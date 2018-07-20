Истфак канул в Лету. В Казанском университете больше нет Института истории

В названии профильного подразделения вуза оставили лишь одно направление из трех — международные отношения

Фото: Гуландам Зарипова

Структурное подразделение Казанского федерального университета, которое объединяет историков, лингвистов и востоковедов, в очередной раз меняет название. С 1 сентября 2018 года в длинном наименовании — Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ — останется только первая часть без двух последних направлений. Многим может показаться, что в вузе избавляются от гордости университета на протяжении многих десятилетий — исторического образования. Однако руководитель института Рамиль Хайрутдинов это опровергает. Подробности — в материале «Реального времени».

Лаконичное переименование

18 июня в КФУ вышел приказ, подписанный ректором Ильшатом Гафуровым, о переименовании Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ (ИМОИиВ). С 1 сентября в структурном названии останется только часть наименования — Институт международных отношений, или ИМО. При этом, как утверждается в приказе, профиль деятельности института сохраняется. В него по-прежнему будет входить Высшая школа исторических наук и всемирного культурного наследия, на базе которой и работают ключевые кафедры, связанные с изучением истории. Тем не менее в названии института от приставки «история» решили избавиться, но не жалеют. Почему, пояснил руководитель подразделения:

— Чтобы сожалеть, нужно знать ситуацию. Школа объединила исторический факультет КГУ и историческое отделение КГПУ, мы не только не потеряли, но и приобрели. Высшая школа, наоборот, подняла статус от факультета. Все функции и полномочия по подготовке специалистов не только не снизились, но и расширились, работают специализированные кафедры, например истории Татарстана, археологии и этнологии, отечественной истории, всемирного культурного наследия, — когда на факультетах было такое разнообразие и ширина? На одном из отделений Высшей школы работают два диссертационных совета, такого никогда не было. Разве что еще не открыли направление по истории науки и техники, а все остальное у нас есть, — ответил «Реальному времени» руководитель пока еще Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ Рамиль Хайрутдинов.

Кроме историков из нового названия теперь выпадают и востоковеды. У Хайрутдинова и этому есть объяснение: «Невозможно через запятую проставить все специальности, профили подготовки, поэтому ориентировались в том числе и на соцопрос, учитывали пожелания абитуриентов и студентов, выбрали общее название, потому что оно уже существовало раньше», — отметил Рамиль Хайрутдинов.



Параллельно в приказе о переименовании сообщается о создании двух структур на базе института — центра международного сотрудничества и центра профориентационной работы и взаимодействия с работодателями. Кроме того, на базе Высшей школы международных отношений и востоковедения будут открыты кафедры по изучению исламской цивилизации и письменного наследия Востока на базе Института восточных рукописей РАН. А в Высшей школе исторических наук и всемирного культурного наследия появятся кафедры регионоведения и евразийских исследований, а также реставрации наследия на базе АО «Татарское специальное научно-реставрационное управление».

Все должно уместиться в одном клике

Хотя, со слов Хайрутдинова, проведенный соцопрос и показал желание получить новое название, сейчас подавляющее большинство студентов ностальгируют по ИМОИиВ (Институт международных отношений, истории и востоковедения, — прим. ред.). «Уже столько песен сложено с этой аббревиатурой. Мы не настаиваем, чтобы студенческое сообщество отказывалось от старого наименования, позволим им называть себя так, как они хотят. Но студенты, которые станут поступать, будут знать, что они в Институте международных отношений», — считает Хайрутдинов.

Хотя, со слов Хайрутдинова, проведенный соцопрос и показал желание получить новое название, сейчас подавляющее большинство студентов ностальгируют по ИМОИиВ. Фото Гуландам Зариповой



— Мы по ассоциации чем-то схожи с РУДН, МГИМО — у них тоже внутри большое количество факультетов, институтов, там и экономика, и юриспруденция. Или ВШЭ — разве там учат только экономике? Ничего подобного, огромные научные школы. В названии все должно уместиться одним кликом, должна быть очень короткая смысловая нагрузка. Мы точно так же гордимся историками, лингвистами, но сейчас время иное, качественной подготовки. Когда выпускник получает диплом, он читает только одну запись, что он выпускник КФУ и какое направление подготовки. Ностальгия хороша, мы должны помнить традиции, и мы помним их, — рассуждает руководитель института.

