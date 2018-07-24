В России легковые автомобили граждан хотят поставить на воинский учет для мобилизации в случае войны

Минобороны РФ предлагает включить все гражданские легковые машины в перечень автомобильной техники, которая может быть передана армии в случае введения в стране военного положения. Об этом сказано в поправке, подготовленной военным ведомством.

Согласно документу, предпочтение при мобилизации будет отдаваться внедорожникам отечественного производства. В первую очередь — автомобилям УАЗ-469, УАЗ-3151, УАЗ-2966, УАЗ-3163 «Патриот», пишут «Известия».

При этом иностранные внедорожники с колесной формулой «4х4» мобилизуют в крайнем случае. В число таких машин попадают, например, Toyota Prado или VW Touareg.

Также усилится контроль за «переписью» машин. Предполагается, что информацию о транспорте, находящемся в собственности юрлиц, военным будут передавать ГИБДД, Гостехнадзор, Росстат и налоговая служба.



Отметим, что в России из 42 млн легковых автомобилей 61% собран на территории нашей страны. Из них 16,5 млн авто приходится на автомобили отечественных марок.