В УФСИН по РТ прокомментировали жалобы новоселов казанского суперСИЗО

По версии ведомства, все условия в изоляторе созданы, и официальным порядком нарекания арестанты не высказывали

Фото: Артем Дергунов

Сегодня руководство УФСИН по Татарстану впервые прокомментировало переезд арестантов в новый СИЗО Казани. Поводом стала публикация по жалобам самих новоселов в «Реальном времени», которые редакция просила прокомментировать еще до размещения материала.

По мнению ведомства, доводы о нарушении прав сидельцев в части, касающейся коммунально-бытового обеспечения, приведенные по результатам общения с арестованными и их близкими, не соответствуют действительности.

«Введение нового СИЗО в эксплуатацию помогло избавиться от проблемы перелимита. На сегодняшний день в следственный изолятор перевезены подозреваемые и обвиняемые, находящиеся в здании на ул. Япеева, а также часть женщин и мужчин из следственного изолятора №2, — сообщили сегодня в пресс-службе регионального управления ФСИН и подчеркнули: — Условия содержания подозреваемых и обвиняемых отвечают нормам действующего законодательства. В соответствии с правилами внутреннего распорядка камеры для мужчин оснащаются телевизором и холодильником при наличии возможности, камеры для содержания женщин и несовершеннолетних — в обязательном порядке. Камеры для содержания женщин и несовершеннолетних оснащены бытовой техникой (холодильник, телевизор) в полном объеме».

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Жалобы на нестираное белье и отсутствие прогулок ведомство отвергает, ссылаясь на то, что условия для этого созданы: «Стирка постельного белья осуществляется в стиральных машинах, которые установлены в каждом режимном корпусе. Запуск прачечной запланирован при полной загрузке следственного изолятора... Прогулки организованы в соответствии с правилами внутреннего распорядка и согласно графику. Для прогулок подозреваемых, обвиняемых в учреждении предусмотрено порядка 60 прогулочных дворов. В отряде хозяйственного обслуживания учреждения, помимо уличной спортивной площадки, оборудован спортивный зал».

Также в официальном ответе утверждается — задержек при приеме посылок и передач нет, а вся корреспонденция своевременно поступает в учреждение и распределяется по соответствующим корпусам. Звучавший в статье довод о том, что отправка этой корреспонденции из СИЗО на момент подготовки материала осуществлялась лишь раз в неделю, и почта самих арестантов сначала поступала к цензору в старом СИЗО-1 на ул. Япеева, в УФСИН комментировать не стали.

Зато подчеркнули: «Для организации питания в учреждении имеются все условия и современное оборудование, позволяющее готовить блюда высокого качества, соответствующие санитарным нормам и требованиям пищевой безопасности. Хлеб выпекается в собственной пекарне. Овощи хранятся в специальном овощехранилище с продуманной системой вентиляции, поэтому в меню для подозреваемых, обвиняемых и осужденных всегда предусмотрены разнообразные салаты, гарниры, супы и другие кулинарные изделия, способствующие полноценному рациону питания и удовлетворяющие потребности разных возрастных групп».

Еще одним доводом пенитенциарного ведомства стал вчерашний визит в изолятор общественного помощника Уполномоченного по правам человека региона Гулии Балафендиевой и прокурора Татарстана Альберта Суяргулова, к которым в процессе обхода не поступали ни жалобы, ни замечания.