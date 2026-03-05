После скандала с бывшим главврачом в Татарстане подвели итоги работы онкослужбы за 2025 год

Руководство отметило развитие хирургии, внедрение технологий и раннюю диагностику

Итоговый медицинский совет прошел в Республиканском клиническом онкологическом диспансере Минздрава РТ имени профессора М.З. Сигала. В работе в режиме видеоконференции приняли участие коллективы Набережночелнинского и Альметьевского филиалов, а также врачи первичных онкологических кабинетов медицинских организаций республики.

С основным докладом выступил главный врач учреждения Марат Мухамадеев. Он подвел итоги деятельности диспансера, отметив развитие хирургической помощи, внедрение современных технологий диагностики и лечения, а также расширение возможностей высокотехнологичной медицинской помощи. Отдельно было отмечено развитие системы диспансеризации и раннего выявления онкологических заболеваний.

С докладом об итогах работы онкологической службы Татарстана в 2025 году и задачах на 2026 год выступил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РТ Эдуард Нагуманов.

Ариана Ранцева