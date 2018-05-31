Цифровая дипломатия, историческая урбанистика и архитектура многополярного мира: что нового предлагает КФУ абитуриентам?

Одно из самых востребованных подразделений вуза — Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ открывает новые направления подготовки

Фото: архив Института международных отношений, истории и востоковедения КФУ

Институт международных отношений, истории и востоковедения КФУ ежегодно открывает новые направления. В этом году спектр профессий, которые могут получить выпускники существенно расширился как на уровне бакалавриата, так и магистратуры. Теперь из стен университета будут выходить специалисты бакалавры в области исторической политологии, международной топливно-энергетической безопасности, экономики и международных экономических отношений стран Азии и Африки, политики и экономики тюркских народов, экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона и экономики арабских государств. Подробнее обо всем рассказывают заместители директора ИМОИиВ КФУ Елена Венидиктова и Раиль Фахрутдинов.

20 языков, лучшее в России общежитие и новые специальности

Институт международных отношений, истории и востоковедения является одним из наиболее динамично развивающихся подразделений КФУ. Ежегодно здесь открываются новые профили подготовки, появляется возможность изучения новых языков — сегодня их порядка двадцати, а на каждом направлении подготовки студенты изучают минимум два языка. Подавляющее количество учащихся хотя бы раз за период обучения проходят стажировку за рубежом и практику в крупнейших российских и международных компаниях и государственных структурах, а ведущие специалисты со всего мира с завидным постоянством посещают ИМОИиВ, чтобы поделиться с будущими профессионалами знаниями в профильных областях. Более того, в институте на постоянной основе преподают доктора и кандидаты наук, имеющие опыт работы в университетах США, Германии, Италии, Турции, Японии и других государств, а языковую подготовку обеспечивают носители языка.

Многие слышали и о необыкновенно яркой студенческой жизни в институте — это действительно так. Все студенты становятся полноценными членами «семьи» ИМОИиВ — здесь каждый имеет возможность, помимо учебы, заниматься тем, что ему интересно, ведь в институте функционируют многочисленные научные общества, клубы, развиваются творческие коллективы, проводятся спортивные соревнования. Немаловажно что, активную студенческую жизнь поддерживает руководство института, в том числе и создавая возможности для реализации различных студенческих инициатив. Впечатляют и условия проживания студентов: все первокурсники, нуждающиеся в общежитии, заселяются в Деревню Универсиады — лучший студенческий кампус в России и один из лучших в мире.

Многие слышали и о необыкновенно яркой студенческой жизни в институте — это действительно так. В институте функционируют научные общества, клубы, развиваются творческие коллективы, проводятся спортивные соревнования. И что еще немаловажно, активную студенческую жизнь поддерживает руководство института

В этом году спектр профессий, которые абитуриенты рассматривают при поступлении в ИМОИиВ, существенно расширился как на уровне бакалавриата, так и магистратуры. Так, теперь из стен университета будут выходить специалисты бакалавры в области исторической политологии, международной топливно-энергетической безопасности, экономики и международных экономических отношений стран Азии и Африки, политики и экономики тюркских народов, экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона и экономики арабских государств. А студенты со всей России, завершившие свое образование на уровне бакалавриата, смогут обрести дополнительные профессиональные компетенции в рамках новых магистерских программ по цифровой дипломатии, архитектуре многополярного мира, Востоку в системе глобальных и региональных международных отношений, исторической урбанистике, истории, экономики и культуры тюркских народов и также исторической политологии.

«Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона» и «Политика и экономика тюркских народов»

Начнем с традиционно популярного направления подготовки «Востоковедение и африканистика» — в его рамках ИМОИиВ КФУ предлагает абитуриентам обновленный спектр профилей подготовки в области экономики, поскольку ежедневно растет потребность в специалистах, обладающих знаниями о процессах, происходящих в международных экономических отношениях. Во время обучения на новом профиле подготовки «Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Вьетнам, Япония)» востоковеды-экономисты изучат восточный и европейский языки, экономику выбранного государства, а также получат знания по этнографии, истории, религии и культуре страны.

— Особо важную роль в жизни каждого государства сегодня играют и международные экономические отношения стран Азии и Африки. Получить столь востребованное образование теперь можно в рамках профиля «Экономика и международные экономические отношения стран Азии и Африки». Место и роль государств Азии и Африки в современной системе международных экономических отношений, специфика экономического развития, международных экономических связей государств региона, развития сотрудничества с Россией — все это станет предметом изучения. А навыки анализа процессов экономической действительности в странах изучаемого региона, обобщения и критической оценки информации о состоянии экономики и внешнеэкономических связей государств изучаемого региона, оценки их роли в современной системе международных экономических отношений и выявления экономических интересов России в построении стратегии развития внешнеэкономических связей со странами региона войдут в перечень приобретенных компетенций. Для интересующихся же спецификой арабских государств аналогичные возможности открываются в рамках профиля подготовки «Экономика стран Азии и Африки (Арабские страны)», — говорит Елена Венидиктова, заместитель директора ИМОИиВ КФУ.

