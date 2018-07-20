Новый устав и старое руководство: в Казани проходит VII съезд Всемирного конгресса татар

В эти дни в Казани проходит VII Внеочередной съезд Всемирного конгресса татар. Участие в форуме принимают делегаты из 57 российских регионов и 24 стран ближнего и дальнего зарубежья. Главным в повестке дня стало внесение изменений в Устав конгресса. Изменений же в руководстве Всемирного конгресса татар не произошло. Председателем национального совета переизбрали премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева, а руководителем исполкома организации — Рината Закирова. Завтра, 21 июля, делегаты съезда примут участие в «Изге Болгар жыены», который пройдет в Болгаре.