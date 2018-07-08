Видео недели: нога Акинфеева, «Казань офигенна» и Матвиенко, танцующая под Бузову

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Нога Акинфеева

Исторический момент — вратарь российской футбольной сборной Игорь Акинфеев отбивает мяч в серии послематчевых пенальти. Благодаря этому наша команда впервые вышла в четвертьфинал ЧМ.

Казань — это офигенно!

В Казань прилетел человек-мем Томер Савойя (герой ролика «Россия о*****а, братан!»), чтобы поддержать сборную Бразилии. Местным журналистам удалось найти его в огромной толпе фанатов и попросить похвалить наш город в свойственной ему манере. Также Савойя попросил у президента РФ выдать ему российское гражданство. Свое обращение он начал со слов: «Владимир Владимирович, братан, от души!».

Вечная борьба добра со злом

Очень жизненное видео о том, как на протяжении четырех минут пассажиры автобуса, не проронив ни слова, борются за окно.

Матвиенко танцует под Бузову

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с главой Мордовии Владимиром Волковым, мэром Саранска Петром Тултаевым и волонтерами ЧМ станцевала под песню Ольги Бузовой «Мало половин». Матвиенко находилась в Саранске с рабочим визитом, и после «разминки» она продолжила осмотр объектов ЧМ-2018.

Болельщик «допрыгался» на полицейском авто



В Воронеже на видео сняли разбушевавшегося футбольного фаната, который попрыгал на полицейском автомобиле. В ответ правоохранители довольно жестко «успокоили» мужчину дубинками.

Австралийский комик в Казани



Австралийский стенд-ап комик Харли Брин снял смешной видеоролик о своих похождениях по Казани. Он прибыл в наш город вместе со сборной Австралии, база которой размещалась в столице РТ.

В любой непонятной ситуации притворяйся исландским болельщиком



В Ростове водитель грузовика прикинулся исландским болельщиком и попробовал разыграть полицейского. Сотрудник ГИБДД хоть и раскусил хитреца, но до последнего решил ему подыгрывать.

«Грязные домогательства»

По сети разошлось забавное видео, на котором девушки зацеловывают иностранного журналиста в прямом эфире. Пользователи сразу же принялись иронизировать и придумывать остроумные описания к ролику, пытаясь сыграть на теме харассмента. К примеру, в «Фейсбуке» можно было встретить такую подпись: «Грязным домогательствам в прямом эфире подвергся репортёр южнокорейского телеканала MBN News. Ждем от девок публичных извинений».

Кровавый дождь в Норильске



Во вторник в Норильске прошел «кровавый дождь». Представитель «Норникеля» заявил прессе, что это просто пыль с крыши завода…

Происшествие в Магнитогорске



Много просмотров на этой неделе собрало страшное видео, снятое в Магнитогорске: маленький ребенок на ходу выпал из машины. Каким-то чудом ехавшие позади автомобилисты успели затормозить.