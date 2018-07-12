Оптовый рынок электроэнергии: история, реалии, перспективы

Начальник отдела энерготрейдинга ТГК-16 об особенностях рынка электроэнергии и проблемах перекрестного субсидирования

Фото: Максим Платонов

В результате реформы начала 2000-х годов создан российский рынок электроэнергии, сформированы оптовый и розничный рынки. Сегодня можно говорить, что эта модель состоялась и основные механизмы работают. Однако предела совершенству нет, и каждое из направлений не лишено своих противоречий и «подводных камней», считает начальник отдела энерготрейдинга ТГК-16 Булат Гиниятуллин. О том, как потребителям считают тариф на электроэнергию, почему перекрестное субсидирование до сих пор остается болезненным для отрасли вопросом и как бороться с неплатежами в электроэнергетике, он рассказал в интервью «Реальному времени».

— Булат Анварович, расскажите о сути рынка электроэнергии. С чего все начиналось?

— В начале 2000-х годов в стране серьезными темпами росло энергопотребление, и эксперты осознали грозящую перспективу нехватки генерирующих мощностей и угрозу надежности энергоснабжения на фоне старения основных фондов отрасли. Решить надвигающуюся проблему должны были формирование конкурентной рыночной среды в энергетике, разделение РАО «ЕЭС России» по видам деятельности и приватизация активов в потенциально конкурентных видах деятельности.

Одновременно с разделением РАО «ЕЭС России» была организована оптовая торговля электрической энергией на Федеральном (общероссийском) оптовом рынке электроэнергии и мощности (ФОРЭМ). ФОРЭМ представлял собой систему договорных отношений множества его участников (субъектов).

Началом функционирования существующей модели оптового рынка электроэнергии в Российской Федерации считается 1 ноября 2003 года — дата вступления в силу Постановления Правительства РФ от 24 октября 2003 года № 643 «О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода».





— Как функционирует этот рынок?

— Рынок электроэнергии состоит из оптового и розничного рынков. Наиболее важным из них является оптовый рынок, так как на нем в основном формируется конкурентная цена на электроэнергию, и только на нем централизованно осуществляются балансирование энергосистемы, управление нагрузками и оказание системных услуг.

Для торговли на оптовом рынке компания — покупатель или продавец — обязана получить статус участника оптового рынка и вступить в Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Совет рынка». На оптовом рынке торгуются два товара — электроэнергия и мощность.

Если плата за электроэнергию компенсирует генерирующим компаниям расходы в основном на топливо, то плата за мощность покрывает условно постоянные расходы поставщиков на поддержание оборудования — затраты на ремонт и амортизацию оборудования, запасные части и расходные материалы, заработную плату персонала и так далее.

Оптовый рынок электроэнергии поделен на три сектора: долгосрочный рынок двусторонних договоров (здесь ведется торговля по регулируемым и свободным договорам), рынок на сутки вперед (РСВ, конкурентный отбор наиболее дешевых предложений поставщиков электроэнергии для покрытия объемов потребления, проводимый на одни сутки) и балансирующий рынок (покупка/продажа объемов отклонений от РСВ в результате изменений объемов выработки или потребления отдельными участниками рынка).

На розничных рынках конечные потребители, включая население, приобретают электроэнергию у сбытовых организаций Ассоциацию «Некоммерческое партнерство Совет рынка» независимых сбытовых компаний и так называемых гарантирующих поставщиков, то есть у региональных сбытовых компаний, которые покупают электроэнергию на оптовом рынке и обязаны поставлять электроэнергию всем обратившимся к ним розничным потребителям в регионе присутствия.





— Как устроено ценообразование на рынке электроэнергии? Из чего формируется тариф для потребителей?

Для конечного потребителя розничного рынка, если он не является населением или приравненной к нему категорией потребителей, стоимость потребленной электроэнергии складывается из нескольких составляющих:

стоимость непосредственно электроэнергии, приобретенной сбытовой компанией на оптовом рынке;

стоимость мощности, которая формируется из мощности КОМ, мощности объектов ДПМ, ВИЭ, МСЗ, мощности гидроэлектростанций и атомных электростанций, стоимость мощности новой генерации в Крыму, на Дальнем Востоке;

сетевая составляющая, то есть стоимость услуг по передаче электроэнергии и потери электроэнергии в сетях, в том числе в процессе трансформации (снижения напряжения);

надбавка сбытовой компании.

Для населения и приравненных к нему категорий потребителей ФАС устанавливает тариф, в который входят стоимость электроэнергии и мощности поставщиков по регулируемым договорам, стоимость услуг по передаче электроэнергии и надбавка энергосбытовой компании.





— Бывает так, что два примерно одинаковых предприятия, находящиеся в разных регионах, платят за электроэнергию разную цену. К тому же цена меняется ежемесячно и может сильно отличаться от цены предыдущего месяца. От чего это зависит?

