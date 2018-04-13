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Верховный суд РТ усомнился в законности возбуждения дела против Мусина

11:17, 13.04.2018 8
Верховный суд РТ усомнился в законности возбуждения дела против Мусина
Фото: Реальное время

Советский райсуд Казани повторно рассмотрит жалобу защиты на возбуждение уголовного дела против сына председателя Вахитовского суда Казани Эльмаза Мусина. Такое решение принял сегодня Верховный суд РТ, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Адвокат Мусина-младшего просил признать незаконным постановление Следкома по РТ об уголовном преследовании его клиента. Советский райсуд Казани в марте в жалобе отказал, признав тем самым документ законным.

Защита оспорила отказ в апелляционной инстанции, и сегодня Верховный суд РТ отменил решение Советского райсуда, постановив вернуть материал на пересмотр.

Напомним, в феврале сына председателя Вахитовского райсуда задержали по подозрению в незаконном получении 2,6 млн рублей за фиктивный труд в ООО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». В аресте подозреваемого было отказано.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    Ворон ворону глаз не выклюет. Сын судьи не будет осужден другим судьей
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  • Анонимно 13 апр
    Рука руку моет
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  • Анонимно 13 апр
    все правильно: бред какой-то - трудовые отношения регулируются ТК РФ, а тут какие-то обыски, задержания. И ежу понятно, что все из-за отца. Устроили тут показуху, как обычно у нас умеют в РТ
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  • Анонимно 13 апр
    Я работал в этой организации с 2003 года по 2016. Не было его там никогда
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    Анонимно 14 апр
    а я работаю. не видл его не разу
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  • Анонимно 14 апр
    А у вас нет глаз. Он работал.
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  • Анонимно 15 апр
    Я часто его видел на работе, можно сказать ежедневно,хотя и не был с ним близко знаком , он всегда здоровался,воспитание чувствуется.

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    Анонимно 16 апр
    Его все видели, кроме коллег
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