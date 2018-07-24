В секретный технополис Минобороны РФ войдут восемь призывников из Татарстана

Первыми сотрудниками инновационного технополиса «Эра» Минобороны России станут призывники из Татарстана. Об этом заявил военный комиссар РТ Сергей Погодин.



«Первыми для прохождения службы в военном инновационном технополисе «Эра» Минобороны РФ направлены призывники из Республики Татарстан в количестве восьми человек», — цитирует РБК Погодина.

В настоящее время в России функционируют 12 научных рот. Инновационный технополис «Эра» откроется 1 сентября в Краснодарском крае.

Отмечается, что с 2015 года в научные роты направлено 35 призывников из Татарстана, 12 их них отправились служить весной этого года. Научные роты занимаются исследованиями в области разработки и применения новых технологий и вооружения.

Накануне стало известно, что командирам воинских частей могут вернуть право арестовывать солдат. Данный вопрос прорабатывает военное ведомство.