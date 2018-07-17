«Лада Приора» уходит в историю — АвтоВАЗ пояснил причины отказа от популярного автомобиля

Завод отказался от модели из-за падения спроса покупателей

Выпускающаяся с 2007 года Lada Priora покидает конвейер Волжского автозавода. Сменив легендарную «десятку», автомобиль уходит, не оставив «потомков». На АвтоВАЗе считают, что машина морально устарела и не вписывается в нынешнюю производственную линейку бренда. Пока нет ясности, появится ли модель на замену «Приоре», но известно, что в 2021 году на рынок выйдет автомобиль на новой платформе, на работу с которым сейчас настраиваются поставщики автокомпонентов.

Прощание с Lada Priora

Lada Priora покидает конвейер Волжского автозавода, сообщили в пресс-службе предприятия. Слухи о завершении производства ходили едва ли не с начала года. Причем речь шла о том, что наряду с Lada Priora концерн также перестанет выпускать модели Granta и Kalina. АвтоВАЗ поначалу неоднократно опровергал эти сообщения, позднее вовсе отказывался от комментариев. Ситуация относительно судьбы «Приоры» прояснилась лишь недавно. Когда в Сети появились фотографии машины, которая позиционировалась как последняя, в пресс-службе предприятия официально подтвердили, что в конце июля модель окончательно покинет конвейер:



«Lada Priora покинет сборочную линию в Тольятти в конце июля. Данное решение было одобрено руководством компании и продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и, как следствие, снижающимся спросом на модель Priora», — сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что коллектив сборочной линии №3 сосредоточится на производстве семейства Lada 4x4 — она по-прежнему пользуется стабильным спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Что же касается «Приоры», о том, что ей пора на покой, говорит статистика продаж, которые сильно снизились за последние полгода. Пока другие модели АвтоВАЗа демонстрируют блестящие результаты («Веста» и «Гранта» находятся в тройке лидеров общероссийского рейтинга), «Приора» сильно просела и даже не попала в топ-25 самых популярных автомобилей российского рынка. Радужной ситуация остается только на Северном Кавказе, где «Приора» — по-прежнему фаворит и входит в тройку лидеров, уступая тем же «Весте» и «Гранте». Впрочем, модель уверенно лидирует и в сегменте подержанных машин (17,1 тыс. проданных автомобилей) и демонстрирует рост (+13 процентов).

«Веста» и «Гранта» находятся в тройке лидеров общероссийского рейтинга. Фото Максима Платонова



Народная любовь и популярность

Производство автомобилей «Лада Приора» началось в 2007 году, модель стала заменой «десятки» — ВАЗ-2110, и оказалась так же любима народом, как и предшественница. Многочисленные тюнинговые компании предлагали бесчисленные варианты доработок, превращая скромную «Приору» в подобие гоночного болида с дверьми типа «крыло чайки». В последние годы стали популярны варианты автомобиля с пневмоэлементами в подвеске, позволяющие во время стоянки опустить кузов автомобиля на асфальт.

Сам завод в последние годы всячески пытался поддерживать интерес к модели, выпуская новые комплектации, добавляя новые опции. Одни из последних модификаций — версии в белом и черном цветах, которые отличали 15-дюймовые колеса, двухцветная обивка сидений, глянцевые вставки в интерьере и другие опции.

Исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу ПАО «АвтоВАЗ» Ян Птачек считает, что модель уже не вписывается в нынешнюю линейку машин предприятия и формирует неверное восприятие бренда у покупателей. И если раньше такой автомобиль мог быть в салонах «Лады», то теперь покупатели ожидают увидеть нечто иное.

«Для своего времени «Лада Приора» была очень хорошим автомобилем, который помог АвтоВАЗу выжить 10 лет назад. В связи с кардинальными изменениями бренда «Лада» в течение последних трех лет и запуском нового поколения автомобилей в 2015—2018 гг. наши потребители меняют свое восприятие бренда. А это, в свою очередь, ведет к снижению спроса на «Ладу Приору. Таким образом, мы приняли логичное решение завершить производство данной модели и сконцентрироваться на полном обновлении модельного ряда LADA в ближайшие годы», — сказал Птачек.

Особой славы та машина не снискала, даже несмотря на то, что пилотировал ее известный британский гонщик, победитель этапов мирового туринга Джеймс Томпсон. Фото Morio / wikipedia.org

Всего же с 2007 года было произведено более 850 тысяч автомобилей. Наиболее удачным оказался 2011 год, когда было продано 138 тысяч автомобилей. Некоторое время модель выпускалась в Чеченской Республике на предприятии «Чеченавто».



Автомобиль отметился и на мировой гоночной арене. В 2009 году на трассах чемпионата мира по шоссейно-кольцевым гонкам (туринге) дебютировал болид Lada Priora WTCC. Однако, особой славы та машина не снискала, даже несмотря на то, что пилотировал ее известный британский гонщик, победитель этапов мирового туринга Джеймс Томпсон. Успех к гоночной команде АвтоВАЗа пришел в дальнейшем с «Грантой и особенно с «Вестой». Тем не менее «Приора» заложила основу и по праву заняла место в мировой гоночной истории. Кстати, увидеть гоночную модификацию автомобиля можно в парковом комплексе истории техники им. Сахарова в Тольятти.

Поставщикам без «Приоры» придется туго

В настоящий момент официально так и не объявлено, сменит ли «Приору» новая перспективная модель. Ранее появилась информация, что на Московском автосалоне эту самую модель покажут, но официального подтверждения эти данные не нашли. Генеральный директор Ассоциации предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности Самарской области» Андрей Крайнов уверен, что ждать смены в таком скором будущем не стоит. Замена придет в 2021 году, речь идет об автомобиле на новой платформе. По словам Крайнова, именно с этой новой платформой предстоит работать поставщикам, которые ранее снабжали волжский автозавод для сборки «Приоры».

«Тем, кто умеет работать только для «Приоры», скорее всего, придется покинуть автомобильную промышленность», — считает Крайнов. Однако, по его мнению, такая участь ждет только те компании, которые не развивались. «Очень тяжело подтянуть компании фактически с нуля до мирового уровня, как того требует рынок. Но сейчас мы работаем с разными поставщиками, взаимодействуем с правительством области. Могу сказать, что все, кто работает с нами, а таких компаний 16, смогут и дальше производить автокомпоненты», — рассказал Крайнов. Он отметил, что сейчас все в руках самих поставщиков — уже объявляются конкурсы для дальнейшей работы с новой платформой. И победит тот, кто развивает производство и гибко реагирует на потребности современного рынка.