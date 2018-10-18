Такая вот зараза: «рейтинг» самых распространенных инфекций в ПФО

Фото: Максим Платонов

«Реальное время» изучает, какие инфекционные заболевания были распространенными в Приволжском федеральном округе в 2017 году. Как оказалось, на безоговорочном первом месте находятся острые инфекции дыхательных путей, грипп пошел на спад, а в Татарстане стригущий лишай набирает обороты.

Татарстан избавляется от гриппа и проигрывает микроспории

Как следует из данных, полученных аналитической службой «Реального времени», безоговорочным лидером по инфекционным заболеваниям в Татарстане в 2017 году стали острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации — по сути, речь идет о простуде и похожих заболеваниях. Ими в прошлом году болели целых 684,2 тысячи жителей региона — за год этот показатель вырос на 6,43%. Подобные заболевания, можно сказать, вне конкуренции: заболевание, которое занимает второе место по числу зарегистрированных случаев, в 25 раз менее распространено.

Это заболевание — ветряная оспа. В 2017 году число зарегистрированных случаев в Татарстане составило 25,5 тысячи — на 1,57% меньше, чем годом ранее. В первую пятерку входит также категория «укусы, ослюнения, оцарапывания» с 10,8 тысячи случаев и снижением на 4,7%; «острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии» с 8,3 тысячи случаев (снижение за год на 17%); «другие острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также «пищевые токсикоинфекции установленной этиологии» с 4,9 тысячи случаев и ростом на 0,37%.

В топ-10 заболеваний входят, кроме того, микроспория, впервые выявленный активный туберкулез, педикулез, туберкулез органов дыхания и болезнь, вызванная вирусом иммуннодефицита человека (ВИЧ) и бессимптомный инфекционный статус, вызванный ВИЧ. Из них только у одного заболевания зафиксирован рост — это микроспория (стригущий лишай) с годовым ростом на 17,51%. Заболеваемость по остальным четырем заболеваниям снизилась на 7 — 9%, а заболеваемость педикулезом снизилась даже на 29%.

Что касается остальных инфекционных заболеваний, выявленных в Татарстане, то каждое из них зарегистрировано в 1 000 случаев и меньше. Рекордсменом по годовому снижению стал грипп — в 2017 году в регионе было зарегистрировано всего 310 случаев этой болезни, что в два с лишним раза меньше, чем годом ранее. Для сравнения — в 2013, рекордном за 6 лет году по заболеваемости гриппом, случаев болезни было целых 2,4 тысячи.

Топ-20 инфекционных заболеваний с наибольшим числом зарегистрированных случаев в Республике Татарстан в 2017 году

Название заболевания 2012 2013 2014 2015 2016 значение показателя за год значение показателя за год значение значение изменение за год, в % значение Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 562 553 643 453 14,38% 641 332 -0,33% Ветряная оспа 25 079 24 134 -3,77% 24 734 2,49% Укусы, ослюнения, оцарапывания животными 12 426 12 271 -1,25% 11 907 -2,97% Острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии 7 536 8 265 9,67% 8 760 5,99% Другие острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной этиологии 4 961 4 412 -11,07% 5 225 18,43% Микроспория 3 396 3 040 -10,48% 3 010 -0,99% Туберкулез (впервые выявленный) активные формы 1 816 1 596 -12,11% 1 629 2,07% Педикулез 1 729 1 539 -10,99% 1 671 8,58%

Пермь — в лидерах по простуде, а гриппа стало меньше на треть

Самое распространенное инфекционное заболевание в Приволжском федеральном округе, как и в Татарстане, — острые инфекции верхних дыхательных путей. В 2017 году они были выявлены в округе в количестве 6,56 млн случаев. Этот показатель — на 2,36% больше, чем годом ранее.

Самое большое число случаев этого заболевания зафиксировано в Пермском крае — 1,01 млн. При этом регион стал и лидером в ПФО по годовому росту — сразу на 12%. Для сравнения, у находящейся на втором месте Нижегородской области показатель равен всего 886 тысячам, а рост составил 0,6%. В лидерах также Башкортостан и Татарстан — здесь за год зафиксировано 827,7 и 684,2 тысячи случаев заболеваний. Рост составил 7,86% и 6,43%.

А вот лидером по снижению числа таких заболеваний стала Чувашия. Здесь показатель равняется 234,9 тысячи случаев, при этом за год показатель снизился сразу на 11%. Кроме того, значительное снижение произошло в Пензенской области. Благодаря снижению почти на 10% регион теперь находится на последнем месте по числу выявленных случаев острых инфекций верхних дыхательных путей с показателем в 112 тысяч.

Другое частое инфекционное заболевание — грипп — в 2017 году также было выявлено в меньшем числе случаев, чем в прошлом году. Всего в Приволжском федеральном округе было зафиксировано 10,2 тысячи случаев заболевания. Показатель снизился за год на 35%.

Больше всего случаев выявлено в одном из лидирующих по снижению регионов — Нижегородской области. Всего тут было выявлено 1 673 случая гриппа, это на 63% меньше, чем годом ранее. Большее снижение было только в Мордовии — на 72%, до 725 случаев. В лидерах по заболеваемости также Удмуртия с 1 167 случаями (тут рост на 6,28%), Башкортостан (число заболевших снизилось по сравнению с прошлым годом на 13,5%), Пермский край с 871 случаем (снижение на 10%).

