«Благотворительность — это баня для души»

Генеральный директор ООО «Франчайзинг 5» Артем Захаров об «Эстафете добрых дел» как новом социальном явлении

В Казани набирает обороты новое социальное явление — «Эстафета добрых дел — 2018». Суть в том, что люди в социальных сетях делятся своими историями добрых дел и активно призывают участвовать в благотворительных акциях. Проект появился и начал активно развиваться благодаря Артему Захарову, генеральному директору ООО «Франчайзинг 5» и эксперту в области франчайзинга и смежных областях бизнеса.

«Мне нравится делать жизнь других людей лучше»

Благотворительностью Артем Захаров начал заниматься 5 лет назад с проекта «ПараРабота», тогда помог трудоустроиться более 60 людям с ограниченными возможностями. Дальше стал думать, что еще может сделать.

— Артем, расскажите, как родилась идея «Эстафеты»?

— В декабре прошлого года мне позвонил товарищ, у него детский образовательный лагерь. Он предложил помочь девочке, которая очень хотела бы попасть в этот лагерь, но для ее семьи это было слишком дорого. Опыт оказался положительным и мы повторяли его несколько раз — это стало точкой отсчета. Тут я задумался, как можно раскрутить тему благотворительности. В январе мы вышли на несколько крупных благотворительных фондов и стали с ними плотно сотрудничать. Нам предоставили список семей, и с февраля уже начали помогать людям. Важно понимать, мы не даем фонду денег, мы оказываем адресную помощь семьям нуждающихся. Вначале была цель — несколько добрых дел в месяц, потом я начал думать, как удвоить эту цифру. Я понимал, одному нелегко будет справиться, как я могу делать сразу шесть дел? И родилась идея — мы сделали пост в «Инстаграме» и предложили людям поучаствовать. К тому же я занимаюсь публичными выступлениями и в моем окружении есть предприниматели, которых можно привлечь к помощи.

В январе мы вышли на несколько крупных благотворительных фондов и стали с ними плотно сотрудничать. Нам предоставили список семей, и с февраля уже начали помогать людям. Важно понимать, мы не даем фонду денег, мы оказываем адресную помощь семьям нуждающихся



— Каков механизм работы «Добрых дел»?

— Сначала мы сделали несколько добрых дел и выложили сториз в «Инстаграм». В конце поста поставили призыв: кто хочет присоединиться ставят +1, кто хочет просто поддержать — ставят лайк или комментируют. Последнее нужно, чтобы пост увидело как можно больше людей. Неожиданно для нас многие включились в акцию. Мы звонили и перечисляли список добрых дел, а люди уже выбирали, где они могут поучаствовать.

Мы ехали в семью — я и человек, который согласился помочь. Оказывали помощь и просили людей выкладывать сториз о сделанных добрых делах в своих социальных сетях — такой отчет о проделанной работе. Схема такая: они выкладывают посты, их друзья подписываются, далее им звоним мы и предлагаем поучаствовать. Создается этакий эффект лавины. Самое главное, в конце поста надо написать: «Передаю #эстафетадобрыхдел2018».

И это я как раз видел основной идеей «Эстафеты» — за счет популяризации, создания оргструктуры, сервиса мы даем возможность всем людям участвовать в добрых делах. В результате им не надо искать, кому помогать, — мы уже нашли кому. Не надо думать, обманут или нет — все семьи проверяет фонд, а истории выкладываются в социальных сетях. Если где-то идет процесс, то подключиться к нему проще, чем начинать с нуля. Я также начал говорить об «Эстафете» на мероприятиях или в конце своих лекций. Вы знаете, довольно много людей откликнулось таким образом.

Мы ехали в семью — я и человек, который согласился помочь. Оказывали помощь и просили людей выкладывать сториз о сделанных добрых делах в своих социальных сетях — такой отчет о проделанной работе



— Сколько уже живет «Эстафета»?

— В январе у нас родилась идея и мы закинули первые посты с историями людей, получили первые отклики. А уже с февраля начали активно работать. Каждую субботу с 10 и до обеда мы ездили в семьи, которым нужна помощь. Иногда за день успевали объехать по пять семей.

Истории «Эстафеты добрых дел — 2018»

«Помогая людям, мы сохраняем человечность, не даем сердцу очерстветь, стряхиваем с себя груз цинизма, который неизбежно появляется с годами. Это своеобразная баня для души. Добрые дела очищают нас, делают лучше и более чуткими к проблемам других. Помогая другим, мы помогаем и себе. Мы осознаем, что мы способны влиять на ситуацию, изменить к лучшему, осознаем свою сопричастность с миром, помогаем ему двигаться вперед», — говорит Артем Захаров.

