы пришли важные вести — у Федерации водного поло России появился новый руководитель. После того как двукратный призер Олимпийских игр, депутат Госдумы РФ Ирек Зиннуров и действующий президент общественной организации, олимпионик Москвы-1980 Евгений Шаронов сняли свои кандидатуры, главой ФВПР стал президент Российской федерации прыжков в воду и Федерации синхронного плавания РФ Алексей Власенко. Похоже, в Министерстве спорта РФ и профильных федерациях водных видов спорта решили синхронизировать политику с ФИНА, патронирующей все водные виды спорта, — в ближайшее время может быть принято решение о создании Ассоциации водных видов спорта России. Отреагировали ли на новации в Федерации водного поло РТ и какие решения были приняты на внеочередной отчетно-выборной конференции — в репортаже «Реального времени».

Настало время обновления

Водное поло — популярный в мире олимпийский вид спорта, в котором СССР и Россия имеют давние и славные победные традиции. В нынешнем десятилетии они во многом стали утрачиваться, но в последнее время дела и у сборной России, в настоящее время сражающейся на Евро в Барселоне, и у отечественных клубов постепенно пошли на поправку. У страны появился «новый старый» чемпион в лице возрождающего былую славу советских времен московского «Динамо», казанский «Синтез» положил бронзовые медали национального первенства в Суперкубок России, завоеванный 2 мая.

Татарстан — один из немногих в России регионов (наряду с Москвой и Подмосковьем, Санкт-Петербургом, Волгоградской областью и еще несколькими регионами), где водное поло продолжает развиваться. Молодежка «Синтеза», команда «Синтез-УОР», утвердилась в числе середняков Суперлиги, сборные Татарстана регулярно участвуют в всероссийских и международных соревнованиях по юниорам и юношам, поставляют своих воспитанников в сборные России.

В то же время хватает и проблем. Одна из них — информационное сопровождение соревнований, проводимых в республике, и в деятельности республиканской Федерации водного поло. Открыв официальный сайт ФВПРТ, с интересом узнаешь, что самой «горячей» новостью является «ватерпольное шоу» с участием молодых ватерполистов Татарстана и Московской области, на которое болельщиков приглашают в бассейн «Олимп»… 30 декабря 2016 года. Здесь же, из раздела «Руководство» узнаешь, что президентом федерации является экс-директор ВК «Синтез» Кирилл Макаров, в то время как эту должность уже не один год занимает заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Ильхам Насибуллин.

Представители ватерпольной общественности республики собрались на отчетно-выборную конференцию в Академию тенниса в ожидании позитивных перемен



Одним словом, обновление сверху должно встретиться со схожим движением снизу. В ожидании позитивных перемен и собрались представители ватерпольной общественности республики на отчетно-выборную конференцию в Академию тенниса. А еще для того, чтобы чем-то приятным заглушить горечь от бесславного поражения мужской сборной России от итальянцев со счетом 1:11 в четвертьфинале чемпионата Европы, состоявшемся накануне вечером.

Рокировка в президиуме и перезагрузка в руководстве республиканским водным поло

Первая интрига ждала участников конференции еще до ее начала — девушка из оргкомитета подошла к столу президиума и заменила табличку с фамилией депутата Госдумы Ирека Зиннурова на табличку с фамилией президента ОКР Станислава Позднякова. Спустя еще 5 минут произошла новая рокировка — «Зиннурова» вернули на место, но передвинули к краю стола на место временно «выбывшего из игры» Андрея Афанасьева, председателя ревизионной комиссии федерации и бывшего тренера «Синтеза». И уже перед самым началом заседания таблички с фамилиями Леонова и Позднякова окончательно исчезли — министр спорта Татарстана уехал в аэропорт провожать президента Олимпийского комитета России, открывавшего чемпионат мира по пляжному гандболу.

Афанасьев в зале появился, но сел уже не в президиум, а вашего автора, пришедшего на заседание заблаговременно, один из встречавших организаторов, видимо, из-за схожести «обильного» волосяного покрова на голове, принял за Андрея Александровича, о чем я с юмором сообщил своему «прототипу». Чтобы завершить рассказ о всех перемещениях вокруг стола президиума, добавлю, что как председатель ревизионной комиссии Афанасьев в итоге был приглашен за стол, с которого уже убрали табличку с его фамилией.

Собственно говоря, вопрос на повестке дня конференции стоял один — отставка президента федерации Ильхама Насибуллина. После соблюдения всех процедур она была единогласно принята и также единогласно (на конференции присутствовали имеющие право голоса 10 из 13 членов ФВПРТ) был утвержден новый президент федерации водного пола Татарстана. Им стал заместитель следственного управления СК России по Республике Татарстан полковник юстиции Владимир Циома, которому 3 октября исполнится 40 лет. Состав нового исполкома федерации, ее рабочие органы будут сформированы позднее, в рабочем порядке.

Вопрос на повестке дня конференции стоял один — отставка президента федерации Ильхама Насибуллина



Халил Шайхутдинов: «Выяснилось, что Владимир Циома хорошо играет в футбол»

Первый заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Халил Шайхутдинов довольно многословно, но максимально доходчиво объяснил суть происходящего.

«Было сделано очень много — самое главное, принята четкая концепция развития водного поло РТ на 2018—2022 годы. В ней расписана программа развития этого вида спорта не только в Казани, но и в городах, сельских районах. 6 августа завершается правительственная программа, поддержанная главой республики, согласно которой в каждом райцентре должно быть сдано по бассейну. В этот день, после завершения реконструкции бассейна в Азнакаево, мы открываем одновременно восемь бассейнов, где можно развивать водное поло и другие водные виды спорта.

