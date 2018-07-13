«Беспредел, самострой, вакханалия бездарности и безвкусицы. Постоянный напряг»

Рейтинг городов ЧМ-2018 от Ильи Варламова

Объездив все города чемпионата мира по футболу, блогер Илья Варламов подвел итог своему турне. Предлагаем читателям «Реального времени» ознакомиться с его рейтингом, в котором ранжируются 9 городов-хозяев мундиаля (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга).

Я побывал во всех городах-хозяевах чемпионата, изучил инфраструктуру и благоустройство, оценил организацию и теперь готов представить вам свой личный рейтинг городов ЧМ-2018!

Сразу отмечу, что Москву и Питер я рассматривать специально не стал — это города с особым бюджетом и особым подходом к ним — так что в рейтинг вошли 9 региональных городов.

Их я оценивал по следующим номинациям:

Стадион

Работа полиции

Новое благоустройство

Аэропорт

Фан-зона

Общая атмосфера в городе

Итак, делюсь впечатлениями по свежим следам!

Новый волгоградский стадион — не шедевр, но выглядит стильно, мне очень нравится. Самое крутое — это вантовая крыша, похожая на большое велосипедное колесо. Не знаю, кто там ворчал, что в Волгограде плохой стадион… 4 балла из 5.

Полиция… Ну как вам сказать) В Волгограде мне два раза пришлось общаться с сотрудниками ФСБ. Совершенно необоснованные запреты, незнание законов. 1 из 5.

Новое благоустройство. В Волгограде к чемпионату сделали парк напротив стадиона, поставили новые остановки, в центре поменяли плитку. В целом намного лучше, чем в некоторых других городах. 3 из 5.

Аэропорт. Как и в других городах, принимающих ЧМ, в Волгограде построили новый терминал. Он получился просторным, светлым и современным, хотя и без архитектурных изысков. Единственное — аэропорт маленький, хотя в Волгограде, наверное, больше и не нужно. 3 из 5.

Фан-зона в Волгограде — лучшая из всех городов! Она расположена на набережной 62-й армии, к которой ведет историческая Центральная лестница. И ступени этой лестницы образуют естественные трибуны. Поэтому в волгоградской фан-зоне очень удобно: большое количество зрителей имеет возможность смотреть матчи сидя. 5 из 5.

Общая атмосфера в городе. Ребята, я все понимаю, но мошка! Это ад! Маленькие твари летают в воздухе, заползают в рот, нос, глаза, уши, не дают разговаривать и дышать. Спасения от них нет никакого. Мошка мутировала, и ее не берут обычные средства от насекомых. С ее уничтожением власти не справились, хоть и потратили на это 65 миллионов рублей. 2 из 5.

Всего: 18 баллов из 30 возможных.

Стадион. Екатеринбург — единственный город, который подумал о том, что будет после чемпионата. Знаменитую выдвижную трибуну разберут, и количество мест на стадионе сократится, там продолжит играть ФК «Урал». Стадион «Центральный» в соответствии со своим названием удобно расположен в самом центре, а еще при его реконструкции сохранили исторический фасад. 5 из 5.

С полицией никаких проблем не было, даже когда я ночью гулял по городу не вполне трезвым и случайно посветил одному из полицейских светом камеры в лицо. В другое время меня бы уже, наверное, отп…ли в отделении, а тут ничего, обошлось. 5 из 5.

Новое благоустройство. Когда я только приехал в Екатеринбург, меня удивили многие решения. Но, посетив остальные города, я понял, что не так уж там все и плохо. Есть проблемы с качеством, не все продумано, но проекты современные, и есть шансы все улучшить. 4 из 5.

Аэропорт в Екатеринбурге уже не новый, но он остается одним из самых современных и удобных в России. Я бы даже поставил ему 5 баллов, если бы не охламон из САБ (Службы авиационной безопасности), который упорно пытался запретить мне снимать в терминале. Поэтому 4 из 5.

Фан-зона организована неплохо (за исключением очередей на входе): экран и звук на уровне, свободно продается пиво. Проблема только в том, что она слишком маленькая и не может вместить всех желающих. 3 из 5.

Общая атмосфера в городе… За атмосферу отвечали в основном иностранные болельщики. Сам город не особенно подготовился к приему гостей. По сравнению с Москвой все довольно буднично, на центральных улицах вообще разруха. 3 из 5.