— На изменение нерегулируемой цены электроэнергии на оптовом рынке влияет множество факторов, связанных как с месторасположением точки генерации и потребления электроэнергии, так и с временем потребления. Влияние на цену оказывает удаленность от мест добычи газа: чем дальше от газового месторождения находится потребитель, тем больше в цене газа транспортная составляющая и, соответственно, выше цена газа и, как следствие, выше цена электроэнергии. Влияет также наличие или отсутствие крупных «дешевых» источников энергии — атомных станций, ГЭС и наличие/отсутствие соответствующей пропускной способности электрических сетей от этих источников к потребителям.

Если говорить о временном изменении цены, то влияние оказывают сезонные изменения режимов работы ГЭС, крупных ТЭЦ, АЭС. Например, в конце весны в период весеннего паводка объемы притока воды в реки значительно возрастают, ГЭС вырабатывают больший объем дешевой электроэнергии, что приводит к снижению цены. В отопительный период на рынке растет объем дешевого предложения электроэнергии от ТЭЦ за счет комбинированной выработки тепла и электроэнергии, что в итоге также приводит к снижению цены электроэнергии на оптовом рынке. Все эти колебания цены оптового рынка транслируются и на розничный рынок.

Если говорить о временном изменении цены, то влияние оказывают сезонные изменения режимов работы ГЭС, крупных ТЭЦ, АЭС. Фото vistanews.ru

— Сегодня промышленные потребители электроэнергии несут большие нагрузки в виде надбавок. Это и оплата инвестиций в строительство новых энергоблоков (т. н. ДПМ — договоры на поставку мощности), и строительство возобновляемых источников, генерации в Крыму. Сейчас к этому списку добавилось строительство мусоросжигательных заводов. На ваш взгляд, насколько подорожает электричество в связи с вводом МСЗ в Казани?

— Давайте проведем упрощенный расчет. На 2021 год по первой ценовой зоне, куда входят Европейская часть РФ и Урал, отобрано порядка 154 ГВт мощности. Нерегулируемая часть потребления мощности составляет примерно 75%, то есть 116 ГВт. МСЗ в Казани предполагается мощностью 50 МВт. Стоимость завода составляет 28 млрд руб. При заключении договора на поставку мощности на 15 лет цена мощности МСЗ за 1 МВт в месяц составит около 3 млн руб. То есть116 ГВт подорожают на 3 млн руб. Прирост цены электроэнергии составит около 3 копеек за 1 кВт*ч на 15 лет в ценах текущего года. Здесь надо учесть, что часть составляющих затрат для расчета цены мощности будут индексироваться с учетом индекса потребительских цен.

— Есть точка зрения, что МСЗ повлечет не только повышение тарифа для промышленных предприятий, но и для жителей. Что вы думаете по этому поводу?

— Учитывая, что для населения тариф устанавливается регулятором и темпы роста тарифа ограничены, думаю, что именно из-за запуска МСЗ роста тарифа на электроэнергию для населения не будет.

— Если говорить о надбавках, альтернативная энергетика также развивается за счет нагрузки на оптовый рынок электроэнергии. Нет ли в этом потенциальной угрозы для развития оптового рынка электроэнергии (ОРЭ)? Есть ли другие пути развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ), не нагружая традиционный рынок?

— В нашей стране из-за дороговизны ВИЭ и дешевизны газа развитие ВИЭ без поддержки возможно только в локальных изолированных зонах, где они конкурируют, например, с дизель-генераторами на привозном топливе. Соответственно, если освободить оптовый рынок от нагрузки ВИЭ, то поддержку ВИЭ необходимо оказывать из других источников, например, дотации государства.

«Перекрестное субсидирование понимают, как ценовую дискриминацию»

— Можно ли говорить, что оптовый рынок электроэнергии состоялся?

— Рынок состоялся, основные механизмы работают, но, как говорится, нет предела совершенству. Практически ежемесячно вносятся дополнения, изменения в регламенты оптового рынка.

Практически ежемесячно вносятся дополнения, изменения в регламенты оптового рынка. Фото Максима Платонова

— Одной из наболевших проблем в электроэнергетике является перекрестное субсидирование. Расскажите об этой тенденции, почему от нее хотят уйти?

— Перекрестное субсидирование в электроэнергетике — одна из наиболее актуальных проблем. Его понимают как ценовую дискриминацию: тариф на электрическую энергию для промышленных и коммерческих потребителей устанавливается выше предельных издержек, а для домохозяйств — ниже, так что первые вынуждены переплачивать и субсидировать последних.

Перекрестное субсидирование между промышленными потребителями и населением, заложенное в тарифах на тепловую энергию, вынуждает крупных потребителей производить тепловую энергию на собственных источниках, что в свою очередь приводит к недозагруженности ТЭЦ и снижению выработки электричества в наиболее эффективном когенерационном цикле.

Одной из негативных сторон сохранения перекрестного субсидирования является уход крупных промышленных потребителей от «большой» энергетики как в части объемов приобретения на оптовом рынке, так и в части оплаты услуг по передаче электроэнергии. Как следствие, растет тарифная нагрузка для остальных потребителей, снижается эффективность энергокомпаний, консервируются действующие энергомощности.

