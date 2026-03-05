Новости авто

22:56 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани зафиксированы 8-балльные пробки вечером

17:52, 05.03.2026

Заторы образовались в Советском районе города

В Казани зафиксированы 8-балльные пробки вечером
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Вечером в Советском районе Казани образовались крупные дорожные заторы. Об этом сообщает сервис «Яндекс Карты».

Наиболее серьезная загруженность отмечается на Мамадышском тракте, проспекте Победы и улице Академика Арбузова.

Уровень загруженности дорог в городе оценивался в 8 баллов из 10.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

АвтоОбщество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также