Минниханов — татарским имамам: «Мы должны быть едины в языковом вопросе!»

На форуме религиозных деятелей не обошли стороной злободневные вопросы изучения языков и воспитания молодежи

Фото: Олег Тихонов

Сегодня президент Татарстана поблагодарил татарских имамов за огромный вклад в развитие ислама в России. Обращаясь к участникам Всероссийского форума татарских религиозных деятелей «Нацинальная самобытность и религия», Рустам Минниханов напомнил, как важно сохранить единство в решении языкового вопроса. Ежегодное мероприятие в этом году проходит в девятый раз и приурочено к 200-летию со дня рождения Шигабутдина Марджани. Подробнее — в репортаже «Реального времени».

«Мы говорим о ценностях, важных для татарского народа»

На второй день работы форум татарских имамов сменил площадку и переехал из Академии наук РТ в «Корстон». Здесь участников встретили выставкой народных промыслов и книг. До начала торжественного открытия форума муфтий Татарстана Камиль Самигуллин рассказал «Реальному времени», чем будет отличаться эта встреча религиозных деятелей от предыдущих:

— Это уже девятый форум, и темы каждый раз немного меняются, но главная все равно остается. Мы говорим об общих ценностях и ценностях, важных для татарского народа — сохранении языка и наших традиций. Форум является достаточно сильной площадкой для обсуждения насущных вопросов, в течение года в таком формате мы встретиться не можем, — пояснил Камиль хазрат.

На второй день работы форум татарских имамов сменил площадку и переехал из Академии наук РТ в «Корстон»

«Сейчас ислам в России поднимается»

В работе форума участвуют свыше 1100 человек из 70 регионов и 28 зарубежных стран. Самая многочисленная делегация имамов — более 100 человек — приехала из Башкортостана. Открывая встречу, президент Татарстана горячо приветствовал гостей, отметил, что площадка форума — это возможность обсудить наболевшие вопросы религиозной деятельности, сообща решить, как работать дальше.

— Сейчас ислам в России поднимается, за 30 лет произошли большие изменения, ведется большая работа. Только в Татарстане действуют более 1,5 тысячи мечетей. Татарские имамы вносят большой вклад в религиозную деятельность России. Решаются большие вопросы, мы видим положительные результаты. Если посмотреть, что уже сделано, — многие вопросы, которые нас волнуют, мы решили именно на этом форуме, — подчеркнул Рустам Минниханов.

Переходя к еще одной важной теме, президент вспомнил высказывание Марджани, к 200-летию которого приурочен форум, о том, что «В исламе нет трех вещей — национального народного языка, национальной одежды и народных обычаев, однако все они способствуют сохранению мусульманской религии». Ту же мысль попытался донести и Минниханов:

— Говоря словами Марджани, сохранить религию помогают три вещи — это родной язык, национальная одежда и национальные обычаи. В Татарстане и Башкортостане мы хорошо работаем в этом направлении. Но в других регионах, кроме как в мечетях, такая работа не ведется, поэтому мы должны работать вместе с вами. Мы должны быть едины в языковом вопросе! Нам важно ваше мнение, — подчеркнул Рустам Минниханов, выступая на татарском языке.

Ветерану вручили орден «За заслуги перед Республикой Татарстан»

«Путин сказал, что татарская религиозная наука очень древняя и верная»

Отдельно президент остановился на проблеме распада молодых семей — многие пары расходятся, не прожив вместе и пяти лет: «Однако в семьях, которые живут по исламских канонам, такое происходит редко. Поэтому нам нужно учить молодые семьи жить по канонам ислама». Заканчивая свое выступление, Минниханов рассказал, как расцвел за последние годы Болгар. Сейчас город входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, здесь работает Исламская академия, есть уникальная мечеть, достраивается пятизвездочный отель. Президент еще раз поблагодарил имамов за труд и вклад в развитие и сохранение языка и религии и пригласил вместе поехать в Болгар на следующий день.

После на сцену поднялся 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Калининграда Хаким Бегтеев. Фронтовик рассказал, что прожил в этом городе 74 года, и посетовал, что до 90-х годов на его территории не было мечетей, только недавно они появились, и выступающий пригласил всех желающих в гости посмотреть на них. Ветерану вручили орден «За заслуги перед Республикой Татарстан».

После церемонии награждения других почетных участников форума слово взял Камиль хазрат Самигуллин. Муфтий Татарстана напомнил свой разговор с российским президентом во время его недавнего визита в республику:

— Владимир Путин сказал, что татарская религиозная наука очень древняя и верная. Он подчеркнул, что религиозные деятели являются очень уважаемыми людьми. В мечетях Татарстана и религиозных центрах идет популяризация и обучение религиозным наукам, — отметил Камиль хазрат и тоже обратился к известному выражении Марджани о трех составляющих в деле сохранения религии: — Если мы будем беречь наш язык и традиции, они будут беречь нашу религию!

Талгат Таджуддин обратился к теме религиозного воспитания молодежи



Продолжил ту же мысль выступивший следом верховный муфтий Талгат Таджуддин. Он обратился к теме религиозного воспитания молодежи: «В чем роль имамов? Все начинается с воспитания молодежи. Если нет воспитания — человек в растерянности. Мы посланники Аллаха и не должны об этом забывать», — добавил он и посетовал, что, несмотря на большое количество мечетей в России, в некоторые из них на пятничный намаз приходят всего 5—6 человек. Таджуддин также призвал имамов заниматься воспитанием молодежи и поблагодарил руководство Татарстана за активную позицию в деле сохранения языка.

Кроме пленарного заседания работа форума сегодня продолжится в четырех секционных заседаниях по темам опыта и проблем, накопленных в области религиозного образования детей, реализации концепции «Ислам и татарский мир», роли религиозных деятелей в возрождении духовного наследия татарского народа и другим.

1 / 52 Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов

Олег Тихонов