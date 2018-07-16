Лагерь «Олимпиец»: как воспитывают будущих чемпионов

Фото: Олег Тихонов

В этом году в нижнекамском спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец» отдохнут 650 детей. Все они профессионально занимаются спортом, поэтому летом не хотят терять время и приезжают на активные тренировки.

«Практически целое лето провожу здесь, так что уже готов к соревнованиям»



В Корабельной роще синие ворота лагеря украшают пять олимпийских колец, словно напоминая мальчишкам и девчонкам о большой мечте каждого спортсмена. Если в обычный оздоровительный лагерь дети приезжают отдыхать, то в «Олимпиец» едут за большими достижениями. Сейчас здесь живут 227 детей, которые разделены по видам спорта — это боксеры, дзюдоисты, борцы, баскетболисты, легкоатлеты, лыжники и хоккеисты. Среди них Максим Понягин, который ездит в «Олимпиец» с семи лет. Впервые родители записали его в лагерь, когда мальчик только начал заниматься баскетболом. Вспоминает, что когда попал в «олимпийскую» команду, было тяжело, но он не сдался и вот уже на протяжении 10 лет не пропускает ни одного лета. Спортшколу Максим окончил, но продолжает поддерживать себя в форме, так как хочет поступать в Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма.

— Лагерь много чему научил. Со спортивной точки зрения он позволяет поддерживать форму. Я тренируюсь, готовлюсь к сезону. То есть сезон начинается в сентябре, а так как я практически целое лето провожу здесь, то уже готов к соревнованиям, — поделился с нами Максим.

Вот уже десять лет Максим каждое лето приезжает в лагерь

Попасть в «Олимпиец» — дело престижа



«Три месяца дома сидеть или здесь тренироваться — разница колоссальная», — уверен тренер по легкой атлетике Владимир Быков, для которого уже стало традицией каждое лето на вторую смену приезжать с командой легкоатлетов.

— Мы бы продолжали тренироваться и в городе, но там я их больше двух раз в день не соберу, а тут со всеми физическими нагрузками у нас получается почти четыре тренировки. Здесь очень хорошие условия, к примеру, мы бегаем на песках — прыжки выполняем, беговые упражнения, так стопа очень хорошо укрепляется. На стадионе или в манеже ведь нет столько песка. Мы приезжаем укреплять здоровье, а не чтобы проводить тренировку ради тренировки, — объяснил Владимир Быков.

Со всеми детьми работают профессиональные тренеры…

В расписании детей по две тренировки в день — до обеда и вечером. Для занятий спортом созданы все условия — три футбольных поля, легкоатлетический стадион, три волейбольных площадки, теннисный корт, баскетбольная площадка, тренажеры, павильон для спортивных единоборств, два бассейна, сауна. В лагерь заезжают с тренерами, поэтому берут только тех детей, кто серьезно занимается спортом, так что попасть в «Олимпиец» — дело престижа.

Во вторую смену в лагере живут 227 детей



Спортивное питание из двух комплексов меню

С этого года в лагере ввели новую систему спортивного питания — теперь у ребенка есть выбор из двух комплексов меню. Благодаря этому дети каждый день сами решают, что будут есть.

— Еще ни в одном лагере Нижнекамска такого нет. Вы заметили, дети ходят с синим или желтым браслетом? Им выдается меню, они выбирают и говорят, что, например, сегодня хотят питаться по «синему» комплексу и надевают синие браслеты. В прошлом году дети накрывали столы сами, а теперь они берут поднос, повар видит браслет и выдает им соответствующее блюдо, — рассказала старший воспитатель лагеря «Олимпиец» Людмила Панягина.

В этом году ввели два комплекса меню, поэтому дети сами выбирают, чем питаться

Несмотря на то, что на спорт отведено много времени, дети посещают здесь кружки, капустники, спектакли, танцевальные баттлы, поэтому ребята получают разностороннее развитие. В следующем году лагерю «Олимпиец» исполнится 50 лет. Все это время он является подведомственным лагерем «Нижнекамскнефтехима», предприятие помогает поддерживать всю инфраструктуру и выделяет средства на программу. Стоимость путевки в лагерь составляет 21 тыс. рублей, но родителям, которые работают на НКНХ, нужно оплатить только 3 300, остальную сумму покроет предприятие.