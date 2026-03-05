46% казанцев совмещают подработку с основной работой

24% находятся в поиске дополнительного дохода, 10% работают как самозанятые или фрилансеры

Фото: Динар Фатыхов

Интерес к подработке среди жителей Казани фиксируется на высоком уровне. Согласно февральскому опросу, в котором приняли участие 10 000 россиян, 60% опрошенных в Казани уже имеют опыт дополнительной занятости — регулярно или время от времени. Еще 28% сообщили, что рассматривают такую возможность. Об этом «Реальному времени» рассказал сервис «Авито Подработка».

Среди респондентов с опытом подработки или планами на нее 46% совмещают ее с основной работой. 24% находятся в активном поиске дополнительного заработка, 10% работают как самозанятые или фрилансеры.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

27% участников опроса заявили, что понимают свой карьерный путь и довольны профессией, столько же скорее удовлетворены текущей ситуацией, но рассматривают альтернативы. 23% активно ищут новое направление и пробуют разные сферы.

61% респондентов считают, что подработка может помочь найти призвание. 20% полностью согласны с этим утверждением. Более трети (34%) указали, что их подработка не связана с основной деятельностью, 18% — что сферы частично различаются. Лишь 12% подрабатывают по той же специальности.

Среди навыков, которые, по мнению опрошенных, развивает подработка, чаще всего назывались управление временем и самоорганизация (47%), понимание разных профессий и рынков (45%), коммуникация (38%). Hard skills отметили 23% респондентов, предпринимательское мышление — 22%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди нематериальных преимуществ подработки участники опроса назвали расширение круга профессиональных контактов (38%), знакомство с новыми сферами (35%), возможность смены деятельности (32%), перезагрузку (31%) и развитие уверенности в себе (29%).

Ариана Ранцева