Ветрянка лидирует в Татарстане

Второе по числу случаев обнаружения инфекционное заболевание в Приволжском федеральном округе — ветряная оспа, также известная как ветрянка. В 2017 году было зафиксировано около 176 тысяч случаев этого заболевания. Показатель многократно отстает от числа заболеваний острыми инфекциями верхних дыхательных путей, однако у остальных заболеваний показатель еще меньше. За год число зафиксированных случаев заболеваний ветряной оспой выросло на 4%.

Лидером по численности заболеваний ветрянкой стал Татарстан — в республике зафиксировано 25,5 тысячи случаев, при этом за год цифра выросла меньше, чем в среднем по ПФО, — всего на 1,57%. Второе место в ПФО занимает Самарская область — здесь число выявленных случаев заболевания ветряной оспой составило 20,7 тысячи, за год показатель снизился на 6%. В топ-5 входят, кроме того, Пермский край и Нижегородская область с 19—20 тысячами случаев (в первом случае показатель вырос на 7%, во втором снизился на 9%), и Республика Башкортостан с 12 тысячами случаев (снижение показателя за год на 5%).

Отметим, что в некоторых регионах показатель выявленных случаев заболеваний ветряной оспой повысился очень значительно. К примеру, в Удмуртии он вырос сразу на треть — с 8,5 до 11,3 тысячи случаев. Похожие цифры также в Пензенской области и Марий Эл: тут число зарегистрированных случаев увеличилось на 28% — примерно до 7,2 тысячи случаев.

Кусают и царапают везде и стабильно

Наконец, третье место из явлений, относящихся к инфекционным заболеваниям, занимают укусы, ослюнения, оцарапывания животными. В 2017 году в Приволжском федеральном округе было зафиксировано около 81,2 тысячи таких случаев. Учитывая невирусную природу этих событий, показатели здесь за год изменились незначительно, а распределение регионов в «рейтинге» примерно соответствует численности населения.

В целом по ПФО количество таких случаев снизилось на 1,1%, до 81,2 тысячи. Первое место занимает Башкортостан — тут таких случаев было 11,3 тысячи, что на 2,22% меньше, чем в 2016 году. На втором месте с совсем небольшим отставанием Татарстан — тут таких случаев 10,8 тысячи. Показатель за год снизился сильнее — на 4,7%. Около 9 тысяч случаев укусов и оцарапываний зафиксированы также в Нижегородской и Самарской областях.

Замыкает пятерку Пермский край с 6,7 тысячи случаев и ростом на 8,5%. Этот же показатель роста является и одним из самых больших в ПФО. Опережает его только Пензенская область с 9,81% роста — сейчас показатель тут составляет 3,1 тысячу случаев. Больше всего снизилось число случаев в другом небольшом регионе — Чувашии. Тут показатель составляет 2,9 тысячи случаев, снижение за год — на 8,68%.

Саратов борется с ВИЧ, а Башкортостан — с дизентерией

Одни из самых серьезных инфекционных заболеваний — болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека, и бессимптомный инфекционный вирус — в 2017 году в Приволжском федеральном округе были выявлены в 20,4 тысячи случаев. Число выявленных случаев заболевания на протяжении последних 6 лет растет. Исключением стал 2016 год, когда выявленных случаев было на 1,63% меньше, чем в 2015 году. В 2017 году случаев заболеваний вновь стало больше, но всего на 1,85%. Рост этот значительно меньший, чем в 2012—2015 году, тем не менее показатель 2017 года — рекордный. К примеру, в 2012 году было выявлено всего 14,2 тысячи случаев, а уже в 2015 году таких случаев было выявлено 20 424 — на 39 случаев меньше, чем в 2017 году.

Лидером по числу случаев ВИЧ в ПФО в 2017 году стал Пермский край. Здесь было выявлено 3,7 тысячи случаев заболевания — на 12,64% больше, чем годом ранее. Самарская область, где ранее выявлялось больше всего случаев, отошла на второе место, снизив показатель на 1,86% — до 3,28 тысячи. В лидерах по зарегистрированным случаям также Башкортостан (2,7 тысячи случаев, снижение на 2,15%), Нижегородская область (2,4 тысячи, снижение на 1%) и Оренбургская область (2,3 тысячи случаев, снижение на 2,86%).

В Татарстане число выявленных случаев составило 1,2 тысячи, снижение на 6,7%. Самый большой показатель снижения — в Саратовской области, на 12%, до 1,1 тысячи. А вот сразу в четырех небольших регионах — Чувашии, Мордовии, Марий Эл и Кировской области — число зарегистрированных случаев выросло на 22—27%. Рекордный показатель за 5 лет был у Оренбургской области в 2013 году, тогда число зарегистрированных случаев за год подскочило сразу на 40%.

А вот один из самых стабильных показателей снижения числа зарегистрированных заболеваний — у бактериальной дизентерии, или шигеллеза. В целом по Приволжскому федеральному округу число зарегистрированных случаев в 2017 году снизилось в два с лишним раза — с 968 до 469.

Больше всего случаев зарегистрировано в Нижегородской области — 102, но за год цифра снизилась на 41%. Второе место занимает Пермский край — с 77 случаями и снижением за год на 29%. На третьем месте расположилась Саратовская область с 68 случаями. Этот регион — единственный, увеличивший показатель по выявленным случаям заболевания в 2017 году на 8%. В остальных регионах зафиксированных случаев значительно меньше, чем в прошлом году, рекордное снижение, например, у Башкортостана, сразу на 82%.