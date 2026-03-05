Блогер Арсен Маркарян получил 4,5 года тюрьмы за реабилитацию нацизма

Кроме того, ему запрещено вести социальные сети 4 года

Мосгорсуд вынес приговор блогеру Арсену Маркаряну, признав его виновным в реабилитации нацизма, сообщает РИА «Новости». По решению суда подсудимый отправится в колонию общего режима на 4 года и 6 месяцев. Кроме того, ему запрещено администрировать интернет-сайты в течение 4 лет.

Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал свою вину. В суде он просил учесть, что содержит не только семью, но и мать с бабушкой. В защиту блогера были представлены благодарственные письма от благотворительных фондов за помощь сиротам, детям-инвалидам и участникам СВО.

Сам подсудимый принес извинения всем, чьи чувства были задеты, и выразил желание оставаться полезным членом общества. Сообщается, что прокурор же настаивал на более строгом наказании — сроке в 6 лет и 10 месяцев колонии, считая, что исправление возможно только в условиях изоляции.



Напомним, что в августе московский суд арестовал блогера Арсена Маркаряна. Его обвиняли в оскорблении памяти защитников Отечества.

— По версии следствия, Маркарян А.А., осведомленный о популярности одного из видеохостингов, разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества. Ранее следствием фигурант был объявлен в международный розыск, — так звучала причина его задержания.

Наталья Жирнова