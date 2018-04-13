Верховный суд РТ усомнился в законности возбуждения дела против Мусина

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Советский райсуд Казани повторно рассмотрит жалобу защиты на возбуждение уголовного дела против сына председателя Вахитовского суда Казани Эльмаза Мусина. Такое решение принял сегодня Верховный суд РТ, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

Адвокат Мусина-младшего просил признать незаконным постановление Следкома по РТ об уголовном преследовании его клиента. Советский райсуд Казани в марте в жалобе отказал, признав тем самым документ законным.

Защита оспорила отказ в апелляционной инстанции, и сегодня Верховный суд РТ отменил решение Советского райсуда, постановив вернуть материал на пересмотр.

Напомним, в феврале сына председателя Вахитовского райсуда задержали по подозрению в незаконном получении 2,6 млн рублей за фиктивный труд в ООО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». В аресте подозреваемого было отказано.