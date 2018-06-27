Ивелин Попов: «Надеюсь, смогут договориться со «Спартаком» и я подпишу контракт с «Рубином»

Полузащитник «Рубина» Ивелин Попов, который сейчас находится в аренде в казанском клубе, рассказал о ситуации вокруг своего будущего.

«Я уже несколько раз разговаривал с руководством «Рубина», они знают мои пожелания. Просто не все зависит от меня, до 30 июня есть еще 3—4 дня и моя аренда закончится. Дальше уже посмотрим, я надеюсь, что смогут договориться со «Спартаком» и я подпишу полноценный контракт. Но повторюсь, не все зависит только от меня», — сказал Попов клубному ТВ-каналу.

Напомним, вчера казанский «Рубин» провел свой первый контрольный матч на сборах в Сербии. Казанцы победили со счетом 2:0, одну из голевых передач отдал Ивелин Попов.