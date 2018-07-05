«Протягивай ноги по длине одеяла»: у Бердыева будет непростое межсезонье

Трансферные задачи «Рубина» на лето

Завтра казанский «Рубин» отправится в Австрию на второй тренировочный сбор межсезонья. Ожидается, что на нем подопечные Курбана Бердыева будут работать над тактикой и налаживанием игровых связей. Однако на данный момент у казанцев куда больше дел на трансферном рынке. Расставание с ветеранами и сложности с продлением арендованных футболистов — это лишь полбеды; на кону стоит ни много ни мало престиж клуба. О том, что предстоит сделать «Рубину» в это трансферное окно — в материале «Реального времени».

Сохранить Попова разумной ценой

Сохранить Попова разумной ценой — первоочередная задача для руководства клуба. Шансы на сохранение Ивелина Попова есть, но они отнюдь не стопроцентные. Игрок принадлежит московскому «Спартаку», в котором прекрасно понимают важность полузащитника для команды Бердыева. Соответственно, могут завысить цену. Однако сам футболист прямо заявляет о желании продолжить работу с казанцами, так что появление болгарина на втором сборе «Рубина» достаточно вероятно. Тем более что информации об интересе к Попову со стороны других клубов нет, как и о заинтересованности самого «Спартака» в этом игроке.

«Я уже несколько раз разговаривал с руководством «Рубина», они знают мои пожелания. Просто не все зависит от меня, до 30 июня есть еще 3—4 дня, и моя аренда закончится. Дальше уже посмотрим. Я надеюсь, что смогут договориться со «Спартаком» и я подпишу полноценный контракт. Но, повторюсь, не все зависит только от меня», — говорил Попов в интервью клубному ТВ-каналу.

Самое сложное в этом вопросе — договориться о сумме трансфера с москвичами. Появившиеся в конце мая слухи о том, что казанцы посчитали сумму отступных за Попова завышенной, не подтвердились, стороны все еще обсуждают возможность сделки. Вероятнее всего, договор по Ивелину будет включать еще одного игрока, причем уровня сборной России по футболу. Понятно, что если это действительно так, то официальная информация по трансферу поступит лишь после завершения чемпионата мира, где наша сборная уже дошла до 1/4 финала.

Попов очень важен для нынешнего «Рубина», и руководство клуба сделает все возможное (в пределах разумного), чтобы сохранить Ивелина. Фото rubin-kazan.ru



Во всей этой истории ясно лишь одно. Попов очень важен для нынешнего «Рубина», и руководство клуба сделает все возможное (в пределах разумного), чтобы сохранить Ивелина. Его огромный вклад в игру казанцев подтвердил и первый сбор. В обоих матчах больше всех выделялся именно болгарин, вполне справедливо заслуживший звание лучшего игрока сербского сбора. В случае его ухода «Рубину» придется выстраивать игру в атаке вокруг другого исполнителя, а это автоматически отнимет время у тренерского штаба.

Продать Азмуна дорого

Помочь в решении вышеупомянутой и нижеследующих задач на трансферном рынке «Рубину» должна продажа его главного актива — Сердара Азмуна. На иранца сохраняется стабильный спрос со стороны европейских клубов, готовых выложить за него кругленькую сумму. От этой суммы и будет, в общем-то, зависеть дальнейший режим существования казанцев.

Несмотря на то, что продажа Азмуна оголит и без того скудный набор игроков атаки, расставание с иранцем будет разумным решением и в футбольном плане. Сердар после возвращения в Казань откровенно зачах и остановился в развитии, и свое недовольство пребыванием в столице Татарстана, кажется, и не скрывает. Учитывая то, насколько ребячески он себя ведет в реальной жизни, рассчитывать на продление этого пребывания не приходится. В такой ситуации выгоднее продать, чем пытаться убедить остаться еще на один—другой сезон.

В прошлом сезоне, ближе к закрытию трансферного окна, за Азмуна предлагали сумму в районе 20 млн евро. Теперь, после разочаровывающей игры Сердара на ЧМ-2018 в составе сборной Ирана, она наверняка будет менее солидной, но даже 10—15 млн евро станут «глотком свежего воздуха» для казанского клуба. Удачная сделка по иранцу позволит «Рубину» совершить серию экономных, но (предположительно) эффективных трансферов. А вот отсутствие предложений поставит казанцев в непростое положение и вынудит расстаться с более ценными активами.

