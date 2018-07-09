Ой, мамочки: среди 35 декретниц РТ разыграют 100 тысяч за бизнес-идею

Пока в России спорят о налогах для самозанятых, самую массовую их категорию поддержат грантом программы «Мама-предприниматель»

Федеральный образовательный проект по поддержке женского предпринимательства «Мама-предприниматель» стартовал сегодня в татарстанском Доме предпринимательства. 35 молодых мам, среди которых некоторые имеют на руках двух-трехлетних малышей, прошли предварительный конкурсный отбор и включились в образовательный проект с тем, чтобы в финале выиграть безвозмездный грант в 100 рублей для открытия своего дела. Победительницу определят 13 июля, и, скорее всего, ею станет участница со стартапом в индустрии красоты.

Для тех, кто дома с малышами



Федеральная обучающая программа «Мама-предприниматель», разработанная Корпорацией МСП совместно с «Опорой России» для развития женского предпринимательства еще в 2016 году, наконец-то добралась до Татарстана (о проблемах самозанятых мам наше издание писало неоднократно). Сегодня о ее старте официально было объявлено руководством фонда развития предпринимательства в Доме предпринимателя на Петербургской, 28. В нее попали 35 молодых женщин, чьи бизнес-идеи прошли предварительную оценку экспертного жюри, и теперь они претендуют на главный приз в 100 тысяч рублей от соорганизатора программы благотворительного фонда — косметической фирмы Amway. Это безвозмездный грант молодой маме для открытия своего дела.

Глава Центра поддержки предпринимательства Тимур Гумеров, выступивший одним из организаторов программы, рассказал, почему Татарстан наряду с другими регионами включится в федеральную программу, хотя и с опозданием на два года. По его словам, главная цель программы — оказать содействие женскому предпринимательству в регионе, но не для всех поголовно, а только для наиболее социально уязвимых женщин. То есть для тех, кто сидит в декретном отпуске, матерей несовершеннолетних детей, а также женщин, находящихся на учете в службе занятости (безработных мам), уточнил он. Остальные в нее попасть не смогут. Впрочем, формальных оснований недостаточно. Для непосредственного вхождения в обучающую программу «Мама-предприниматель» претенденткам предстояло пройти кастинг бизнес-идей, которые оценивало экспертное жюри.

По словам Тимура Гумерова, главная цель программы — оказать содействие женскому предпринимательству в регионе, но не для всех поголовно, а только для наиболее социально уязвимых женщин. Фото e-nkama.ru

Конкурс мамочек: 10—12 человек на место

Конкурс среди молодых мамочек, рванувших из декретного отпуска на переподготовку в бизнес, оказался высоким. По словам Тимура Гумерова, от женщин поступило 400 заявок, то есть на каждое место претендовали 10—12 человек. Он подчеркнул, что жюри оценивало не традиционные бизнес-проекты со всеми вытекающими отсюда последствиями, а только бизнес-идеи как таковые — без экономических расчетов о сумме необходимого стартового капитала. «Многие идеи мамочек были взяты из реальной жизни по уходу за ребенком или из опыта предыдущей работы, — рассказал Тимур Гумеров. — Например, одна мама предложила создать точку по прокату прогулочных колясок, другая — школу для подготовки детей к 1 классу. Но были идеи, которые выходили за рамки семейных вопросов. Одна женщина, имеющая 15-летний стаж работы секретарем, предложила открыть школу для подготовки профессиональных референтов. Мы оценивали прежде всего оригинальность идеи, ее жизнеспособность, но не просчитывали экономическую эффективность», — пояснил он. Главное, чтобы идеи не были скачаны с интернета, а являлись собственными оригинальными наработками.

100 тысяч рублей — этого достаточно на старте



Организаторы считают, что первоначальный капитал в 100 тысяч для открытия собственного дела может оказаться достаточной суммой для молодой мамочки на начальной стадии. В качестве аргумента Тимур Гумеров поделился идеей, которую подавала его жена, чтобы открыть собственный бизнес. «При подготовке к никаху она не могла найти в городе подходящего платья, поэтому начала просматривать интернет-ресурсы. Я помню, что она говорила, ей достаточно 200 тысяч рублей, чтобы открыть прокат платьев для никаха», — рассказал он. Оказалось, что самые доступные по цене платья для никаха продают в столице Чеченской Республики, в Грозном, а в Казани за них приходится переплачивать в 2—3 раза. И подобных нехитрых схем по развертыванию бизнеса мамочек, не отходя от кассы, точнее — от малышей, еще много.

В течение четырех дней участницам проекта предстоит не только изучить теоретические азы бизнеса, но и погрузиться в реальную бизнес-среду



— 100 тысяч рублей для начала — этого достаточно, — уверен он. — А завтра, когда они встанут на ноги, смогут к нам прийти и воспользоваться другими мерами государственной поддержки. Это же не так, что мы их обучили и сказали: «Девочки, до свиданья, больше не звоните». У нас есть телефон горячей линии, Минэкономики, фонд поддержки предпринимательства, Дом предпринимателя. Если ей понадобится оборудование, — пожалуйста, можно взять в лизинг, — мечтает он. — Захочет разместиться на промплощадке, — пожалуйста, приходите в фонд поддержки предпринимательства, мы вас разместим! Мы можем зерно засадить, поливать и будем вести до того времени, пока оно взошло.



Женская логика

Зачем молодые мамочки из декрета рвутся в бизнес, если как раз в этот момент в них сильнее всего нуждаются маленькие дети? Сами участницы называют основным стимулом к предпринимательской деятельности стремление к материальному благополучию, желание реализовать свою идею и приносить пользу. А среди барьеров к старту предпринимательской деятельности называют отсутствие финансовых возможностей и нехватку знаний и опыта.

В течение предстоящих четырех дней участницам проекта предстоит участвовать в лекциях и мастер-классах. В это время им предстоит изучить не только теоретические азы бизнеса, но и погрузиться в реальную бизнес-среду. От состоявшихся бизнесвумен они смогут получить персональные рекомендации для своих бизнес-проектов. Финальная часть программы — конкурс бизнес-планов участниц. По итогам защиты бизнес-планов перед независимым жюри определяется победительница, которая получит грант на открытие своего бизнеса. Ее выберут 13 июля, и, возможно, ею станет та, кто занята в индустрии красоты, поскольку благотворительный грант выделяет косметическая фирма.

Победительницу, которая получит грант на открытие своего бизнеса, выберут 13 июля



Добавим, что в 2016—2017 годах программа была реализована в 21 субъекте РФ, где специалисты корпорации провели 25 тренингов, обучили более 700 женщин, из которых 28 победительниц получили гранты. В 2018 году при участии корпорации программа уже стартовала в 12 субъектах, где в ней приняли участие 323 женщины, из которых 12 победительниц получили гранты. До конца текущего года программу планируется реализовать не менее чем в 50 субъектах РФ.