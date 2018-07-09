Автомобильный секонд хэнд: продажи машин с пробегом растут, но их покупка по-прежнему напоминает «русскую рулетку»

Самый востребованный ценовой сегмент подержанных авто — до 500 тысяч рублей, самая популярная марка — Lada

Фото: Максим Платонов

Продажи машин с пробегом выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом. Из-за роста цен на новые авто многие предпочитают взять машину с историей, однако такие покупки всегда сопряжены с риском. Нечистые на руку продавцы скрывают дефекты, чтобы выручить большую сумму, и скрученный пробег может быть меньшим из зол. Что влияет на стоимость автомобиля, как проверить подлинность документов и узнать правду о техническом состоянии — в материале «Реального времени».

«В 2017-м рост продаж автомобилей с пробегом составил 40%»

В России растут продажи автомобилей с пробегом. По данным Автостата, в ПФО вторичный рынок прибавил 1%, в УФО — 2%, а в СКФО — 8%. В денежном отношении объем рынка автомобилей с пробегом в 2017 году составил 3 трлн рублей. В целом эксперты отмечают большой потенциал рынка подержанных автомобилей.

— На рынке автомобилей с пробегом примерно в три раза больше, чем новых автомобилей. И рост продаж автомобилей с пробегом значительно выше, особенно через официальных дилеров. В 2017 году по сравнению с 2016-м рост продаж авто с пробегом составил более 40%, а новых — 20%, — сообщили в компании «ТрансТехСервис».

Автомобилей с пробегом примерно в три раза больше, чем новых автомобилей. И рост продаж автомобилей с пробегом значительно выше, особенно через официальных дилеров



Лидеры среди автомобилей с пробегом Lada и Toyota, но на пятки им наступают Kia и Hyundai, которые второй год подряд демонстрируют рост. Это в целом характерно и для новых автомобилей: «В сегменте авто с пробегом наиболее популярны те марки, которые продавались новыми и были популярны 3 года назад. Ведь средний срок владения автомобилем — 3 года. Если в одно время было продано большое количество машин определенной марки, то сейчас их больше продается на вторичном рынке», — говорил ранее в интервью «Реальному времени» Вячеслав Зубарев, председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис», одной из ведущих в России по продажам как новых автомобилей, так и машин с пробегом.

Доверяй, но проверяй: на что обратить внимание при покупке авто с пробегом

Впрочем, есть и свои минусы — покупка авто с пробегом всегда сопряжена с риском. По статистике, 60% автовладельцев сталкивались с попытками обмана при покупке автомобилей с рук. В Татарстане в 2016 году 16 человек пострадали от действий мошенников — авторам объявлений о продаже звонили «покупатели», сделку купли-продажи заключали через нотариуса без передачи денежных средств, но с оформлением договора займа. Естественно возвращать долг мошенники не собирались, а заполучив автомобили, снимали их с учета ГИБДД и продавали по заниженной цене. Пострадавшими оказались и честные покупатели, которым, когда мошенническую схему раскрыли, пришлось вернуть автомобили прежним хозяевам.

— Первое что мы делаем, когда принимаем автомобиль с пробегом, проверяем юридическую историю — подлинность документов, есть ли обременения на регистрационные действия. Существует несколько источников, где это можно проверить — сайты ГИБДД, нотариальной палаты. Плюс у нас есть партнер — интернет-ресурс «Автотека», который предоставляет нам информацию по пробегу и прохождению технического обслуживания, — говорит представитель «ТТС Гарант» — подразделения «ТрансТехСервис», специализирующегося на продаже автомобилей с пробегом.

Надежный вариант — приобрести машину не на рынке, а в автосалоне, причем выбрать тот, который работает давно и имеет хорошую репутацию



Второе на что эксперты советуют обратить внимание — техническое состояние. Если вы не автомобильный гуру, то доверить его оценку лучше профессионалам. Самый надежный вариант — это приобрести машину не на рынке, а в автосалоне. Причем выбрать тот, который работает давно и имеет хорошую репутацию. Еще лучший вариант — если дилер авто с пробегом является еще и официальным дилером новых авто.

— Автомобили, которые покупались и обслуживались у нас, мы принимаем дороже, чем остальные. Почему? Мы про этот автомобиль все знаем, у нас имеется полная сервисная история, в результате предоставляем будущему покупателю самую достоверную информацию о состоянии машины. Не может быть такого, к примеру, что машина в прошлом месяце приезжала к нам на обслуживание с пробегом 120 тыс. км, а сейчас вдруг у нее 90 тыс. км, — отметили представители компании «ТрансТехСервис».

«Мы не доводим автомобиль до состояния нового, но он технически исправен, и человек знает, за что платит деньги»

Сейчас в салонах «ТрансТехСервиса», специализирующихся на продаже авто с пробегом, в наличии 5 тысяч автомобилей и большинство из них ранее приобретены там же. Это неудивительно, учитывая, что компания является официальным дилером 20 марок, лидером продаж, и, соответственно, большая часть автомобилей в регионе обслуживается у нее.

