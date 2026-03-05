СК возбудил дело против бывшего замглавы Минобороны

Речь идет о растратах, легализации средств и двух эпизодах взяток

Фото: Динар Фатыхов

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным СК, дело возбуждено по фактам создания преступного сообщества, участники которого в 2017—2024 годах совершали хищения бюджетных денежных средств, а также занимались легализацией похищенного и взяточничеством.

Цаликова задержали. Меру пресечения ему изберет Басманный суд.

Ему вменяются 12 эпизодов растраты и отмывания денег, а также два эпизода получения взяток.

В 2025 году он давал показания в качестве свидетеля по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, обвиняемого в получении взяток и растрате.

Ариана Ранцева