Всего: 24 балла из 30 возможных.

Стадион у Казани большой и удобный, даже с медиафасадом, но с точки зрения архитектуры — ничего особенного. Благоустройство вокруг арены оставляет желать лучшего. Кроме того, сам стадион находится на отшибе, в спальном районе, добираться не очень удобно. 3 из 5.

Перед поездкой в Казань меня пугали татарстанской полицией, особенно на фоне недавней истории с квадрокоптером и в связи с тем обстоятельством, что мне предстояло провести встречу с читателями на открытом воздухе. Но никаких проблем не возникло, даже снимать никто не запрещал. За тот инцидент с дроном — минус балл, так что 4 из 5.

Как я уже говорил, Казань сегодня — номер один в России по благоустройству. Это единственная столица региона, которая может соревноваться с Москвой и Питером. Тут лучшие парки, дворы, общественные пространства и набережные. Что касается нового благоустройства к ЧМ (Фестивальный бульвар), то там есть спорные решения, но по сравнению с другими городами все сделано прекрасно. 5 из 5.

Новый аэропорт в Казани сделали еще к Универсиаде. Аэропорт отличный, один из лучших в России. Опять же, не поставлю пятерку только из любви к аэропорту Ростова. 4 из 5.

Фан-зону организовали на набережной реки Казанки, возле знаменитого здания ЗАГСа в форме казана. В самой фан-зоне нет ничего особенного, но порадовал променад, начинающийся прямо у станции метро. За современные общественные туалеты — дополнительный плюс. 4 из 5.

Атмосфера в городе просто отличная. Казань — один из лучших в России городов для прогулок. Можно даже забыть, что сейчас идет чемпионат, и гулять по улочкам центра, паркам и набережным. 5 из 5.

Всего: 25 баллов из 30 возможных.

Стадион в Калининграде красивый (особенно вечером) и уютный. Минусом можно считать неудобное расположение, но особых проблем это ни у кого не вызвало. 4 из 5.

Полиции в Калининграде было очень много, а заодно еще и Росгвардия на каждом шагу. Но все просто делали свою работу. Снимать не запрещали даже на вокзале, пьяных хорватов не волокли в участок. 5 из 5.

С благоустройством в Калининграде все как всегда: хотелось быть Европой, но… Вокруг стадиона просто выжженная земля с погибшими саженцами. Набережные сделаны бестолково. На той, что реконструировали к ЧМ, на протяжении километра только один спуск к воде. Газоны засеять не успели, детские площадки и тренажеры самые дешевые и некачественные. Из хорошего — неплохо отремонтировали Деревянный мост. 2 из 5.

Калининградский аэропорт Храброво, возможно, должен получиться неплохим, но его тупо не успели доделать. Еще идет стройка в терминале, не открыли бизнес-зал. Во всем терминале внутренних линий только одно маленькое кафе, мест на всех не хватает, за водой очередь! Самый п…ц в том, что нигде нет розеток! На дворе 2018 год… 2 из 5.

Фан-зона в Калининграде неплохая, ее устроили прямо около Дома Советов, который я призываю снести. Проблема только в том, что внутри совершенно негде сидеть, а люди на досмотре превышают свои полномочия. 3 из 5.

Атмосфера в городе праздничная. Хорваты оккупировали все бары и громко пели, местные девушки гуляли под ручку с нигерийцами. Настроение портило только бестолково организованное движение (например, власти города не догадались сделать центральную площадь пешеходной хотя бы в дни матчей) и обилие визуального мусора. С рекламой в Калининграде не сумели разобраться даже к ЧМ. 3 из 5.

Всего: 19 баллов из 30 возможных.

Что можно сказать про стадион в Нижнем… Он просто новый. Архитектура не выдающаяся. Архитекторы придумали колоннаду и бело-синюю расцветку, которая должна ассоциироваться с Волгой, но сделано все довольно топорно. 3 из 5.

К полиции в Нижнем вопросов нет. Четко, незаметно, все по делу. 5 из 5.

Новое благоустройство. Про благоустройство я писал. С одной стороны, выбрано правильное направление, попытка сделать стильно и современно. С другой стороны, очень плохое качество работ. В результате чемпионат еще не закончился, а новые проекты уже разваливаются. 2 из 5.

