Средний чек зумеров превысил показатели старших поколений

Поколение Z тратит в среднем 2 600, тогда как миллениалы — 2 500, поколение X — 2 100 рублей

Фото: Динар Фатыхов

Покупка для поколения Z все чаще становится способом получить эмоции, выразить себя и поддержать социальные связи. Об этом говорится в данных маркетплейса Flowwow.

Согласно исследованию, 52% зумеров покупают цветы онлайн. Среди миллениалов этот показатель составляет 43%, среди представителей поколения X — 40%.

Молодые покупатели чаще совершают спонтанные покупки: более 60% зумеров приобретали цветы без повода, 29% — покупали подарки для себя.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

По данным платформы, около 60% тортов, заказанных клиентами в возрасте 18—27 лет, оформляются с индивидуальными надписями. В целом, по мировым исследованиям, 75% зумеров выбирают товары с возможностью персонализации.

Средний чек у поколения Z составляет 2 600 рублей. У миллениалов — 2 500 рублей, у поколения X — 2 100 рублей. Эксперты называют этот тренд «микророскошью» — регулярными небольшими эмоциональными покупками вместо редких крупных трат.

Ариана Ранцева