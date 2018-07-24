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В секретный технополис Минобороны РФ войдут восемь призывников из Татарстана

12:45, 24.07.2018
В секретный технополис Минобороны РФ войдут восемь призывников из Татарстана
Фото: mil.ru

Первыми сотрудниками инновационного технополиса «Эра» Минобороны России станут призывники из Татарстана. Об этом заявил военный комиссар РТ Сергей Погодин.

«Первыми для прохождения службы в военном инновационном технополисе «Эра» Минобороны РФ направлены призывники из Республики Татарстан в количестве восьми человек», — цитирует РБК Погодина.

В настоящее время в России функционируют 12 научных рот. Инновационный технополис «Эра» откроется 1 сентября в Краснодарском крае.

Отмечается, что с 2015 года в научные роты направлено 35 призывников из Татарстана, 12 их них отправились служить весной этого года. Научные роты занимаются исследованиями в области разработки и применения новых технологий и вооружения.

Накануне стало известно, что командирам воинских частей могут вернуть право арестовывать солдат. Данный вопрос прорабатывает военное ведомство.

ОбществоВласть Татарстан
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