Аэропорт в Нижнем шикарный. Новый терминал аэропорта Стригино открыли только в 2016 году. Когда я там был, меня приятно удивило, что там даже каршеринг есть! В общем, все круто. Как и в случае с Казанью и Самарой, не ставлю 5, только чтобы не расстраивать Ростов. 4 из 5.

Фан-зону в Нижнем Новгороде открыли в самом центре города, фактически у стен кремля. Каких-либо проблем с организацией не видел. Пусть будет 4 из 5.

Общая атмосфера в городе на высоте. Народ гуляет, отдыхает. В городе есть отличные рестораны (лучший — «Митрич») и кофейни (в начале Покровки 4 кофейни на любой вкус). Но самое главное — в Нижнем волшебные закаты. 5 из 5.

Всего: 23 балла из 30 возможных.

Стадион крутой! Весь фасад — это огромный экран, на который можно транслировать счет и делать любую подсветку. Очень круто. 5 из 5.

Полиция в Ростове с южным колоритом. Многие сотрудники грубые, неопрятные, иногда смотришь и не понимаешь, бандиты это или полицейские. На ровном месте устроили конфликт, пытаясь запретить проносить камеру в фан-зону. 3 из 5.

Новое благоустройство. С парком около стадиона явно произошла какая-то ошибка. Если не знать предыстории, то это обычный неуклюжий провинциальный парк родом из 90-х. Какое-то нелепое и неудобное планирование, повсюду пивные и ларьки. Но мы-то с вами предысторию знаем: на парк потратили 800 миллионов рублей. 2 из 5.

Ростову очень повезло с новым аэропортом. С уверенностью можно сказать, что на сегодняшний день Платов — самый красивый и современный аэропорт в России. 5 из 5.

Фан-зона находится в центре, но входы сделаны совсем неудобно. В Ростове почему-то были самые большие очереди на вход. 3 из 5.

Атмосфера в городе прекрасная. В городе еще сохранились остатки исторических зданий и старых дворов, по центру интересно гулять. Здесь отличные рестораны (например, LEO Wine & Kitchen и «Книжный») и кофейни (например, Setter's). 4 из 5.

Всего: 22 балла из 30 возможных.

Стадион в Самаре интересный, но архитектура устарела лет на 20. Сегодня от архитектуры ждешь шоу! Мне хочется видеть интерактивные фасады, трансформацию в зависимости от времени суток и погоды. А какое шоу дает эта летающая тарелка? Чисто, скромно, но не более того. 3 балла из 5.

В целом с полицией проблем не было. Она была максимально незаметна. Патрули на набережной не мешали болельщикам бухать, курить и купаться. И я бы поставил самарской полиции 5 баллов, но нет. Есть в Самаре наикрутейший бар «Ветерок» — лучший бар в городе! И, естественно, там начали тусить все болельщики. Так вот, это не понравилось самарским полицейским, и они начали разгонять народ. Из бара! Ничего святого. 3 балла из 5 за «Ветерок».

Новое благоустройство. С этим в Самаре все грустно. Набережную сделали неправильно, убого. Если честно, мне даже неловко всерьез обсуждать этот проект. Примитивно, неграмотно, бездарно. Москвичи и казанцы просто рассмеются, глядя на это. Жители других городов могут не понять, что тут плохого, но это вопрос времени. Даже самарский губернатор признал, что новая набережная ему не понравилась. Кстати, как я и предупреждал, склоны набережной «поплыли» после первого же сильного дождя.

Благоустройства вокруг стадиона нет вообще. Так что обсуждать тут нечего. Я бы поставил 1 балл, но в Самаре привели в порядок некоторые здания в центре и сделали хорошие деревянные заборы. За это 2 балла из 5.

Аэропорт отличный. Хороший дизайн, чисто, четко, быстро. 4 из 5. Поставил бы 5, но Ростов-на-Дону обидится.

Очень круто, что в Самаре перекрыли весь центр! Город на время чемпионата стал пешеходным — получилась одна большая фан-зона, за что отдельный лайк. 4 из 5.

Общая атмосфера в Самаре вне всяких похвал. Шикарный город, очень крутые и гостеприимные самарцы. 5 из 5.

Всего: 21 балл из 30 возможных.