С его слов, новое название по смыслу включает в себя все направления.

— Последние пять лет все время поднималась эта тема. К слову, лингвистики или филологии никогда не было в названии. Мы выбрали такую форму, где и Россия, и мир, и знание языков, и территории регионов. Мы стали мощнее и крупнее, теперь кафедры по 15—20 человек, а не по 6, как раньше. Голосование было на ученом совете, никому не запрещали высказываться. Абсолютное большинство высказалось за, только один человек воздержался, — рассказывает о переименовании Хайрутдинов.

Историческое сообщество Казани в большинстве оценило новость отрицательно.

— Я вижу желание походить на МГИМО в первую очередь. Руководство это не скрывает, они всегда говорили об этом. Можно сказать, что я первый выпускник кафедры восточных языков, из которой потом сформировался факультет международных отношений. Востоковедение, история всегда были на первом месте, сейчас уходят на задний план. По названию института сложно определить, по каким программам, чему обучают. Сделано ради престижа, чтобы было больше желающих поступить. Название звучит очень громко, но структура не меняется внутри, — комментирует доцент кафедры востоковедения, африканистики и исламоведения КФУ Азат Ахунов.

За время своей работы он уже сбился со счета, сколько раз структурное подразделение меняло свое название.

— На кафедру я вернулся в 2011 году, забыл, сколько раз с тех пор уже менялось название. Сейчас остановились на таком, думаю, ради большей привлекательности в коммерческом плане. Руководство говорит, что в МГИМО то же самое и это никому не мешает. Может, с коммерческой точки зрения и правильно, длинное название трудно произносить, — считает Ахунов.

«Выделили бы в отдельный институт»

В основном все эксперты отнеслись к предстоящим изменениям отрицательно.

— Лучше бы оставили прежнее название или бы выделили в отдельный институт истории. Последнее время слишком увлекаемся переименованием, подобными реформами. И востоковедение, конечно, должно звучать — Казанский университет был центром востоковедения в первой половине XIX века, — уверен главный научный сотрудник Института археологии АН РТ, доктор исторических наук Фаяз Хузин.

Доктор исторических наук Дамир Исхаков соглашается и признается, что не понимает, что происходит в КФУ последнее время: «То, что делают, не в интересах России и Татарстана, то, что институт фактически превращают в центр дипломатов, — неумно. Это не очень обдуманные шаги».

Впрочем, не все оказались столько категоричными.

— Можно по-разному называть. У университета были такие традиции востоковедения, которые, конечно, нужно сохранять. Руководство КФУ несколько мечется, должна быть стабильность. От названия в принципе мало что зависит. В свое время они пытались создать Институт истории, но в АН РТ он тоже есть, второй уже ни к чему, — считает директор Института истории им. Марджани АН РТ Рафаэль Хакимов.

— В целом, я думаю, это веление времени, чтобы название института было более привлекательным. Хотя по своей сути прежнее название, наверное, более точно отражало направление работы института, то есть было понятно, какие направления разделены. Но нужно учесть, что сейчас название получилось, с одной стороны, более лаконичным, с другой — звучит более благозвучно, а это в нынешние времена очень важно для любого вуза — быть привлекательным для абитуриентов. Не упадет ли роль изучения истории в этом институте? Но это зависит не от названия, хотя и говорят, что встречают по одежке. Контингент авторитетных историков в вузе сохранился, так что все зависит от руководства университета, института и самих преподавателей. В структуре ИМО ничего не меняется, по сути кафедры, направления подготовки остаются те же, что и были. Поэтому серьезной проблемы в этом переименовании я не вижу, — заключил Искандер Гилязов, профессор кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ, директор ИТЭР АН РТ.