Во время обучения на новом профиле подготовки «Экономика стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Вьетнам, Япония)» востоковеды-экономисты изучат восточный и европейский языки, экономику выбранного государства, а также получат знания по этнографии, истории, религии и культуре страны



Динамично растущий поток турецких инвестиций в Россию и, в частности, в Татарстан обусловил открытие профиля «Политика и экономика тюркских народов». В институте уже есть богатый опыт реализации подобных профилей подготовки по экономике Кореи, Китая и Японии. По итогам обучения новоиспеченные специалисты смогут сопровождать экономические и социальные проекты, так или иначе связанные с Турцией, а также с государствами Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

«Международная топливно-энергетическая безопасность» и «Архитектура многополярного мира»

— Среди фаворитов у абитуриентов традиционно и направление подготовки «Международные отношения». Здесь ИМОИиВ КФУ запускает бакалаврский профиль «Международная топливно-энергетическая безопасность». Обеспечение топливно-энергетической безопасности государства на глобальном и региональном уровнях является одним из приоритетов в системе современных международных отношений, а, значит, востребованность подобных специалистов не вызывает сомнений, — подчеркнула Елена Венидиктова.

По направлению «Международные отношения» открываются и магистерские программы. К примеру, программа «Архитектура многополярного мира» (турецкий и английский языки) ориентирована на подготовку высококвалифицированных специалистов международников, умеющих выявлять международно-политические и дипломатические смыслы проблем, понимать суть направлений внешней политики РФ и ведущих зарубежных государств, особенности их дипломатии и взаимоотношений с Россией, владеть основами и навыками прикладного системного анализа международных ситуаций.

А программа «Восток в системе глобальных и региональных международных отношений» (японский и английский языки) нацелена на подготовку экспертов, понимающих специфику международных отношений в странах Востока и со странами Востока, разбирающихся в специфике региональных проблем, на высоком уровне владеющих двумя иностранными языками (восточный и английский), обладающих фундаментальными знаниями в области культуры и менталитета народов Востока.

— На мировой повестке дня сегодня и развитие так называемой цифровой дипломатии — одноименная магистерская программа будет запущена в ИМОИиВ с сентября, — говорит Раиль Фахрутдинов, заместитель директора ИМОИиВ КФУ. — Цифровая дипломатия становится важной составляющей современных внешнеполитических механизмов проведения государственной информационной политики. Формируются новые инструменты онлайн- коммуникации, при которых социальные медиа могут обеспечить возможность от имени государства или бизнес-компании напрямую обращаться к целевой аудитории, что обуславливает востребованность специалистов и в этой области. В рамках программы изучаются испанский и английский языки.

«Историческая урбанистика» и «История, экономика и культура тюркских народов»

На историческом направлении также есть ряд нововведений как в области бакалавриата, так и магистратуры. К примеру, профиль подготовки «Историческая политология» с этого года будет реализовываться в рамках обеих образовательных ступеней: на уровне бакалавриата выпускник обретет профессиональные компетенции, которые позволят ему успешно работать в сфере экспертно-аналитической деятельности в общественных и государственных организациях, различных типах учреждений образования, культуры, а обучение в магистратуре позволит их усовершенствовать.

Еще одной новой магистерской программой станет «История, экономика и культура тюркских народов». Возрастающий интерес к тюркоязычным странам и народам, экономике исламского мира обеспечит востребованность специалистов в этой области в долгосрочной перспективе



— С сентября начнет свою работу и единственная в Поволжье междисциплинарная магистерская программа «Историческая урбанистика». Учащиеся получат теоретические представления о специфике городского пространства, изучат исторический опыт формирования городской среды на примере России и ее регионов, сформируют собственные представления об «идеальном городе» и путях и способах его конструирования, научатся соотносить эти представления с существующей реальностью и максимально гармонично вписывать программу городских преобразований в сложившийся городской культурно-исторический ландшафт, — рассказал Раиль Фахрутдинов.



Еще одной новой магистерской программой станет «История, экономика и культура тюркских народов». Возрастающий интерес к тюркоязычным странам и народам, экономике исламского мира обеспечит востребованность специалистов в этой области в долгосрочной перспективе.

В завершение стоит отметить, что внимания заслуживают, безусловно, не только новые профили подготовки, открывающиеся на базе ИМОИиВ КФУ в этом году, но и действующие уже давно. При этом перспективными, с точки зрения успешной профессиональной самореализации, среди них являются и те, которые не всегда на слуху. О них «Реальное время» уже писало ранее.

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