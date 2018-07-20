Новый устав и старое руководство: в Казани проходит VII съезд Всемирного конгресса татар

В эти дни в Казани проходит VII Внеочередной съезд Всемирного конгресса татар. Участие в форуме принимают делегаты из 57 российских регионов и 24 стран ближнего и дальнего зарубежья. Главным в повестке дня стало внесение изменений в Устав конгресса. Изменений же в руководстве Всемирного конгресса татар не произошло. Председателем национального совета переизбрали премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева, а руководителем исполкома организации — Рината Закирова. Завтра, 21 июля, делегаты съезда примут участие в «Изге Болгар жыены», который пройдет в Болгаре.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым