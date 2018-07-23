Квартира для будущего

Выгодная ипотека от Банка «Аверс»

Фото: Предоставлено Банком «Аверс»

С начала года число выданных ипотечных жилищных кредитов в Татарстане выросло на 7,3 тысячи, достигнув отметки в 21 тысячу. Объемы ипотечного кредитования в республике увеличились на 74% и составили 34 млрд рублей. По прогнозам аналитиков, этот рынок будет продолжать расти минимум до конца года. Как выгодно купить квартиру — в материале «Реального времени».



Снижение процентной ставки и рост числа одобренных заявок на кредит

Если в мае прошлого года средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам в Татарстане была 11,4%, то в мае 2018 года она составляла 9,5%. Именно снижением ключевой ставки эксперты объясняют рост рынка жилищного кредитования. Причем увеличивается не только спрос на ипотечные кредиты, но и их выдача. Согласно данным Объединенного кредитного бюро, в России за первое полугодие банки одобрили 77% заявлений на ипотеку, за аналогичный период прошлого года цифра была гораздо ниже — 55%.

Покупка жилья под 9% годовых

Банк «Аверс» предлагает различные программы жилищного кредитования. Для сотрудников группы компаний «ТАИФ» разработана корпоративная программа ипотечного кредитования под 9% годовых, которая позволяет приобрести жилье у Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан. Оформить кредит можно от 1 года до 30 лет на сумму от 300 тыс. до 5 млн рублей. Воспользоваться этой программой решила и семья Пересторониных из Нижнекамска. Супруга Людмила работает на «Нижнекамскнефтехиме» инженером-конструктором. Прошлой осенью они подали документы на ипотеку и уже в декабре получили ключи от квартиры. Причем собственное жилье у семьи есть, приобрести новую жилплощадь они решили для детей.

— Мы задумались о будущем детей и стали рассматривать разные варианты, и я даже сделала анализ жилья по Нижнекамску. Во-первых, если брать коммерческое жилье, то там стоимость квадратного метра выше, то есть понятно, что квартира получится намного дороже. А здесь и цена за квадратный метр ниже, и процент очень низкий, другие банки предлагают очень высокий процент, — объяснила инженер-конструктор ПКЦ «Нижнекамскнефтехима» Людмила Пересторонина.

Кредитный договор заключен под 9% годовых, но по условиям программы каждый месяц «Нижнекамскнефтехим» возвращает работникам 2% от выплаты, поэтому семья фактически приобрела жилье под 7%. Кроме этого, предприятие помогло сделать первоначальный взнос, который составил 277 тыс. рублей — это заем, выплату которого нужно начать только через 10 лет.





— У нас двухкомнатная квартира на 9-м этаже. Мы сами хотели повыше, потому что там сумасшедшей красоты вид и очень тихо. Сейчас ведь нет никаких проблем ни с водой, ни с лифтом, — рассказала Людмила Пересторонина.

Более 3,5 млрд рублей на ипотечную программу

С момента запуска кредитного продукта «Корпоративный» им воспользовались 2 800 сотрудников группы компаний «ТАИФ», выдано более 3,5 млрд рублей. Уникальная программа корпоративного кредитования стала возможна благодаря реализации совместной программы предприятий группы компаний «ТАИФ» и некоммерческого Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан. В рамках этой программы все сотрудники ГК «ТАИФ» могут получить жилье под 9% годовых. Причем предприятия предоставляют работникам дополнительное льготы.

Для сотрудников группы компаний «ТАИФ» в Банке «Аверс» действует еще одна ипотечная программа — «Приоритет». По ней можно приобрести жилье, в том числе на этапе долевого строительства по ставке от 9% годовых. Банк «Аверс» выдает кредиты для покупки квартиры, жилого или дачного дома с земельным участком, квартиры по договору участия в долевом строительстве или договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве. Кроме этого, можно получить деньги на приобретение комнаты или доли как в квартире, так и в жилом доме. Также по ипотечной программе «Приоритет» можно выгодно купить земельный участок, парковочное место или гараж. Банк выдает от 300 тыс. до 15 млн рублей. Срок кредитования от 1 года до 30 лет. Ежемесячный платеж зависит от суммы первоначального взноса, который составляет минимум 10% от стоимости имущества. Чтобы получить минимальную процентную ставку на весь период ипотечного кредита, необходимо оформить добровольное страхование жизни и страхование риска утраты права собственности на объект недвижимости. При отказе от всех видов страхования процентная ставка увеличивается всего на 1% годовых.

Подробную информацию об условиях кредитования можно узнать в офисах Банка «Аверс», на сайте aversbank.ru или по телефону 8-800-700-43-21 (звонок по России бесплатный).

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