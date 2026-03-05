В Казани зафиксированы 8-балльные пробки вечером
Заторы образовались в Советском районе города
Вечером в Советском районе Казани образовались крупные дорожные заторы. Об этом сообщает сервис «Яндекс Карты».
Наиболее серьезная загруженность отмечается на Мамадышском тракте, проспекте Победы и улице Академика Арбузова.
Уровень загруженности дорог в городе оценивался в 8 баллов из 10.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».