После разочаровывающей игры Сердара на ЧМ-2018 в составе сборной Ирана, предлагаемая за него сумма наверняка будет менее солидной, но даже 10—15 млн евро станут «глотком свежего воздуха» для казанского клуба. Фото Максима Платонова

Укрепить линию нападения

В свое время в «Ростове», тренируемом Бердыевым, было всего три форварда — Бухаров, Полоз и Азмун. Первых двух, напомним, взяли в итоге в сборную России на Кубок конфедераций, а третий вызвал предметный интерес у европейских грандов. Сейчас в «Рубине» номинально присутствуют и Бухаров, и Азмун, но первый только-только восстановился после очередной травмы, а второй уже навострил лыжи из клуба. Понятно, что тренерскому штабу Бердыева для решения поставленных перед командой задач нужны еще как минимум два—три нападающих.

Здесь не идет речь о молодых и перспективных игроках. Конечно, без молодежи «Рубину», по всей видимости, не обойтись. Однако когда ты отказываешься от услуг Даниила Макеева, который рвал и метал на уровне дубля, то говорить о других, менее успешных футболистах молодежки, даже не приходится. Вот и получается, что при наличии здорового Бухарова «Рубину» необходим еще один легковесный бегунок с профайлом, похожим на Полоза (или Жемалетдинова), а также крепкий форвард с поставленной игрой на «втором этаже». Остались ли таковые среди свободных агентов? Вряд ли. И это значит, что все здесь будет зависеть от все той же продажи Азмуна.

Приобрести защитника-универсала и чистого опорника

Даже при условии, что Кудряшов и Гранат останутся в «Рубине» еще на сезон, а Камболов не попросится на выход, защитников у «Рубина» все равно меньше, чем того требует ситуация. Да, приглашение Чико Флореса снимет часть головной боли тренерского штаба, связанной с неопределенностью положения Цезаря Наваса. Да, Сорокин стал еще на один год старше и опытнее, но всего этого недостаточно, учитывая, какие сложности испытывала команда при игре в защите низким блоком. Медлительность, неповоротливость, травматичность и манера допускать ляпы на ровном месте никуда от нынешних защитников «Рубина» не делись. Бердыеву срочно надо искать еще одного игрока оборонительного плана, причем желательно с универсальным набором качеств.

Среди претендентов, способных закрыть сразу несколько позиций, выделяются две кандидатуры. Одна из них — Новосельцев, не нужный «Зениту» и уже приступивший к поискам новой команды. Иван уже работал с Бердыевым в «Ростове», где появлялся сначала на фланге, а потом сместился в тройку центральных. Вариант довольно спорный, но не лишенный смысла.

Одна из них — Новосельцев, не нужный «Зениту» и уже приступивший к поискам новой команды. Фото fc-zenit.ru

Куда менее осуществима сделка с Брайаном Идову. Нигериец с российскими корнями отыграл в составе сборной Нигерии на чемпионате мира и теперь считается в РФПЛ легионером. К тому же Идову, по слухам, просит у потенциальных работодателей куда больше, чем зарабатывал в «Амкаре».

По некоторой информации, Бердыев хочет в новом сезоне удивить обновленным стилем игры своей команды. Зачатки модернизации были видны еще в концовке сезона прошлого, но даже при наличии Наваса и Нобоа ощущалась нехватка игроков в центральной оси поля. Очевидно, что «Рубину» предстоит усилить эту позицию, и желательно найти на нее чистого опорника, какового у казанцев пока не имеется. Тот же Камболов рассматривается тренерским штабом скорее как защитник.

Сэкономить

Сдерживает «Рубин» еще один немаловажный фактор. Нарушения в сфере финансового фэйр-плей тянутся за казанцами еще с прошлой «власти». Отделы Фахриева напортачили так, что даже разгрузив платежку и расставшись с половиной команды, «Рубину» все равно грозит штраф и исключение из еврокубков.

Для недопущения подобного сценария руководству клуба надо хорошенько поработать. Однако сейчас положение дел уже куда лучше прежнего, так что совсем скоро «Рубин» сможет вздохнуть спокойнее. При всем при этом экономия должна принести команде ощутимую пользу. И если не в это, то уже в следующие ТО казанцы смогут вести куда более агрессивную трансферную политику.