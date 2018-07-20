Всемирный конгресс татар согласовал новый устав и переизбрал руководство

Всемирный конгресс татар на внеочередном заседании согласовал новый устав. Предыдущий документ вернул на доработку Минюст.

Как рассказал «Реальному времени» татарский этнолог, доктор исторических наук Дамир Исхаков, к уставу были как замечания формального характера, так и неформального. Из неформальных и самых серьезных пунктов он назвал желание конгресса татар получить статус международной организации, зарегистрированной в ООН.

«Этого пункта сейчас нет — что мы хотим быть международной организацией, имеющей регистрацию в ООН. Еврейский конгресс имеет такую регистрацию — они присутствуют в Организации Объединенных Наций как общественная организация, но нас российские власти решили не выпускать из-под своего крыла», — рассказал собеседник издания.

В новом уставе этого пункта уже нет. Изменений же в руководстве Всемирного конгресса татар не произошло. Председателем национального совета переизбрали премьер-министра Татарстана Василя Шайхразиева, а руководителем исполкома организации — Рината Закирова.

Ранее «Реальное время» писало, что на внеочередном заседании Всемирного конгресса татар руководитель аппарата президента Татарстана Асгат Сафаров заявил, что внесенные Татарстаном поправки в закон о изучении языков были приняты.