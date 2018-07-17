«АвтоВАЗ» прекратит производство Lada Priora в конце июля

Российский производитель машин «АвтоВАЗ» снимет с производства модель Lada Priora из-за снижения на нее спроса.

«Lada Priora покинет сборочную линию в Тольятти в конце июля. Данное решение было одобрено руководством компании и продиктовано постоянно растущим интересом к последним моделям Lada и, как следствие, снижающимся спросом на модель Priora», — цитирует пресс-службу компании «Rg.ru».

Ранее уже не раз анонсировалось прекращение выпуска моделей авто отечественного производителя. Так, в мае говорилось, что концерн прекратит производство Priora, Granta и Kalina.