Иран назвал обвинение в запуске дронов в Азербайджан провокацией Израиля

Согласно заявлению Генштаба, страна категорически отвергает любые утверждения о том, что именно ее аппараты пересекали границу соседнего государства

ВС Ирана опровергли обвинение в запуске беспилотников в направлении Азербайджана, которое ранее прозвучало от МИД страны. Согласно заявлению Генштаба, опубликованному государственными медиа Ирана, страна категорически отвергает любые утверждения о том, что именно ее аппараты пересекали границу соседнего государства.

Представители ведомства подчеркнули уважение к суверенитету всех окружающих стран, особенно близких мусульманских соседей. Также Генштаб указал, что ответственность за произошедший инцидент несет Израиль, целью которого якобы являлось ухудшение взаимоотношений между исламскими странами.

Напомним, ранее Азербайджан сообщил о падении двух беспилотных аппаратов, один из которых приземлился вблизи школьного учреждения деревни Шекарабат, а другой повредил терминал нахичеванского аэропорта.

Наталья Жирнова