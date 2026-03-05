Россия и Украина проводят обмен пленными в формате «500 на 500»

Процедура состоится 5–6 марта в рамках женевских договоренностей

Обмен военнопленными между Россией и Украиной по формуле «300 на 300» намечен на 6 марта. Об этом сообщили в МИД РФ.

В министерстве уточнили, что всего 5—6 марта планируется вернуть на Родину 500 российских военнослужащих.

В МИД РФ отметили, что освобождение российских военнослужащих стало возможным при посредническом участии гуманитарного характера Объединенных Арабских Эмиратов и США.

В ведомстве добавили, что всем вернувшимся оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Помощник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщал, что 5—6 марта обмен военнопленными проходит в рамках женевских договоренностей по формуле «500 на 500».



Ариана Ранцева