Поэтому, с учетом обращения Ильхама Адиповича (Насибуллина, — прим. ред.), у которого большая загрузка по основному месту работы, и по решению Группы компаний «ТАИФ», было решено сделать перезагрузку в руководстве федерации. В рамке этой перезагрузки уже произошло назначение на должность президента ВК «Синтез» нашего прославленного спортсмена и депутата Госдумы Ирека Зиннурова.

Также было принято решение, согласованное с Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, о том, чтобы предложить на ваш выбор на должность нового президента ФВПРТ кандидатуру полковника юстиции, замруководителя Следкома СКРФ по РТ Владимира Николаевича Циому».

Халил Шайхутдинов довольно многословно, но максимально доходчиво объяснил суть происходящего



Владимир Циома: «Вряд ли ватерполисты захотят переезжать из бассейна «Оргсинтез»

Новый президент Федерации водного поло РТ Владимир Циома поблагодарил собравшихся за доверие и обещал приложить все усилия для светлого будущего федерации и ватерпольного «Синтеза»: «Во-первых, благодарю за оказанное доверие, приложу все усилия для развития федерации и «Синтеза». Мы с каждым познакомимся, готов ответить на вопросы».

— По горячим следам еще рано говорить о целях и задачах нового президента и состава федерации, но что можно обозначить в качестве первоочередных целей и что ждет наше водное поло?

— Основная задача — это массовость спорта, и президент клуба «Синтез» достаточно четко ее обозначил — развитие детского спорта, республиканского чемпионата. Я знакомился с концепцией — там все задачи четко прописаны. Основное в ней — обеспечить непрерывность развития спортсменов от детских до, как хотелось бы верить, взрослых участников Олимпиад.

— У нас очень сильная школа, когда мы увидим ее представителей в сборной России?

— Уже два игрока в ней находятся. Есть порядка пяти в резерве. У нас серьезные перспективы, и руководство республики делает все, чтобы материальной базой обеспечить массовость.

— «Синтез» играет в «намоленном», но старом бассейне, там небольшая вместимость, неудобно работать представителям СМИ. В то же время есть шикарный Дворец водных видов спорта, другие современные арены. Нельзя ли проводить матчи там?

— Вы правильно сказали — «намоленном». Для официальных соревнований можно использовать и новые обьекты, но сами ватерполисты вряд ли захотят переезжать из «Оргсинтеза». Другое дело, что перед Группой компаний «ТАИФ» можно ходатайствовать, чтобы в старом бассейне провели реконструкцию и, насколько я слышал, такие планы имеются.

Владимир Циома обещал приложить все усилия для светлого будущего федерации и ватерпольного «Синтеза»

— Избрание нового руководства российской федерации водного поло совпало с возможным созданием Ассоциации водных видов спорта России. В Татарстане эта идея реализуема?

— Предложение интересное, так как разные водные виды спорта пересекаются между собой, хотя бы по базе. Известно много примеров, когда из одного вида переходили в другой, так что чем больше кооперации, обмена опыта будет, тем больше и это окажет положительного влияния на развитие каждого водного вида спорта.

Ирек Зиннуров: «Смогла же 4-миллионная Хорватия стать серебряным призером чемпионата мира. В Татарстане народа больше живет»

Депутат Государственной думы РТ, двукратный призер Олимпийских игр, член президиума ФВПРТ, новый президент ВК «Синтез» Ирек Зиннуров, в свою очередь, отметил базу для развития водных видов спорта в республике. «Ни в одном регионе России, наверное, нет такого количества бассейнов. Вот в Альметьевске открывается 50-метровый бассейн, там планируется и водное поло развивать. То есть поле для работы огромное. Если будем все виды развивать, то наши представители будут на Олимпийских играх — а это самое главное для спортсмена. Мужское водное поло у нас сейчас в России не на очень высоком уровне, и вчерашнее поражение сборной от Италии это подтвердило. И чтобы таких 1:11 больше не было, надо, засучив рукава, приняться за работу», — заявил он.

— Поздравляем с новой должностью. Когда нам ждать новых Иреков Зиннуровых в нашей команде?

— «Синтез» давно, с начала 2000-х, занимается выращиванием своих игроков для команды. И плоды есть: уже 3—4 года назад 50 процентов игроков составляли свои воспитанники. Это нужно продолжать. Для этого необходимо поддерживать нашу ДЮСШ, а при той базе, которая в РТ есть, можно организовать великолепный чемпионат республики и выращивать своих звездочек, которые будут защищать честь страны на Олимпийских играх.

— В российской Суперлиге есть разрыв между ведущими клубами и остальными. Как сделать, чтобы этого не было в Татарстане?

— Сейчас у нас проходят занятия в Сабинском районе, есть группа в Базарных Матаках, куда Рустам Минниханов передал ватерпольную ванну. Разрыв все равно будет, потому что мы не футбол, водное поло — камерный вид спорта. Если взять близлежащие регионы, то нигде не найдешь команду мастеров по водному поло. А чтобы не было разрыва? Вот Хорватия с 4 миллионами населения становится серебряным призером чемпионата мира по футболу. В Татарстане проживает, по-моему, больше народа. Почему бы и не найти своих звездочек по водному поло и не выйти на высокий уровень? Обидно, когда мы смотрим на сборную России — поражение 1:11 обидное, слишком крупное. Это положение необходимо исправлять.

1 / 19 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов