Видео недели: нога Акинфеева, «Казань офигенна» и Матвиенко, танцующая под Бузову
Топ видеороликов по версии «Реального времени»
Нога Акинфеева
Исторический момент — вратарь российской футбольной сборной Игорь Акинфеев отбивает мяч в серии послематчевых пенальти. Благодаря этому наша команда впервые вышла в четвертьфинал ЧМ.
Казань — это офигенно!
В Казань прилетел человек-мем Томер Савойя (герой ролика «Россия о*****а, братан!»), чтобы поддержать сборную Бразилии. Местным журналистам удалось найти его в огромной толпе фанатов и попросить похвалить наш город в свойственной ему манере. Также Савойя попросил у президента РФ выдать ему российское гражданство. Свое обращение он начал со слов: «Владимир Владимирович, братан, от души!».
Вечная борьба добра со злом
Очень жизненное видео о том, как на протяжении четырех минут пассажиры автобуса, не проронив ни слова, борются за окно.
Матвиенко танцует под Бузову
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с главой Мордовии Владимиром Волковым, мэром Саранска Петром Тултаевым и волонтерами ЧМ станцевала под песню Ольги Бузовой «Мало половин». Матвиенко находилась в Саранске с рабочим визитом, и после «разминки» она продолжила осмотр объектов ЧМ-2018.
Болельщик «допрыгался» на полицейском авто
В Воронеже на видео сняли разбушевавшегося футбольного фаната, который попрыгал на полицейском автомобиле. В ответ правоохранители довольно жестко «успокоили» мужчину дубинками.
Австралийский комик в Казани
Австралийский стенд-ап комик Харли Брин снял смешной видеоролик о своих похождениях по Казани. Он прибыл в наш город вместе со сборной Австралии, база которой размещалась в столице РТ.
В любой непонятной ситуации притворяйся исландским болельщиком
В Ростове водитель грузовика прикинулся исландским болельщиком и попробовал разыграть полицейского. Сотрудник ГИБДД хоть и раскусил хитреца, но до последнего решил ему подыгрывать.
«Грязные домогательства»
По сети разошлось забавное видео, на котором девушки зацеловывают иностранного журналиста в прямом эфире. Пользователи сразу же принялись иронизировать и придумывать остроумные описания к ролику, пытаясь сыграть на теме харассмента. К примеру, в «Фейсбуке» можно было встретить такую подпись: «Грязным домогательствам в прямом эфире подвергся репортёр южнокорейского телеканала MBN News. Ждем от девок публичных извинений».
Кровавый дождь в Норильске
Во вторник в Норильске прошел «кровавый дождь». Представитель «Норникеля» заявил прессе, что это просто пыль с крыши завода…
Происшествие в Магнитогорске
Много просмотров на этой неделе собрало страшное видео, снятое в Магнитогорске: маленький ребенок на ходу выпал из машины. Каким-то чудом ехавшие позади автомобилисты успели затормозить.
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