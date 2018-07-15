Куда пойти в Казани: послушать «JAZZ в Кремле», разбить яйца в Скорлупино и станцевать кизомбу

Афиша событий с 16 по 22 июля

Фото: Олег Тихонов

На следующей неделе казанцы смогут послушать джаз в Кремле и узнать мнение врача-токсиколога о произведениях французских импрессионистов. Ближе к уикенду можно будет посетить сразу три фестиваля, а также отметить Международные дни бокса и танца кизомба. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Татарские религиозные деятели поговорят о национальной самобытности (16+)

Всемирный конгресс татар с 19 по 21 июля проведет в Казани IX Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». В этом году мероприятие проводится в рамках празднования 200-летия со дня рождения известного религиозного деятеля и ученого Шигабутдина Марджани. На форум приглашены 1 100 представителей духовенства и гостей из Татарстана и 70 регионов РФ, а обсудят на нем туристические маршруты, религиозное образование детей и реализацию концепции «Ислам и татарский мир».

Врач-токсиколог поставит диагноз знаменитым импрессионистам (16+)

17 июля в «Смене» врач-токсиколог и научный журналист Алексей Водовозов прочитает лекцию «Диагноз по картине». На примере полотен Писарро, Моне, Ренуара и Дадда Водовозов расскажет о болезнях этих художников. Лектор — подполковник медицинской службы запаса, член экспертного совета премии имени Гарри Гудини, автор книги «Пациент Разумный. Ловушки «врачебной» диагностики, о которых должен знать каждый».

Начало лекции в 19.30, вход — добровольный взнос.

Алексей Водовозов прочитает лекцию «Диагноз по картине». Фото youtube.com



Ольга Скепнер откроет фестиваль «JAZZ в Кремле» (6+)

В середине недели Пушечный двор Казанского Кремля станет площадкой XII международного фестиваля «JAZZ в Кремле» с Ольгой Скепнер. В течение двух месяцев по четвергам в сердце Казани будет звучать джазовая музыка. Музыканты из России, Германии, Голландии и США дадут шесть концертов.

19 июля джазовый опен-эйр откроет концерт трубача и пианиста Себастиана Штудницки из Германии и российского LRK Trio (Евгений Лебедев, Антон Ревнюк и Игнат Кравцов). Штудницки — участник коллектива Mezzoforte, профессор консерваторий Берлина и Дрездена, основатель крупнейшего берлинского джазового фестиваля XJAZZ.

Начало в 19.00, стоимость входного билета от 500 до 1800 рублей.

Ivan Dorn выступит на фестивале «Arenaland» (6+)

21 июля территорию стадиона «Казань Арена» захватит фестиваль «Arenaland». Его хедлайнерами в этом году выступят Ivan Dorn, Каста, Noize MC, Джарахов и многие другие. На фестивале можно будет увидеть автомотошоу, посетить автовыставку, запустить змея на фестивале воздушных змеев, поучаствовать в FOOD-фестивале «О, да! Еда!» и в других развлекательных мероприятиях. В прошлом году фестиваль посетили 9 тысяч человек.

Начало в 13.00, стоимость входного билета standart — 1000 рублей, fun zone — 2000 рублей.

На два дня – 17 и 19 июля – в Казани в вечернее время увеличится количество велосипедистов. Фото Максима Платонова



Вечерняя велопрогулка по Казани (18+)

На два дня — 17 и 19 июля — в Казани в вечернее время увеличится количество велосипедистов. Всех любителей активного отдыха приглашают на вечернюю велопрогулку. При необходимости велосипед можно будет взять напрокат: двухчасовая аренда обойдется в 350 рублей. Велосипеды лучше бронировать заранее.

Начало прогулки в 18.30, сбор у «Планеты Фитнес» на ул. Хади Такташа, 24.

Эхо фестиваля фильмов о велокультуре (16+)

20 и 21 июля в «Смене» отзовется эхом Международный фестиваль кино о велокультуре, который ежегодно проходит в Германии, Польше и Нидерландах и включает в себя анимационные, документальные и игровые работы. Велосипед герои фестивальных фильмов воспринимают не как средство передвижения, а как друга, с которым можно исполнять невероятные трюки, зарабатывать на жизнь, влюбляться, совершать подвиги и преодолевать себя. Зрителям покажут картины из Швейцарии, Аргентины, Эстонии, Руанды и других стран.

20 июля начало в 19.30, 21 июля — в 18.00, стоимость входного билета 200 рублей.

Усадьба Скорлупино ждет гостей на яичный фестиваль (6+)

21 июля в усадьбе Скорлупино (Пестречинский район) пройдет яичный фестиваль. Его участников ждет чемпионат по метанию яиц, сковородошные забеги, петушиный бугурт с участием чемпиона мира, глобальные яичные гонки и другие конкурсы. Откроет фестиваль карнавал «Шоу белой Курицы».

Начало в 11.00, вход свободный.

21 июля в усадьбе Скорлупино (Пестречинский район) пройдет яичный фестиваль. Фото скорлупино.рф

В парк им. Горького приглашают боксеров-любителей (6+)

В конце недели, 22 июля, в парке им. Горького соберутся боксеры-непрофессионалы и спортсмены, не имеющие разряда по боксу. Им предлагают принять участие в открытых поединках, которые состоятся в честь Международного дня бокса.

Начало в 17.00, вход свободный.

Набережные Челны отметят Международный день кизомбы (6+)

На улицах Набережных Челнов флэшмобом отметят Международный день танца кизомба. Это танцевальное направление возникло на основе ангольской сембы и карибского зука. Четыре пары инструкторов подготовили хореографию, которую челнинцы исполнят 22 июля. Для участия во флешмобе достаточно сделать пожертвование и иметь футболку с эмблемой мероприятия.

Начало в 19.00.