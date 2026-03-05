В России рождаемость снизилась до 1,376 ребенка на женщину по итогам 11 месяцев 2025 года

Причем тенденции снижения демографии наблюдаются во всем мире

Фото: Динар Фатыхов

В период с января по ноябрь 2025 года суммарный коэффициент рождаемости (сокращенно СКР) в России снизился 1,399 до 1,376 ребенка на одну женщину. Такие данные озвучил директор Аналитического центра ВЦИОМ, декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Валерий Федоров в пресс-центре «Россия сегодня», где состоялся экспертный круглый стол на тему «Демография России — 2026: вызовы и будущие стратегии».

Причем снижение СКР зафиксировано более чем в 60 регионах. Положительная динамика наблюдается только в 26 регионах, например в Магаданской, Ленинградской и Калининградской областях, Мордовии, ЯНАО и Севастополе.

— Однако данная тематика не только узконациональная, но и общемировая. Так, сейчас в 131 из 237 стран мира коэффициент рождаемости составил менее 2,1 ребенка на одну женщину. Примерно в 10% стран мира, среди которых находится и Россия, этот показатель составляет менее 1,4 ребенка на женщину. Есть страны, например Китай, Южная Корея, Сингапур и Украина, где СКР упал еще ниже, менее одного ребенка на женщину, — отметил Федоров.

При этом в России есть и положительные изменения. Среди них: рост количества женщин фертильного возраста (2011—17 годов рождения), нормализация и доступность репродуктивных технологий, например криобанки и ЭКО, а также ожидаемый рост числа многодетных семей в ближайшие 5 лет.

Для повышения демографического показателя в нашей стране эксперты предложили погашать за счет региональных бюджетов часть долга по ипотеке, предоставлять жилье внаем с правом выкупа, а также перенять зарубежный опыт в вопросе выплат алиментов. Подробнее — в материале «Реального времени».



Никита Егоров