Ликвидировать перекрестку необходимо. Для исключения негативных социальных аспектов можно предусмотреть этапность и использовать специальные социальные механизмы (адресная поддержка, введение социальной нормы). Сокращение перекрестного субсидирования приведет к установлению правильных ценовых сигналов на рынке электрической энергии и экономики в целом. Финансовая нагрузка по субсидированию населения прочими потребителями частично транслируется на потребительские цены, что искажает экономические сигналы. Сокращение сроков ликвидации перекрестного субсидирования обеспечит больший уровень привлекательности работы потребителей в рамках ЕЭС России.

— Почему, на ваш взгляд, так сложно продвигается решение этого вопроса?

— Как показывают расчеты экспертов, в случае одномоментного снижения объемов перекрестного субсидирования отрицательный экономический эффект будет наблюдаться в большинстве отраслей промышленности и сферы услуг. Например, отрицательный эффект будет выражен в снижении валовой прибыли для торговли и посреднической деятельности, для сельскохозяйственной отрасли, для финансового посредничества и страхования. Со стороны потребителей сократится спрос, потому что уменьшатся доходы людей и увеличатся цены не только на электроэнергию, но и на услуги ЖКХ и др. В некоторых отраслях будет положительная динамика показателей эффективности, в частности, в черной и цветной металлургии. Вместе с тем отрицательный результат превысит положительный, что связано с особенностями дифференциации структуры спроса на товары и услуги у населения и промышленных потребителей. Таким образом, в результате одномоментного снижения объемов перекрестного субсидирования у участников энергорынка будут хуже экономические показатели, поэтому следует разрабатывать программу постепенного (поэтапного снижения) перекрестного субсидирования.

— Когда речь заходит о перекрестном субсидировании, как правило, поднимается вопрос роста тарифов. С какой скоростью должны расти тарифы на электроэнергию, чтобы достичь ликвидации перекрестного субсидирования? Не пострадает ли от этого самая незащищенная категория — бытовые потребители?

— Ликвидация перекрестного субсидирования не должна приводить к росту стоимости электроэнергии в целом сверх размера инфляции. В этом случае сокращение перекрестного субсидирования не окажет значительного негативного влияния на население, при этом система адресного субсидирования отдельных категорий граждан позволит более эффективно оказывать поддержку населению.





Ликвидация перекрестного субсидирования не должна приводить к росту стоимости электроэнергии в целом сверх размера инфляции. Фото mos.ru

— По вашим прогнозам, насколько увеличится тариф на электричество для жителей в этом году?

— Тарифы для населения на 2018 год уже установлены, как и годом ранее они меняются с 1 июля. Согласно постановлению Госкомитета РТ по тарифам с 1 июля тариф для населения составляет 3,69 руб/кВт*ч с ростом к тарифу первого полугодия на 3,65 %.

Как повысить платежную дисциплину

— Не могу не затронуть еще один краеугольный камень в электроэнергетике — высокий процент неплатежей. Минэнерго ужесточило платежную дисциплину, повысило штрафы для потребителей. Но долги все равно растут. Как вы считаете, почему меры не имеют воздействия?

— На это вопрос, к сожалению, нельзя ответить односложно. По моему мнению, эти штрафы недостаточно эффективны ввиду их незначительного влияния на неплательщиков. Возможным решением будет принятие законодательных актов с введением отпуска электроэнергии только после предоплаты для постоянных неплательщиков.

— Сейчас потребителей хотят перевести на прямую оплату поставщикам ресурсов, минуя управляющие компании. Какую выгоду в данном контексте получает потребитель?

— Это должно повысить собираемость средств с потребителей. В конечном счете принятый закон позволит регулировать отношения конфликтующих юридических лиц: УК и РСО. Что же касается собственников жилья в многоквартирных домах, то надеяться на уменьшение тарифов им не следует.

Собственникам жилья в многоквартирных домах не следует надеяться на уменьшение тарифов. Фото Максима Платонова

— Подводя итоги, как вы считаете, в каких реформах нуждается российский рынок электроэнергии в ближайшее время? Какие перспективы у него есть?

— Рынок электроэнергии не стоит на месте, он постоянно меняется под текущие реалии, например, в этом году должен состояться запуск кампании ДПМ-2, направленной в основном на модернизацию и продление ресурса действующего энергетического оборудования ТЭС. В ближайшей перспективе хотелось бы видеть шаги, направленные на поэтапную либерализацию сектора регулируемых договоров, совершенствование рынка на сутки вперед, разработку действенного механизма по выводу из эксплуатации морально и физически устаревшего оборудования.

В перспективе, я думаю, будут развиваться такие направления рынка, как распределенная генерация, рынок системных услуг в части привлечения потребителей к регулированию потребления, «интернет энергии», то есть развитие систем накопления энергии.