Тимур Фазлиев, несмотря на физические ограничения, участвует в российских и международных конкурсах. Его потребностью были микрофоны на стойках, так как он не может держать предметы в руках. Фото youtube.com



За несколько месяцев в архиве у «Эстафеты» накопилось немало добрых дел. Вот например, история о пожилой женщине, которая воспитывает восьмерых внуков одна. У нее была простая потребность — диван, так как старый сломался и нескольким ребятам негде было спать. Вторая ее потребность — окно, из него сильно дуло, а на дворе была зима и детишки часто болели. «Как видим, ничего сверхъестественного. Диван обошелся в 12 тысяч, окно — в 17 тысяч. Зато сколько было радости и благодарности в глазах детей!»

Данияр Нуруллин родился в семье глухонемых. Мальчик очень хотел хоть что-то слышать. Ему подарили качественный слуховой аппарат. И теперь у него есть возможность не только слышать, но и учиться, постигать наш мир.

Тимур Фазлиев, мальчик-инвалид с диагнозом ДЦП, — будущий певец. Несмотря на физические ограничения, он участвует в российских и международных конкурсах. Его потребностью были микрофоны на стойках, так как он не может держать предметы в руках. Кто знает, может, это будущая звезда сцены?



Ничего сложного или особо дорогого эти люди не требуют. Лишь небольшую помощь, которая сделает их жизнь чуточку лучше и заставит поверить в себя и окружающий мир



А чего стоит благотворительная акция для выпускниц из нуждающихся семей? Все девочки мечтают быть принцессами в этот особенный день. Для них сняли фотостудию, привезли визажистов и парикмахеров. Через социальные сети собрали много красивых платьев. Всего приехало 16 девочек, им подарили фотосессию, которую они будут помнить всю жизнь.

И таких историй масса. Ничего сложного или особо дорогого эти люди не требуют. Лишь небольшую помощь, которая сделает их жизнь чуточку лучше и заставит поверить в себя и окружающий мир.

Сделал добро — передай другому

Волну эстафеты подхватили в других городах Татарстана, причем без участия организаторов. Так осуществилась идея Артема Захарова запустить вечный двигатель, чтобы эстафета жила всегда. Сделал добро — передай другому. И в этом, как и во многих областях, помогают социальные сети.

Постепенно мы стали охватывать все большую аудиторию, более четко формулировали призывы о помощи, и здесь социальные сети стали главным и эффективным инструментом нашей деятельности. В процессе выработалась интересное предложение — у многих лежат старые вещи и их тоже можно отдать. К примеру, семья нуждается в телефонах или ноутбуке для учебы ребенка. Наверняка у кого-то эта техника просто пылится на полке, так почему бы ее не отдать? Далее мы начали вкладываться в образовательные истории. Привозили книги и настольные игры, кого-то устроили в компьютерные лагеря, кого-то — в блокчейн-инкубатор «Бизнес-кейс клуба» КФУ, то есть старались не просто помочь, но и улучшить их жизнь в дальнейшем».

— Что, на ваш взгляд, мешает людям делать добро?

— Многие мои знакомые предприниматели готовы помогать, но не всегда знают как. Они мне говорят, давай мы тебе дадим денег, а ты сам дальше… Так и везде. Многие не знают, как и где можно помочь. Понятно, что можно перечислить деньги в фонд, но ты никогда не будешь до конца уверен, на что ушли твои деньги. Да и к тому же мы выяснили одну интересную вещь. В нашем городе всем приютам, хосписам, интернатам и больницам активно помогают, причем на самом высшем уровне. А вот обычные люди, которые оказались в тяжелой ситуации, вне зоны охвата, им некому помочь. Я начал думать, как вытащить их из тех условий, и понял, что предпринимательство — очень эффективный инструмент в сегодняшней реальности нашей страны, я призываю к этому своих знакомых предпринимателей, ну и вообще всех людей.

— Какие дальнейшие планы у «Эстафеты»?

— Есть много идей. Один из вариантов — заняться развитием детей, устраивать их в развивающие кружки или делать социальную бесплатную франшизу для людей, которые хотят улучшить свою жизнь.

— А если я хочу прямо сейчас присоединиться к вам и начать помогать?

— Это очень просто. Всего лишь напишите мне в сообщении +1 — и вы в деле. Мы позвоним вам в течение суток и предоставим список добрых дел. Жду ваших сообщений в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

— Что бы вы хотели сказать в заключении?

— Только одно — передаю «Эстафету-2018»!

Партнерский материал

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