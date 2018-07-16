Лагерь «Олимпиец»: как воспитывают будущих чемпионов
В этом году в нижнекамском спортивно-оздоровительном лагере «Олимпиец» отдохнут 650 детей. Все они профессионально занимаются спортом, поэтому летом не хотят терять время и приезжают на активные тренировки.
«Практически целое лето провожу здесь, так что уже готов к соревнованиям»
В Корабельной роще синие ворота лагеря украшают пять олимпийских колец, словно напоминая мальчишкам и девчонкам о большой мечте каждого спортсмена. Если в обычный оздоровительный лагерь дети приезжают отдыхать, то в «Олимпиец» едут за большими достижениями. Сейчас здесь живут 227 детей, которые разделены по видам спорта — это боксеры, дзюдоисты, борцы, баскетболисты, легкоатлеты, лыжники и хоккеисты. Среди них Максим Понягин, который ездит в «Олимпиец» с семи лет. Впервые родители записали его в лагерь, когда мальчик только начал заниматься баскетболом. Вспоминает, что когда попал в «олимпийскую» команду, было тяжело, но он не сдался и вот уже на протяжении 10 лет не пропускает ни одного лета. Спортшколу Максим окончил, но продолжает поддерживать себя в форме, так как хочет поступать в Поволжскую государственную академию физической культуры, спорта и туризма.
— Лагерь много чему научил. Со спортивной точки зрения он позволяет поддерживать форму. Я тренируюсь, готовлюсь к сезону. То есть сезон начинается в сентябре, а так как я практически целое лето провожу здесь, то уже готов к соревнованиям, — поделился с нами Максим.
Попасть в «Олимпиец» — дело престижа
«Три месяца дома сидеть или здесь тренироваться — разница колоссальная», — уверен тренер по легкой атлетике Владимир Быков, для которого уже стало традицией каждое лето на вторую смену приезжать с командой легкоатлетов.
— Мы бы продолжали тренироваться и в городе, но там я их больше двух раз в день не соберу, а тут со всеми физическими нагрузками у нас получается почти четыре тренировки. Здесь очень хорошие условия, к примеру, мы бегаем на песках — прыжки выполняем, беговые упражнения, так стопа очень хорошо укрепляется. На стадионе или в манеже ведь нет столько песка. Мы приезжаем укреплять здоровье, а не чтобы проводить тренировку ради тренировки, — объяснил Владимир Быков.
В расписании детей по две тренировки в день — до обеда и вечером. Для занятий спортом созданы все условия — три футбольных поля, легкоатлетический стадион, три волейбольных площадки, теннисный корт, баскетбольная площадка, тренажеры, павильон для спортивных единоборств, два бассейна, сауна. В лагерь заезжают с тренерами, поэтому берут только тех детей, кто серьезно занимается спортом, так что попасть в «Олимпиец» — дело престижа.
Спортивное питание из двух комплексов меню
С этого года в лагере ввели новую систему спортивного питания — теперь у ребенка есть выбор из двух комплексов меню. Благодаря этому дети каждый день сами решают, что будут есть.
— Еще ни в одном лагере Нижнекамска такого нет. Вы заметили, дети ходят с синим или желтым браслетом? Им выдается меню, они выбирают и говорят, что, например, сегодня хотят питаться по «синему» комплексу и надевают синие браслеты. В прошлом году дети накрывали столы сами, а теперь они берут поднос, повар видит браслет и выдает им соответствующее блюдо, — рассказала старший воспитатель лагеря «Олимпиец» Людмила Панягина.
Несмотря на то, что на спорт отведено много времени, дети посещают здесь кружки, капустники, спектакли, танцевальные баттлы, поэтому ребята получают разностороннее развитие. В следующем году лагерю «Олимпиец» исполнится 50 лет. Все это время он является подведомственным лагерем «Нижнекамскнефтехима», предприятие помогает поддерживать всю инфраструктуру и выделяет средства на программу. Стоимость путевки в лагерь составляет 21 тыс. рублей, но родителям, которые работают на НКНХ, нужно оплатить только 3 300, остальную сумму покроет предприятие.
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