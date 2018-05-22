АвтоВАЗ в июле прекратит производство Lada Priora

АвтоВАЗ в июле прекратит производство автомобилей Lada Priora. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух дилерских компаний Lada.

Кроме того, в производственном плане компании на июль отсутствуют модели соплатформенников Granta и Kalina.

Собеседники газеты уточнили, что «АвтоВАЗ» перестанет выпускать дорестайлинговые модели этих автомобилей и готовится к производству рестайлинговых моделей в X-стиле.

Другие подробности производственного плана АвтоВАЗа не приводятся.

Напомним, что АвтоВАЗ с 1 мая 2018 года повысил цены на все модели и комплектации автомобилей Lada. Модель Lada Priora выросла в цене на 10 тысяч рублей. Минимальная стоимость автомобиля начинается с 424 900 рублей.