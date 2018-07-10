Высокий прессинг, «конспекты Семака» и тактические эксперименты

Чем занимается Томаров с «Уфой» на сборах

Накануне ФК «Уфа» отправился в австрийский Майрхофен на заключительный тренировочный сбор. Напомним, это межсезонье — первое в карьере Сергея Томарова, когда он полноценно готовит башкирский клуб к новому чемпионату в ранге главного тренера «Уфы». Важность этого момента и для команды, и для него самого трудно переоценить: полноценные сборы означают, что тренер успеет внести свои коррективы и идеи в организацию игры. Что уже успел сделать Сергей Александрович со своей командой на прошлых сборах, разбирает популярный футбольный блогер-тактик Алик Магизов в колонке, написанной для «Реального времени».

Высокий прессинг как продолжение футбола Семака

Один из способов давления на соперника — прессинг. Чем он выше и активнее, тем больше шансов завладеть мячом на более выгодных позициях. «Уфа» Сергея Богдановича точно не была «автобусом» и хорошо владела этим инструментом, что доказывает метрика PPDA (демонстрирует, насколько активно прессингует команда).

№ Команда PPDA 1 ЦСКА 7,63 2 «Краснодар» 7,9 3 «Зенит» 8,12 4 «Спартак» 8,34 5 «Локомотив» 8,59 6 «Рубин» 8,86 7 «УФА» 10,4

В игре против «Университати» была видна заготовка Сергея Томарова — «Уфа» очень высоко поджимала соперника. Защитникам румынской команды такое давление значительно усложняло жизнь, временами они даже не знали как выходить из обороны в атаку (ситуативно один из уфимских нападающих перекрывал даже вратаря) и теряли мяч в опасных для себя зонах. Еще одним следствием такой активной игры подопечных Томарова стали перехваты на чужой половине поля, после которых развивались неплохие атаки.

Преемственность стиля

Одним из аргументов в пользу назначения Сергея Александровича на должность тренера было то, что он в команде на всем пути ее становления и все это время точечно набирался опыта от предыдущих тренеров. Это означало, что тренер останется верен вертикальному атакующему футболу «Уфы», который все больше прибавляет в зрелищности.

«Горожане» продолжили комбинировать на флангах, строя треугольники и освобождая пространство для Живоглядова. Стоит отметить и Салатича, который в свои 32 года демонстрирует отличный уровень игры. Особенно хороша высокая культура паса, за счет которой он в один пас может вывести игрока Уфы один в один с вратарем соперника. В сложных ситуациях, когда не удается выйти из обороны через средний пас, его умения очень помогут. Такой опыт точно пригодится в еврокубковых баталиях, где Уфа планирует пройти до группового этапа.

Физические нагрузки затуманили глаза болельщикам

Очень много было вопросов к тренерскому штабу после разгромного поражения от команды «Ред Булл Зальцбург». На самом деле ничего страшного там не произошло. Давайте разбираться.





Очень много было вопросов к тренерскому штабу после разгромного поражения от команды «Ред Булл Зальцбург». Фото vk.com/ufafc



Именно сейчас нагрузки формируют у игроков основу физической подготовки, с которой они будут бегать до самого перерыва в чемпионате, то есть до декабря. В условиях более плотного календаря на сезон, по два матча в неделю, это самый верный способ подготовить игроков. Накануне, перед матчем, игрокам была дана тяжелая нагрузка, из-за которой они выходили на игру против австрийцев уже «забитыми». Это правда. По игре было видно, что команде физически тяжело противостоять крепкому клубу, особенно с тем физически истощающим футболом, который предложил соперник: с активным прессингом, обилием беговой работы. На этом фоне башкирский клуб выглядел разобранным. Очень тяжело выходили из обороны в атаку, а из-за давления со стороны соперника было много брака в передачах. Еще одна важная деталь — «Уфа» играла против клуба, который в прошлом сезоне дошел до полуфинала Лиги Европы. Это очень важно для понимания уровня соперника.

Зачем в преддверии двух спаррингов давать такую нагрузку, можно спросить у Станислава Черчесова. Сборной России очень тяжело давались контрольные матчи перед чемпионатом мира (за что ее жестко критиковали), а сейчас у нее лучший выхлоп по «пробегу» среди всех участников ЧМ.



Эксперименты и заготовки

Наконец-то мы увидели чешского полузащитника Ондржея Ванека в общей группе. Он залечил свою травму и уже приступил к основным тренировкам. Это, бесспорно, большой плюс, если не для квалификации в Лиге Европы, то для ротации в чемпионате точно. Ванек круто помогает билд-апу, открываясь под прием мяча при переходе из обороны в атаку. На сборах можно было увидеть, что тренерский штаб натаскивает его подключения в завершающей стадии атаки. Пока в контрольных матчах он не успел принять участия, но стоит ждать его появления в ближайшее время.





26 июля Сергея Томарова и его команду ждет первый экзамен. И сразу в Лиге Европы. Фото gorobzor.ru



Еще одна приятная новость с этих сборов — удачный эксперимент с Неделчару в опорной зоне. Сергей Семак в одном из интервью говорил, что «Уфе» не хватает качественного опорного полузащитника в схеме 3-5-2 с навыками разрушителя. В матче против австрийского «Ред Булла» Томаров по ходу матча передвинул румына в опорную зону, за счет чего центр наконец-то перестал быть проходным двором. Скорее всего, это осознанный ход — Неделчару качественно играет в защите и не так часто, как Никитин и Табидзе, вступает в отборы, сосредотачиваясь на перехватах. То есть его сложнее обыграть за счет дриблинга или «стеночки». Еще одной опцией его игры является качественная пасовая активность, он умеет одинаково хорошо выдавать как средние, так и длинные передачи. Все эти качества помогают ему проявить себя на новой позиции. Очень важно иметь такого исполнителя, когда ты не хочешь жертвовать атакой, выпуская оборонительного игрока.

Остается напомнить, что уже 26 июля Сергея Томарова и его команду ждет первый экзамен. И сразу в Лиге Европы.