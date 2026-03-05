В Татарстане ожидаются снег и метели в выходные

По прогнозу, 6–8 марта в регионе пройдут осадки, усилится ветер до 21 м/с, температура понизится до -27 °C

Фото: Динар Фатыхов

С начала календарной весны погодные процессы в Татарстане формируются под влиянием чередования циклонов и гребней повышенного давления. Отмечается неустойчивая погода с осадками смешанного характера и колебаниями температуры, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В прошедшие сутки наблюдалась облачная погода с прояснениями и небольшим, местами умеренным, снегом. Днем температура воздуха составила 0..-8 °C, ночью понизилась до -7..-12 °C на западе, до -14..-20 °C на большей части территории, местами при прояснениях — до -23 °C.

Сегодня регион находится под влиянием теплого атмосферного фронта североатлантического циклона. В отдельных районах отмечается снег и слабая метель. В полдень температура воздуха составила -4..-11 °C.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

6 марта прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидается небольшой снег, ночью местами — умеренный, возможна слабая метель. Температура ночью составит -7..-12 °C, в северных районах — -12..-17 °C, днем — -4..-9 °C, на востоке местами — до -1..-3 °C.

7 марта ночью местами сохранится небольшой снег. Днем ожидается прохождение фронтального раздела, прогнозируется снег, местами метель и ветер с порывами 15—17 м/с. Температура ночью — -12..-17 °С, при прояснениях — до -21 °С, днем — -3..-8 °С.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

8 марта ночью и утром ожидается снег и метель, днем местами небольшой снег. Порывы ветра могут достигать 16—21 м/с. Температура ночью и днем составит -11..-16 °С, при прояснениях ночью — до -21 °С.

По предварительному прогнозу, с началом следующей недели ожидается установление антициклонального характера погоды. Осадки маловероятны. Ночью и утром температура может понизиться до -22..-27 °С, днем — до -15..-20 °С.



Ариана Ранцева