Куплен автомобиль в ТТС или у другого дилера — при приеме эксперт обследует кузов на повреждения и следы ДТП, для этого использует не только глаза, но и толщиномер. Далее совершает пробную поездку, выявляя возможные дефекты в работе двигателя, подвески и других узлов, после этого проводится комплексная диагностика. Если есть дефекты, влияющие на безопасную эксплуатацию, то их устраняют, проводят химчистку салона и полировку кузова. Для каждого автомобиля создается диагностический лист, в котором указана информация о техническом состоянии и рекомендации по дальнейшему обслуживанию.

Покупая автомобиль с рук, вы берете все риски на себя. Есть вероятность, что вам не предоставят полную информацию об автомобиле. Не из-за того, что хотят скрыть, просто могут не знать ее



По словам представителей компании, большинство автовладельцев знают о «больных местах» и разногласий с оценщиком не имеют, но в редких случаях, если считают, что выявленные дефекты не настолько существенны, идут продавать самостоятельно, скрывая их.

— Покупая автомобиль с рук, вы берете все риски на себя. Есть вероятность, что вам не предоставят полную информацию об автомобиле. Не из-за того, что хотят скрыть, просто могут не знать ее. Условно говоря — двигатель требует ремонта, но определить это без диагностики сложно. Мы проверяем, устраняем и говорим: «Эту машину можно эксплуатировать в дальнейшем без проблем. Мы не доводим автомобиль до состояния нового, но он технически исправен и человек знает, за что платит деньги, — говорит представитель «ТрансТехСервиса».

Знай цену: что влияет на стоимость автомобиля с пробегом

Доказать, что купленный с рук автомобиль уже имел дефект, практически нереально, поэтому все расходы по ремонту ложатся на нового владельца. Покупатели авто с пробегом в автосалонах в этом плане защищены гарантией. К примеру, «ТрансТехСервис» предлагает продленную гарантию от производителя — от 12 до 24 месяцев. Если производитель не предоставляет гарантию, то действует гарантия от автосалона — 14 дней со дня покупки, плюс нулевое ТО бесплатно. Кроме этого есть уникальное предложение — покупатель в течение недели может обменять автомобиль.

— Не потому что машина неисправна — просто человек, поездив, почувствовал, что это не его машина. Но все-таки люди очень серьезно подходят к покупке автомобиля, и такие случаи бывают редко, — говорят в «ТрансТехСервисе».

Двух одинаковых автомобилей с пробегом не бывает, каждая машина уникальна состоянием, условиями, в которых она эксплуатировалась



Для автовладельцев, планирующих продажу автомобиля или покупку авто с пробегом, интересен вопрос ценообразования. Двух одинаковых автомобилей с пробегом не бывает, каждая машина уникальна состоянием, условиями, в которых она эксплуатировалась. По словам экспертов «ТТС-Гарант», есть несколько факторов, снижающих цену. Первое — если автомобиль завезен не через официальных дилеров. Второе — если автомобиль не имеет истории обслуживания. Третье — пробег, особенно если он более 150 тыс. км. Четвертое — техническое состояние, наличие ДТП и тяжесть повреждений. К примеру, «ТТС-Гарант» не принимает автомобили с нарушенной геометрией кузова, побывавшие в серьезных авариях.

— Год выпуска не имеет большого значения, так как одна машина эксплуатируется мало, а другая — очень интенсивно, за год накатывая 100 тыс. км. Но если автомобиль согласно графику заезжает на сервис, то, в принципе, и после 100 тыс. км он будет в хорошем состоянии, — отметили специалисты компании «ТрансТехСервис».

Скидки, гарантия и приятные бонусы: на что можно рассчитывать при покупке авто с пробегом у дилера

Выделить марки, которые теряют в цене меньше всего, сложно, говорят эксперты. «Как правило, люди, покупающие автомобиль с пробегом, выбирают не по маркам и моделям, а по ценовому сегменту. И при выявлении потребностей первое, что мы спрашиваем, — это цена, далее — тип кузова и коробка передач». Что касается ПФО, то здесь больше всего пользуются спросом автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей».

Продать свой автомобиль автодилеру можно двумя способами. Первый — выкуп, когда владельцу сразу отдают деньги. Второй — «комиссионка»: автомобиль выставляется в автосалоне, салон фотографирует, размещает объявление, принимает звонки и продает автомобиль. В этом случае средства клиент получает только после реализации. Как правило, официальные дилеры предлагают услугу трейд-ин, когда владелец сдает свой старый автомобиль, одновременно покупая новый. В «ТрансТехСервисе» это распространяется и на автомобили с пробегом, в этом случае клиент получает еще и скидку 3%.

В регионах ПФО больше всего пользуются спросом автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей



Кредитные автомобили тоже не помеха. Дилер выкупает автомобиль по рыночной цене, оплачивает сумму долга банку, а разницу возвращает клиенту. Точно так же можно приобрести авто с пробегом в кредит. К примеру, ТТС сотрудничает с 15 банками, предлагающими ставку от 6,9% годовых, плюс могут быть бонусы от производителя.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что покупать автомобили с пробегом у дилера безопаснее, чем с рук. Во-первых, производители ведут историю сервисного обслуживания автомобилей, официальный дилер имеет к ней доступ, соответственно, у него самые достоверные сведения о техническом состоянии. Во-вторых, он тщательно проверяет юридическую чистоту. В-третьих — дает гарантию на автомобиль. Кроме этого есть ряд выгодных предложений — начиная от скидок для постоянных клиентов и заканчивая возможностью приобрести авто в кредит.

Партнерский материал