У футбольных комментаторов есть присказка «разбег на рубль — удар на копейку». Вот со стадионом в Саранске получилось так же. По изначальному проекту арена должна была получиться очень крутой и даже напоминающей «Соккер Сити» (FNB Stadium) в Йоханнесбурге. Но потом на саранском стадионе решили сэкономить, и получилось нечто похожее на большой ТЦ. 2 из 5.

Полиции в Саранске много. Непонятно, зачем ее столько в маленьком городе. Наверное, власти перестраховались на случай, если иностранные болельщики вдруг решат взять штурмом местную администрацию. В итоге многие полицейские откровенно скучали без дела, но проблем с ними не возникало. 4 из 5.

Новое благоустройство в Саранске на редкость убогое. Возле стадиона — пустая и неуютная набережная, в примыкающем к арене спальном районе — такой же пустой и неуютный «бульвар», на котором даже нет деревьев. Похоже, в Саранске вообще не очень хорошо понимают, что такое общественные пространства. 1 из 5.

В этом году в Саранске открыли новый пассажирский терминал, и за время чемпионата аэропорт обслужил больше 30 тысяч человек — столько же, сколько обычно он обслуживает за год. За это лайк, но непонятно, будет ли он окупаться впоследствии (а принадлежит он Республике Мордовия). 4 из 5.

Фан-зона обычная, но экраны расположены так, что вечером они засвечиваются солнцем, и ничего не видно. Почему-то не подумали о том, как люди будут смотреть футбол. 2 из 5

Атмосфера в Саранске гнетущая. По улицам ходит куча каких-то людей в камуфляже, отовсюду орет дурная музыка в духе «Радио Дача», и спасенья от нее никакого нет. Всюду знаменитые саранские заборы, а в пешеходных зонах почти нет деревьев. 1 из 5.

Всего: 14 баллов из 30 возможных.

Стадион, как вы знаете, остался тут с Олимпиады. Мне он не нравился тогда и не нравится сейчас. Стадион как будто не доделан. С некоторых ракурсов он смотрится хорошо, изнутри он смотрится даже круто, но если смотреть с других ракурсов, возникает ощущение, что вместо стадиона там лежит груда металлолома. Торчат какие-то конструкции – кажется, что там еще идет стройка. 2 из 5.

К полиции претензий нет, но вместе с полицейскими патрулировать улицы зачем-то отправили казаков. Обычно это непонятного вида мужики, которых даже в охранники не взяли бы. Они хреново выглядят, хреново себя ведут, неопрятные, хамоватые, неряшливые. Они курят, едят шаурму, не заботятся о внешнем виде. Все бы ничего, но иностранцы думают, что это российская полиция. Будут ли гости разбираться в цвете фуражки и значке? 2 из 5.

Нового благоустройства в Сочи нет, а старое разваливается. В 2014 году к Олимпиаде делали все наспех, а к чемпионату мира даже не привели город в порядок. Потрескавшийся асфальт, ржавые заборы, протертое покрытие на дорожках… Кроме того, с эстетической точки зрения Олимпийский парк довольно убогий и несовременный. Он и 4 года назад уже был неактуальным, а сейчас, когда в России делают просто шикарные проекты благоустройства, Сочи сильно расстраивает. 2 из 5

Аэропорт, если честно, мне не нравится. Он очень тесный, особенно зал вылета внутренних рейсов. Воздуха мало! Да и архитектура устаревшая. Какой-то монстр из 80-х. При выходе из аэропорта десятки наглых нелегальных таксистов прямо на глазах у сотрудников полиции предлагают свои услуги. Никто их не трогает: тут работает своя мафия, и чемпионат — не повод наводить порядок. 2 из 5.

Худшая фан-зона из всех. Расположена около Морского вокзала, тесная, маленькая, перекрыла движение на набережной. 1 из 5.

Общая атмосфера в городе. Сочи я не люблю в туристический сезон. Адлер ненавижу в любое время года. Беспредел, самострой, вакханалия бездарности и безвкусицы. Я уже подробно писал про все это. Сочи — единственный город, который не смог навести порядок с таксистами, Сочи напрягает назойливыми торговцами, ушлыми экскурсоводами. На каждом шагу тебя пытаются развести, обмануть. В Сочи постоянный напряг. 1 из 5.

Всего: 10 баллов из 30 возможных.

Итоги: