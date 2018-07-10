«Не Бабич является барьером для отношений Минниханова с «верхами»

Эксперты о возможном уходе Михаила Бабича с поста полпреда президента РФ в ПФО и кандидатурах на его замену

Фото: Максим Платонов

Накануне появилась информация о том, что на должность полномочного представителя президента РФ в ПФО рассматриваются кандидатуры сенатора Любови Глебовой, а также замруководителя аппарата правительства РФ Евгения Забарчука. При этом ранее сообщалось, что действующий полпред Михаил Бабич не будет переназначен полпредом в ПФО, и сейчас рассматривается вариант о его назначении послом в Белоруссию. «Реальное время» расспросило российских политологов о названных кандидатурах, а также о возможном уходе Бабича со своего поста и влиянии данной ситуации на Татарстан.

«Бабич является достаточно молодым управленцем, что расширяет его карьерные перспективы»



Новость о том, что на смену Михаилу Бабичу на посту полномочного представителя президента РФ в ПФО может прийти сенатор Любовь Глебова или же заместитель руководителя аппарата правительства РФ Евгений Забарчук, появилась накануне — об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник. А двумя неделями ранее то же издание, опять же ссылаясь на «источник, близкий к ситуации», сообщило, что переназначать Михаила Бабича на посту полпреда не будут — вместо этого он якобы станет послом России в Белоруссии.

Стоит заметить, что информация о возможной смене должности Бабича появилась на следующий день после масштабного «полпредопада» (26 июня президент РФ сменил сразу трех своих полномочных представителей — в Уральском, Северо-Кавказском и Центральном округах, и переназначил еще троих). Тогда политологи полагали, что Бабич не был отправлен в отставку вместе с остальными, поскольку «его позиции крайне устойчивы». Однако последние новости заставляют в этом усомниться.

— К слухам о будущих перестановках всегда стоит относиться с заметной долей скепсиса — вспомним, как не сбылись многие популярные прогнозы по поводу нынешнего состава правительства РФ, — предостерегает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков. — Как бы то ни было, для России отношения с Белоруссией приобретают дополнительное значение на фоне напряженности с Украиной вообще и новых поводов для газовых споров с Киевом в частности. В этих условиях для Москвы особенно важны стабильные отношения с Минском. Конечно, очень многие вопросы в российско-белорусских отношениях решаются совсем на другом уровне (скажем, переговоры о цене на газ для Белоруссии традиционно велись на уровне вице-премьеров правительств).

Собеседник нашего издания напоминает, что ранее послами РФ в Белоруссии уже назначались отставные губернаторы (получивший агреман, но так и не отправившийся в Минск экс-глава Саратовской области Дмитрий Аяцков и нынешний посол — экс-губернатор Алтайского края Александр Суриков). И, по мнению эксперта, в глазах многих наблюдателей данный пост «не ассоциируется с большими перспективами».

— Но, возможно, перед новым послом в Минске Кремль поставит и дополнительные задачи. Кроме того, примеры возвращения с дипломатической работы к заметной роли, например, в региональной политике в недавней истории также были — вспомним Рамазана Абдулатипова, через некоторое время после работы послом в Таджикистане избранного в Госдуму и затем более четырех лет возглавлявшего такую значимую республику, как Дагестан. Но тот же Абдулатипов, вернувшись в 2009 году с дипломатической работы, был уже в довольно солидном возрасте, а Михаил Бабич является достаточно молодым управленцем (сейчас ему 49 лет), что расширяет его карьерные перспективы, — считает Михаил Нейжмаков.

«Любовь Глебова — человек Кириенко, Бабич — нет»

По мнению ведущего аналитика Агентства политических и экономических коммуникаций, в случае реальной замены полпреда в Приволжье назначение на данный пост каждой из обсуждаемых кандидатур может иметь свои обоснования.

— Опыт работы Евгения Забарчука в системе Минюста и Генпрокуратуры может иметь дополнительное значение в условиях, когда отношения Центра с регионами федерального округа связаны и с разрешением значимых правовых вопросов (вспомним ситуацию вокруг законопроекта о добровольном изучении национальных языков). С другой стороны, Любовь Глебова уже работала заместителем полпреда в Приволжье, когда этот пост занимал Сергей Кириенко. А ряд аспектов существующей федеральной политики в отношении округа можно считать продолжением тенденций, заданных в начале 2000-х, — резюмирует эксперт.

Руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества, кандидат политических наук Евгений Семенов отказался комментировать «то, что пока не является фактом», имея в виду переход Михаила Бабича на должность посла, однако сказал пару слов о предполагаемых кандидатурах.

— Обе кандидатуры достойные. Я в меньшей степени знаю второго кандидата [Забарчука], а что касается Любови Глебовой, то могу сказать, что у нее есть огромные преимущества: она хорошо знает регион (я имею в виду Нижегородскую область) и Приволжский федеральный округ. Она имеет огромный опыт работы и там, и там. Плюс, она уже была заместителем полпреда в ПФО при Кириенко. Если ситуация сложится таким образом, что Любовь Глебова получит это назначение, то, на мой взгляд, это будет абсолютно адекватное, взвешенное и профессиональное кадровое решение. Но давайте для начала дождемся того, чтобы предположения стали фактами, — высказался эксперт.

В свою очередь, известный российский политолог Аббас Галлямов считает, что Бабич — самый эффективный из всех полпредов: «На мой взгляд, отправлять его в Белоруссию было бы для Кремля непростительным разбазариванием своих достаточно скудных кадровых ресурсов». Несколько иной позиции придерживается специалист в области социально-экономического развития регионов, социальной и политической географии Наталья Зубаревич.

— Во-первых, Бабич сидит очень долго. Во-вторых, полпредство сейчас не является реальным инструментом управления — это инструмент сбора данных, контроля за губернаторами и организации различных посещений «федеральных людей». По этой причине меня категорически не волнует, кто и где является полпредом. Их реальный функционал — писать рапортички «наверх» и собирать начальников регионального уровня. Поэтому Иванов, Петров, Сидоров, Бабич, Глебова — не имеет значения, — считает эксперт. — Любовь Глебова — человек Кириенко, Бабич — нет. Поэтому Кириенко ставит своих. Глебова, если не ошибаюсь, возглавляла Россотрудничество, но человек остался без места, а значит, своего надо пристроить. Вот и пристраивают.

Также в беседе с корреспондентом «Реального времени Наталья Зубаревич затронула вопрос влияния данной ситуации конкретно на Татарстан.

— Что это меняет для Татарстана? Понимаете, для Татарстана крайне важны отношения Минниханова непосредственно с «верхами», поскольку не Бабич является барьером для этих отношений, и не Глебова. Уровень Минниханова при всех проблемах — авиакомпания, язык, «Татфондбанк»… Да, проблемы были, есть некоторое ухудшение ситуации, но Бабич или Глебова на это ну никак не влияют, — считает эксперт.