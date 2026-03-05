В Татарстане продолжается обновление мостовых сооружений

В числе объектов — мосты в Муслюмовском, Аксубаевском и Буинском районах, а также путепровод в Кукморе

В Татарстане в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется привести в нормативное состояние 10 искусственных сооружений. На восьми из них работы начаты в прошлом году, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

Среди объектов — мост через реку Ик на дороге Актаныш — Муслюмово в Муслюмовском районе (228 погонных метров, построен в 1970 году), а также мост через реку Большую Сульчу в Аксубаевском районе, объект построен в 1984 году и находится в аварийном состоянии.

В этом году завершится ремонт путепровода на 112 км перегона Буа — Лощи и моста через реку Киятку в Буинском районе. Также запланировано строительство путепровода в Кукморе длиной 77,6 погонного метра.

Работы по ремонту сооружений пройдут и в ряде других районов республики.

Ранее «Реальное время» писало, что прокуратура выявила в Нижнекамске дефектные мосты.

Ариана Ранцева